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FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌లో ముగిసిన గ్రూప్ స్టేజ్.. ఇక అసలైన వేట షురూ.. Do or die పోరుకు జట్లు రెడీ..!!

FIFA World Cup 2026: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫుట్ బాల్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 లో గ్రూప్ దశ సమరం ముగిసింది. ఎన్నో మరచిపోలేని క్షణాలు.. రికార్డ్ బ్రేకింగ్ ఆటలు.. అనూహ్య ఫలితాలతో ఫ్యాన్స్ ను అలరించిన ఈ మెగాటోర్నీ ఇప్పుడు అసలు సిసలు పోరుకు రెడీ అయ్యింది. రౌండాఫ్ 32 నాకౌట్ దశకు రంగం సిద్ధమవ్వడంతో ఉత్కంఠ తారాస్థాయికి చేరిందని చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:22 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌లో ముగిసిన గ్రూప్ స్టేజ్.. ఇక అసలైన వేట షురూ.. Do or die పోరుకు జట్లు రెడీ..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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