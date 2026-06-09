ZEE Upgrades Technology for FIFA World Cup 2026: ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ ప్రారంభానికి కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో.. ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026పై ఉత్సాహం పెరుగుతోంది. భారతదేశంలోని అభిమానులు ఈ టోర్నమెంట్ మ్యాచ్లను దాని లీనియర్ మరియు డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లైన ‘జీ 5’ మరియు ‘యునైట్8 స్పోర్ట్స్’లో వీక్షించవచ్చు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టోర్నమెంట్ మరియు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన క్రీడను వీక్షించడానికి.. కంటెంట్ మరియు టెక్నాలజీలో అగ్రగామి సంస్థ అయిన జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్.. ప్రేక్షకులకు మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించడానికి తన సామర్థ్యాలను పెంచుకోవడానికి తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసింది. ఫుట్బాల్ అభిమానులు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఫీఫా మ్యాచ్లను వీక్షించడానికి జీ సంస్థ హై ఎండ్ టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది.
లక్షలాది మంది వినియోగదారులు ఒకేసారి లాగిన్ అయినప్పుడు ఆడియెన్స్ తరచుగా సాంకేతిక లోపాలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఈ ఒత్తిడిని తట్టుకునేలా ప్లాట్ఫామ్ను విస్తరించామని.. ఇందుకోసం అనేక వ్యవస్థలు, బ్యాకప్ యంత్రాంగాలను అమలు చేశామని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ మార్పు అత్యధిక ట్రాఫిక్ సమయాల్లో కూడా నిరంతరాయ స్ట్రీమింగ్ అనుభవాన్ని అందించడంలో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు భారతదేశంలోని ఫుట్బాల్ అభిమానులు ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా ఫీఫా ప్రపంచ కప్ను ఆస్వాదించవచ్చు.
మరోవైపు ప్రీమియం స్పోర్ట్స్ కంటెంట్ భద్రతను నిర్ధారించడానికి జీ.. ఒక చట్టపరమైన చర్య కూడా తీసుకుంది. ఆన్లైన్ పైరసీకి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీ హైకోర్టు నుండి ఒక డైనమిక్ ఇంజంక్షన్ను పొందింది. దీనివల్ల ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు, నియంత్రణ సంస్థల సహాయంతో.. చట్టవిరుద్ధంగా స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్న మిర్రర్ మరియు ప్రాక్సీ వెబ్సైట్లపై వేగంగా చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలవుతుంది. ప్రేక్షకులు ఫీఫా ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లను చట్టబద్ధమైన ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా మాత్రమే చూసేలా చూడటమే దీని లక్ష్యం.
ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా టోర్నమెంట్ల నిర్వహణలో సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఫీఫా ప్రపంచ కప్ వంటి భారీ ఈవెంట్లలో లక్షలాది మంది ప్రేక్షకులు ఒకేసారి సేవలను వినియోగించే పరిస్థితి ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో ఎలాంటి అంతరాయాలు లేకుండా సేవలను అందించాలంటే బలమైన సాంకేతిక వ్యవస్థలు, ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు, సమర్థవంతమైన ప్రణాళిక అవసరమని పేర్కొంది. టెలివిజన్ ప్రసారాలతో పాటు డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లను సమన్వయం చేయడం ద్వారా ప్రేక్షకులకు మరింత మెరుగైన లైవ్ స్పోర్ట్స్ వీక్షణ అనుభవాన్ని అందించవచ్చని కంపెనీ అభిప్రాయపడింది. ఈ విధానం భవిష్యత్తులో క్రీడా ప్రసారాల నాణ్యతను మరింత పెంచడంలో సహాయపడుతుందని తెలిపింది.
ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 ప్రసారంతో భారత క్రీడా ప్రసార రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను సృష్టించాలని జీ సంస్థ భావిస్తోంది. ప్రేక్షకులకు అత్యుత్తమ వీక్షణ అనుభవాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక సాంకేతికత, బలమైన డిజిటల్ వ్యవస్థలు మరియు సమర్థవంతమైన మౌలిక సదుపాయాలపై దృష్టి సారిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే ఈ మెగా టోర్నమెంట్ను ఎలాంటి అంతరాయాలు లేకుండా ప్రసారం చేయడానికి సంస్థ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. క్రీడాభిమానులకు సురక్షితమైన, నాణ్యమైన మరియు మరింత ఆకట్టుకునే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అనుభవాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో జీ తన సన్నాహాలను కొనసాగిస్తోంది.
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