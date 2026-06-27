FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఎంతో ఉత్సాహవంతంగా సాగుతోంది. ఫ్రాన్స్, నార్వే మధ్య జరిగిన మ్యాచులో ఉస్మాన్ డెంబెల్ పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించాడు. 10వ నంబర్ జెర్సీ ధరించిన ఈ ఆటగాడు.. మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కేవలం 32 నిమిషాల్లోనే తన హ్యాట్రిక్ను పూర్తి చేసి, ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన టాప్ 4 కిక్-ఆఫ్ హ్యాట్రిక్ల ప్రతిష్టాత్మక జాబితాలో రెండవ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. డెంబెలె, ఇంగ్లాండ్కు చెందిన గ్యారీ లినెకర్ను అధిగమించి, ఆస్ట్రియా దిగ్గజం ఎరిక్ ప్రోబ్స్ట్ (24 నిమిషాలు) నెలకొల్పిన 72 ఏళ్ల నాటి రికార్డుకు మరింత చేరువయ్యాడు. డెంబెలె అద్భుత ప్రదర్శనతో, ఫ్రాన్స్ జట్టు నార్వేను 4-1 భారీ తేడాతో ఓడించింది.
మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే ఫ్రాన్స్ జెర్సీ నంబర్ 10 ఆటగాడు ఉస్మాన్ డెంబెలె అత్యంత దూకుడుగా ఆడాడు. నార్వే రక్షణ శ్రేణిని చీల్చి చెండాడటానికి అతను ఏమాత్రం వెనుకాడలేదు. మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే డెంబెలె తన కచ్చితమైన కుడి పాదంతో కొట్టిన షాట్తో తొలి గోల్ సాధించాడు. సరిగ్గా 13 నిమిషాల తర్వాత... అతను ప్రత్యర్థి రక్షణను తప్పించుకుని బంతిని నెట్లోకి పంపాడు. మ్యాచ్ 32వ నిమిషంలో అతను 3వ గోల్ చేసి తన చారిత్రాత్మక హ్యాట్రిక్ను పూర్తి చేసి ఫ్రాన్స్కు ఏకపక్ష ఆధిక్యాన్ని అందించాడు.
ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో తొలి అర్ధభాగంలో ఉస్మాన్ డెంబెలె సాధించిన హ్యాట్రిక్ ఆరోది మాత్రమే అని చెప్పాలి. 1994 ప్రపంచ కప్లో కామెరూన్పై రష్యాకు చెందిన ఒలెగ్ సాలెంకో సాధించిన తర్వాత నమోదైన తొలి హ్యాట్రిక్ కూడా ఇదే. అర్జెంటీనాకు చెందిన లియోనెల్ మెస్సీ, కెనడాకు చెందిన జొనాథన్ డేవిడ్ తర్వాత.. ప్రస్తుత 2026 టోర్నమెంట్లో ఇది మొత్తం మీద మూడవది కావడం గమనార్హం.
4 అత్యంత వేగవంతమైన ఫీఫా ప్రపంచ కప్ హ్యాట్రిక్లు
ఎరిక్ ప్రోబ్స్ట్ (ఆస్ట్రియా) – 24 నిమిషాలు (1954 చెకోస్లోవేకియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో)
ఉస్మాన్ డెంబెలె (ఫ్రాన్స్) – 32 నిమిషాలు (2026 నార్వేతో జరిగిన మ్యాచ్లో)
గ్యారీ లినెకర్ (ఇంగ్లాండ్) – 36 నిమిషాలు (1986 పోలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో)
గెర్డ్ ముల్లర్ (జర్మనీ) – 38 నిమిషాలు (1970 పెరూతో జరిగిన మ్యాచ్లో)
ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో 4 అత్యంత వేగవంతమైన కిక్-ఆఫ్ హ్యాట్రిక్లు
డెంబెలెకు ఈ గోల్ ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో.. అతని కంటే వేగంగా హ్యాట్రిక్ సాధించిన రికార్డు ఆస్ట్రియాకు చెందిన ఎరిక్ ప్రోబ్స్ట్ పేరు మీద మాత్రమే ఉంది. అతను సరిగ్గా 72 సంవత్సరాల క్రితం (1954లో) ఈ ఘనతను సాధించాడు.
ఈ చారిత్రాత్మక హ్యాట్రిక్తో.. టోర్నమెంట్లోని ప్రతిష్టాత్మకమైన గోల్డెన్ బూట్ రేసులో ఉస్మాన్ డెంబెలె ఇప్పుడు తిరుగులేని ఆధిక్యాన్ని సాధించాడు. ప్రస్తుతం.. అర్జెంటీనా దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ ఐదు గోల్స్తో ఈ రేసులో ముందున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు డెంబెలె, తన సహచరులైన కైలియన్ ఎంబాపే, బ్రెజిల్కు చెందిన వినిసియస్ జూనియర్, నార్వేకు చెందిన ఎర్లింగ్ హాలాండ్లతో కలిసి, ఒక్కొక్కరు నాలుగు గోల్స్ సాధించి, మెస్సీకి దగ్గరవుతున్నారు. దీంతో రాబోయే నాకౌట్ మ్యాచ్లు అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా మారనున్నాయి.
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