FIFA World Cup 2026: శనివారం నాడు 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో అతిపెద్ద సంచలనం నమోదైంది. సౌదీ అరేబియాతో గోల్ రహిత డ్రాతో కేప్ వెర్డే 2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ దశకు చేరుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. గ్రూప్ హెచ్లో రెండవ స్థానంలో నిలిచిన కేప్ వెర్డే, రౌండ్ ఆఫ్ 32లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాతో తలపడనుంది. గ్రూప్ దశలో తమ చారిత్రాత్మక ప్రదర్శన తర్వాత, కేప్ వెర్డే మరో ప్రధాన మైలురాయిని సాధించింది.
తమ తొలి ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా రౌండ్ ఆఫ్ 32కు చేరిన మూడవ ఆఫ్రికన్ జట్టుగా కేప్ వెర్డే నిలిచింది. ఈ ప్రదర్శన కేప్ వెర్డే ఫుట్బాల్ చరిత్రలో ఒక చిరస్మరణీయ ఘట్టంగా నిలిచింది. దీనిని ఒక డ్రీమ్ రన్ గా పరిగణిస్తున్నారు. గ్రూప్ హెచ్లో కేప్ వెర్డే 3 పాయింట్లతో 2వ స్థానంలో నిలిచింది. ఇది రెండుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఉరుగ్వే.. 2034 ప్రపంచ కప్ ఆతిథ్య దేశమైన సౌదీ అరేబియా కంటే ఒక పాయింట్ ముందుంది. గ్రూప్ దశలో ఒక్క మ్యాచ్ కూడా గెలవకుండా సాగించిన ఈ ప్రదర్శన చిరస్మరణీయంగా నిలిచింది.
కేప్ వెర్డే ఇప్పుడు జూలై 3.. గురువారం నాడు మయామి స్టేడియంలో, లియోనెల్ మెస్సీ నాయకత్వంలోని స్టార్ ఆటగాళ్లతో నిండిన అర్జెంటీనా జట్టుతో తలపడనుంది. ఇది కేప్ వెర్డే ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ది.. అత్యంత కీలకమైన మ్యాచ్ కానుంది. సౌదీ అరేబియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో.. కేప్ వెర్డే ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడింది. విల్లీ సెమెడో చాలాసార్లు గోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించగా.. సౌదీ గోల్ కీపర్ మహమ్మద్ అల్ ఒవైస్ అద్భుతంగా వాటిని అడ్డుకున్నాడు. మొదటి అర్ధభాగంలో, కేప్ వెర్డే దూరం నుంచి కొట్టిన ఒక షాట్, గోల్ పోస్ట్ పై మూలకు కొద్ది దూరంలోకి వెళ్లింది. మ్యాచ్ మధ్యలో, డిఫెండర్ హసన్ అల్ తంబక్తి ఎటువంటి తాకిడి లేకుండా అకస్మాత్తుగా నేలపై కుప్పకూలడంతో సౌదీ అరేబియాకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
అతడిని స్ట్రెచర్పై బయటకు తీసుకువెళ్లడంతో.. జట్టు రక్షణ విభాగం బలహీనపడింది. అయినప్పటికీ, సౌదీ అరేబియా చివరి నిమిషాల వరకు తమ రక్షణను కొనసాగించింది. గోల్ కీపర్ అల్ ఒవైస్ అనేక అద్భుతమైన సేవ్స్ చేసి, తన జట్టు ఓటమిని నివారించగలిగాడు. చివరికి మ్యాచ్ గోల్స్ లేకుండా డ్రాగా ముగియడంతో, కేప్ వెర్డే అభిమానులలో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరిశాయి. అంతిమంగా, మ్యాచ్ 0-0 డ్రాగా ముగియడంతో, ఈ ఒక్క పాయింట్ కేప్ వెర్డేకు నాకౌట్ దశలో స్థానాన్ని ఖాయం చేసింది. ఫైనల్ విజిల్ మోగిన వెంటనే, జట్టు, వారి అభిమానులు ఆనందంతో మునిగిపోయారు.
రెండుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఉరుగ్వే, ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ నుండి నిష్క్రమించడంతో, గ్రూప్ హెచ్లో స్పెయిన్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఉరుగ్వే గోల్ కీపర్ ఫెర్నాండో ముస్లెరా చేసిన ఒక ఖరీదైన తప్పిదం కారణంగా, 42వ నిమిషంలో అలెక్స్ బేనా చేసిన గోల్తో స్పెయిన్ 1-0 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఒక సులభమైన షాట్ అనుభవజ్ఞుడైన ఉరుగ్వే గోల్ కీపర్ ఫెర్నాండో ముస్లెరా చేతుల నుండి జారి నెట్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఉరుగ్వే కోచ్ మార్సెలో బీల్సా, విరామ సమయంలో 40 ఏళ్ల ముస్లెరా స్థానంలో సెర్గియో రోషెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత స్కోరును సమం చేయడానికి ప్రయత్నించిన ఫెడెరికో వాల్వర్డేను కూడా మైదానం నుండి పంపించివేశారు. ఆట తిరిగి ప్రారంభమయ్యాక ఉరుగ్వే మెరుగ్గా ఆడినప్పటికీ, స్పెయిన్ గోల్ కీపర్ ఉనై సైమన్, మథియాస్ ఒలివీరా, నికోలస్ డి లా క్రూజ్ల షాట్లను అద్భుతంగా అడ్డుకుని వారిని గోల్ చేయకుండా నిలువరించారు. మరోవైపు, స్పెయిన్ తమ ఆధిక్యాన్ని మరింత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ కొట్టిన షాట్ క్రాస్బార్ను తాకింది.
స్టాపేజ్ టైమ్లో పౌ కుబార్సీపై ప్రమాదకరమైన ఫౌల్ చేసినందుకు అగస్టిన్ కనోబియోను మైదానం నుండి పంపించివేయడంతో ఉరుగ్వే ఆటగాళ్ల ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. దీంతో రెండుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఆ జట్టుకు నిరాశాజనకంగా సాగిన ఈ సీజన్ ముగిసింది. సౌదీ అరేబియా, కేప్ వెర్డేలతో డ్రా చేసుకుని, స్పెయిన్ చేతిలో ఓడిపోవడంతో, ఒక్క విజయం కూడా సాధించకుండానే వారు గ్రూప్ దశ నుంచే నిష్క్రమించారు.
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