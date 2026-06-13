/FIFA World Cup 2026: ఫిఫా చరిత్రలోనే అమెరికా సంచలనం.. పరాగ్వేపై 4-1తో ఊరమాస్ విక్టరీ.. బాలోగన్ డబుల్ ధమాకా..!!

FIFA World Cup 2026: 32 ఏళ్ల తర్వాత సొంతగడ్డపై ఆడుతున్న ప్రపంచ కప్ను యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఘనంగా ప్రారంభించింది. తన తొలి మ్యాచ్లో ఆతిథ్య దేశమైన యుఎస్ఏ, పరాగ్వేను 4-1 తేడాతో ఓడించింది. రికార్డు స్థాయిలో దూకుడుగా ఆడిన ఆటతీరుతో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఈ విజయాన్ని సాధించింది. ఫోలారిన్ బాలొగన్ రెండు గోల్స్ చేశాడు.
ప్రపంచ కప్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్కు ఇది అతిపెద్ద విజయమని చెప్పాలి. గతంలో.. ఈ టోర్నమెంట్లో ఎప్పుడు కూడా 3 గోల్స్ కంటే ఎక్కువ చేయలేదు. అంతేకాదు.. యూఎస్ జట్టు ఫస్ట్ హాఫ్ లో 3 గోల్స్ చేసి, ప్రపంచ కప్ రికార్డును నెలకొల్పింది. క్రిస్టియన్ పులిసిక్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో అద్భుతంగా ఆడి, ఒక గోల్కు సహకరించాడు. 7వ నిమిషంలో డామియన్ బొబాడిల్లా యూఎస్కు ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. బాలోగన్ ఏమాత్రం నిరాశ చెందకుండా.. 31వ నిమిషంలో .. మొదటి హాఫ్ ఎన్ హావర్ లో (45+5 నిమిషాలు) బంతిని గోల్ చేసి స్కోరుకు 2-0కు చేర్చాడు.
ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఇంజ్యూరీ టైమ్ పేరుతో 5 నిమిషాలు అదనంగా కేటాయించడంతో ఈ సమయం అమెరికాకు కలిసి వచ్చిందని చెప్పాలి. దీంతో బలోగన్ మరో సూపర్ గోల్ తో రాణించాడు. దీంతో ఫాస్టాఫ్ ముగిసే సమయానికి అమెరికా 3-0తో పూర్తి ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది. సెకండ్ హాఫ్ లో పుంజుకునేందుకు గట్టిగానే ప్రయత్నించింది పరాగ్వే. ఈ క్రమంలోనే 73వ నిమిషంలో సబ్ స్టిట్యూట్ ప్లేయర్ మౌరిసియా పరాగ్వే తరపున మొదటి గోల్ సాధించి ఆశలు నింపాడు. అయితే ఆ తర్వాత డిఫెండర్లు అలర్ట్ అవ్వడంతో పరాగ్వేకు ఎలాంటి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు.
ఇక 1930 తర్వాత ప్రపంచ కప్లో రెండు గోల్స్ చేసిన మొదటి అమెరికన్ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. న్యూయార్క్లో జన్మించి, లండన్లో పెరిగిన బలోగన్, తన ప్రపంచ కప్ అరంగేట్రంలోనే స్ట్రైకర్గా బరిలోకి దిగి, 1930 తర్వాత ఒక టోర్నమెంట్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ గోల్స్ చేసిన మొదటి అమెరికన్ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. మూడేళ్ల క్రితం బలోగన్ ఇంగ్లాండ్ తరఫున ఆడటానికి బదులుగా యునైటెడ్ స్టేట్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహించాలని ఎంచుకున్నాడు. ఒకవేళ అతను ఇంగ్లాండ్ తరఫున ఆడటానికి ఎంచుకుని ఉంటే.. బహుశా జట్టులో చోటు దక్కించుకోలేకపోయి ఉండేవాడు. కానీ ఇప్పుడు అతను అమెరికాలో ఒక ఫుట్బాల్ హీరోగా ఎదిగాడు. విరామ సమయానికి, యునైటెడ్ స్టేట్స్ తమ 3-0 ఆధిక్యాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది. విరామం తర్వాత, 73వ నిమిషంలో పరాగ్వే తరఫున మౌరిసియో స్కోరును సమం చేశాడు. కానీ స్టాపేజ్ టైమ్లో (90+8 నిమిషాలు) అమెరికాకు చెందిన జియో రేనా అద్భుతమైన గోల్తో విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు. దీంతో ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లో నాలుగు గోల్స్ చేసిన తొలి జట్టుగా అమెరికా నిలిచింది.
నాలుగేళ్ల క్రితం ఖతార్లో జరిగిన ప్రపంచ కప్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ నాలుగు మ్యాచ్లలో కేవలం మూడు గోల్స్ మాత్రమే చేసింది. కొత్త కోచ్ మౌరిసియో పొచెట్టినో ఆధ్వర్యంలో విభిన్న శైలిలో ఆడిన యూఎస్ జట్టు, స్టేడియంలోని 70వేల మందిని మంత్రముగ్ధులను చేసింది. కాగా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో ఒకే మ్యాచులో అమెరికా 4 గోల్స్ సాధించడం ఇదే తొలిసారి అని చెప్పాలి.
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