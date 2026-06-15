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FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచ కప్‌లో ట్యూనీషియాపై స్పీడన్ ఘన విజయం.. 5 -1 తేడాతో గెలుపు..

FIFA World Cup 2026: ప్రపంచ ఫుట్ బాల్ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో కీలక మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో స్పీడన్.. తనకు పోటీగా ప్రత్యర్థిగా బరిలో దిగిన ట్యూనీషియా పై 5-1 తేడాతో విజయం సాధించి గ్రూపు ఎఫ్‌లో 5-1 తేడాతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:36 AM IST
FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచ కప్‌లో ట్యూనీషియాపై స్పీడన్ ఘన విజయం.. 5 -1 తేడాతో గెలుపు..
Image Credit: Sweden Victory (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫిఫా ప్రపంచ కప్‌లో ట్యూనీషియాపై స్పీడన్ ఘన విజయం.. 5 -1 తేడాతో గెలుపు..
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