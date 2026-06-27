Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌లో సరికొత్త రికార్డు.. ఉస్మాన్ డెంబెలే ఫాస్టెస్ట్ హాట్రిక్..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌లో సరికొత్త రికార్డు.. ఉస్మాన్ డెంబెలే ఫాస్టెస్ట్ హాట్రిక్..!!

FIFA World Cup 2026: క్రీడలు ఏవైనా సరే హ్యాట్రిక్ ఉంటుంది. దానికంటూ ఓ ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఇటీవల ఫీఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో ఒక ఆటగాడు కేవలం 32 నిమిషాల్లోనే 3 గోల్స్ చేసి హ్యాట్రిక్ పూర్తి చేసి హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. ఇది ఫిఫా వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే రెండవ అత్యంత వేగవంతమైన కిక్ ఆఫ్ హ్యాట్రిక్ గా నిలిచిందని చెప్పాలి. ఆ ఫాసెస్ట్ 4 హ్యాట్రిక్ ల గురించి తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 27, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:25 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌లో సరికొత్త రికార్డు.. ఉస్మాన్ డెంబెలే ఫాస్టెస్ట్ హాట్రిక్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌లో సరికొత్త రికార్డు.. ఉస్మాన్ డెంబెలే ఫాస్టెస్ట్ హాట్రిక్..!!
FIFA WC 20262 min ago
2
Hey Chikitha33 min ago
3
govt employees39 min ago
4
India vs Ireland 2nd T201 hr ago
5
Security1 hr ago