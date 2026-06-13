Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /FIFA World Cup 2026: ఫిఫా చరిత్రలోనే అమెరికా సంచలనం.. పరాగ్వేపై 4-1తో ఊరమాస్ విక్టరీ.. బాలోగన్ డబుల్ ధమాకా..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా చరిత్రలోనే అమెరికా సంచలనం.. పరాగ్వేపై 4-1తో ఊరమాస్ విక్టరీ.. బాలోగన్ డబుల్ ధమాకా..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో అమెరికా సంచలనం నమోదు చేసింది. తొలి మ్యాచులోనే అగ్రదేశం చారిత్రాత్మక విజయాన్ని అందుకుంది. లాస్ ఏంజిల్స్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన గ్రూప్ డి మ్యాచులో పరాగ్వేను 4-1 తేడాతో యూనైటేడ్ స్టేట్స్ చిత్తుగా ఓడించింది. మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి చివరి వరకు అమెరికా ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:36 AM IST
FIFA World Cup 2026: ఫిఫా చరిత్రలోనే అమెరికా సంచలనం.. పరాగ్వేపై 4-1తో ఊరమాస్ విక్టరీ.. బాలోగన్ డబుల్ ధమాకా..!!
Image Credit: file

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఫిఫా చరిత్రలోనే అమెరికా సంచలనం.. పరాగ్వేపై 4-1తో ఊరమాస్ విక్టరీ..
FIFA World Cup 20264 min ago
2
FIFA World Cup 202612 min ago
3
Leverton Pierre46 min ago
4
ap rains46 min ago
5
Canada1 hr ago