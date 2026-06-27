Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ బిగ్గెస్ట్ ట్విస్ట్.. ఉరుగ్వే అవుట్.. అర్జెంటీనాతో కేప వర్డే ఫైట్..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ బిగ్గెస్ట్ ట్విస్ట్.. ఉరుగ్వే అవుట్.. అర్జెంటీనాతో కేప వర్డే ఫైట్..!!

FIFA World Cup 2026: ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో శనివారం నాడు అతిపెద్ద సంచలనం నమోదు అయ్యింది. సౌదీ అరేబియాతో గోల్ రహిత డ్రాతో కేప్ వెర్డే..ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 నాకౌట్ దశకు చేరుకుని చరిత్ర క్రియేట్ చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 27, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:41 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ బిగ్గెస్ట్ ట్విస్ట్.. ఉరుగ్వే అవుట్.. అర్జెంటీనాతో కేప వర్డే ఫైట్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ బిగ్గెస్ట్ ట్విస్ట్.. ఉరుగ్వే అవుట్.. అర్జెంటీనాతో కేప వర్డే ఫైట్..!
FIFA World Cup 20267 min ago
2
FIFA WC 202623 min ago
3
Hey Chikitha54 min ago
4
govt employees59 min ago
5
India vs Ireland 2nd T201 hr ago