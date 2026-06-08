FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026కు అంతా రెడీ అయ్యింది. వరల్డ్ లోనే అతిపెద్ద ఫుట్బాల్ స్టార్లు.. తమ ఆటతీరును ప్రదర్శించనున్నారు. ప్రతి గోల్లో ఉండే ఉద్వేగం.. యావత్ ప్రపంచాన్ని ఏకం చేయనుంది. ఈ నెల 11వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎంతగానే ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఇది ప్రారంభం కావడానికి ముందే.. భారత్లో అభిమానులకు జీ మీడియా ఓ గుడ్ న్యూస్ను అందిస్తోంది. ఈసారి ఫిఫా ప్రపంచ కప్ను జీ టీవీ, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో అందుబాటులో ఉంచుతుంది.
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 8 ఏళ్ల పాటు భారతదేశంలో జీ మీడియాలో ప్రత్యక్షప్రసారాలు జరగనున్నాయి. ZEE ప్లాట్ఫామ్పై ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏడు దశాబ్దాల కిందట కోల్పోయిన వారసత్వాన్ని ఈసారి జీ మీడియా పునరుద్ధరించనుంది. ఇదంతా రాబోయే ఎనిమిదేళ్ల పాటు మీకు ప్రత్యేకంగా ZEE ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులో ఉంచుతుంది. 2026 నుంచి 2034 వరకు ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రధాన ఈవెంట్ను జీ అందిస్తుంది.
జీ మీడియాలో 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందిన ఫిఫా ప్రపంచకప్ జూన్ 11వ తేదీన ప్రారంభమవుతుంది. 2030లో జరిగే ఫిఫా ప్రపంచ కప్తోపాటు 2027లో జరిగే ఫిఫా ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ సహా మొత్తం 39 గ్లోబల్ ఫిఫా టోర్నమెంట్లను కూడా జీ మీడియా గ్రూప్లో చూడవచ్చు. కేవలం ఇక్కడ మాత్రమే ఈ ఫుట్బాల్ టోర్నీలు అందుబాటులో ఉంటాయి. క్రీడలు కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదని దేశ నిర్మాణానికి ఇవి ఓ ప్లాట్ఫామ్ అని జీ విశ్వసిస్తోంది. ఫిఫాతో ఈ భాగస్వామ్యం లక్షలాది మంది యువతకు స్ఫూర్తినివ్వబోతుంది. భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ భవిష్యత్ను పునర్న్మించడానికి ఒక ప్రధాన పండగలా మారుతోంది.
ఈ టార్గెట్ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి జీ నాలుగు కొత్త స్పోర్ట్స్ ఛానెల్లను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. యునైట్8 (Unite 8 Sports 1, Unite 8 Sports 1 HD, Unite 8 Sports 2, Unite 8 Sports 2 HD) ఛానెళ్లలో భారతదేశంలో ఫిఫా ప్రపంచ కప్ను ప్రసారం చేయనున్నాయి. జీ5 యాప్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా మొబైల్లో కూడా ఫిఫా వరల్డ్కప్ను చూడటానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. భారతీయ అభిమానులకు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ప్రతి క్షణం, ప్రతి వేడుక ప్రతి ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఇప్పుడు జీ మీడియా సంస్థలు మరింత చేరువ చేయనున్నాయి.
ప్రపంచకప్ విశేషాలు
11వ తేదీ జూన్ నుంచి ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రారంభం
96 ఏళ్ల చరిత్రలో రెండో అత్యంత ఖరీదైన ప్రపంచ కప్
మొదటిసారిగా పోటీపడనున్న 48 జట్లు
వరల్డ్ కప్లో మొత్తం 104 మ్యాచ్లు