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FIFA World Cup: 11 నుంచి ఫుట్‌బాల్‌ సంబరం.. జీ మీడియా‌లో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ప్రత్యక్ష ప్రసారం

FIFA World Cup 2026 Starts On June 11th Watch In Zee5 And Unite8 Sports Channels: విశ్వ ఖ్యాతి పొందిన ఫుట్‌బాల్‌ క్రీడా సంబరం మూడు రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. అత్యంత ఖరీదైన టోర్నీ ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్‌ 2026 ప్రారంభం కానుండగా ఈ మ్యాచ్‌లు జీ మీడియాలో ప్రసారం కానున్నాయి. జీ5 యాప్‌తోపాటు యునైట్‌8 స్పోర్ట్స్‌ ఛానల్స్‌లో ప్రసారాలు వీక్షించండి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 08, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:36 PM IST
FIFA World Cup: 11 నుంచి ఫుట్‌బాల్‌ సంబరం.. జీ మీడియా‌లో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ప్రత్యక్ష ప్రసారం
Image Credit: FIFA World Cup 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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