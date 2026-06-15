Sweden Crushed Tunisia: ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో స్పీడన్ ప్రారంభ మ్యాచ్ లో తన సమీప ప్రత్యర్ధి ట్యూనీషియాపై 5 -1 తేడాతో గెలుపొంది మంచి శుభారంభం అందించింది. అంతేకాదు గ్రూపు ఎఫ్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలిచి సంచలనం రేపింది. మెక్సికోలోని గ్వాడలూప్ నగరంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో, యాస్సిన్ అయారీ లాంగ్ షాట్తో ఫస్ట్ గోల్ చేసి స్వీడన్ గెలుపుకు బాటలు వేశాడు. ఆ తర్వాత 30వ నిమిషాల్లో అలెగ్జాండర్ ఇసాక్ స్వీడన్ ఆధిక్యాన్ని రెడింతలు చేశాడు.
హాఫ్ టైమ్కు కొద్దిసేపటి ముందు, ఒమర్ రెకిక్ ట్యునీషియాను గోల్ వైపు నడిపించి ఒకింత ఆధిక్యాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ కొద్ది సేపటికే విక్టర్ గ్యోకెరెస్ ఆధిక్యాన్ని తిరిగి రెండు గోల్స్కు చేర్చాడు. ఆ తర్వాత మట్టియాస్ స్వాన్బర్గ్ రంగంలోకి దిగి స్కోరును 4-1కి చేర్చగా, అయారీ చివరి గోల్ చేసి జట్టుకు ఏకపక్షంగా విజయాన్ని అందించడం విశేషం.
క్వాలిఫైయింగ్ గ్రూప్లో అట్టడుగున స్వీడన్..
ఈ విజయం వరకు ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో స్వీడన్ ప్రయాణం అంత సులభంగా ఈ స్థాయికి రాలేదు. స్వీడన్ తమ క్వాలిఫైయింగ్ గ్రూప్లో అట్టడుగున నిలిచి, ఫైనల్లో స్థానం సంపాదించుకోవడానికి నేషన్స్ లీగ్ ప్లేఆఫ్లపై ఆధారపడవలసి వచ్చింది. అయితే, తాజాగా స్వీడన్ జట్టు ఇప్పుడు ప్రపంచ కప్ను విజయంతో ప్రారంభించింది. ఇపుడు గ్రూప్ Fలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలిచింది. ఈ గ్రూప్లో జపాన్, నెదర్లాండ్స్ మధ్య జరిగిన రెండవ మ్యాచ్ 2-2 డ్రాగా ముగిసింది.
స్వీడన్ ముందున్న సవాళ్లు...
స్వీడన్ పటిష్టమైన స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ.. దీనికి జపాన్, నెదర్లాండ్స్తో మ్యాచ్లు ఇంకా జరగాల్సి ఉన్నాయి. ట్యునీషియాకు ఇది చాలా పేలవమైన ప్రదర్శన అని చెప్పాలి. స్వీడన్ పై ఏ రకంగా పై చేయి సాధించక పోగా.. ముందుగానే చేతులేత్తేసింది. ఓ రకంగా ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో స్వీడన్ పై ఘోరంగా ఓటమి పాలైంది ట్యూనీషియా. పరాగ్వేపై ఆరంభ విజయం సాధించిన యూఎస్ఏ మాదిరిగానే స్వీడన్ ఆరంభం కూడా అదిరింది. గ్రూప్ Fలో స్వీడన్, నెదర్లాండ్స్, జపాన్లను ఎలా ఎదుర్కొంటుందో చూడాల్సి ఉంది. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని జీ స్పోర్ట్స్ అందిస్తుంది. దాంటో జీ5 ఓటీటీలో ఈ వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించవచ్చు.
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