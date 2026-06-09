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FIFA World Cup 2026: ఫీఫా అభిమానులకు గుడ్‌న్యూస్.. గోల్ మిస్సయ్యే ఛాన్స్ లేదు.. 'జీ' సాంకేతిక వ్యవస్థలో భారీ మార్పులు

FIFA World Cup 2026: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 పై ఉత్సాహం పెరుగుతున్న తరుణంలో.. లక్షలాది ఫుట్‌బాల్ అభిమానులకు మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించడానికి జీ తన సాంకేతిక సామర్థ్యాలను పెంచుకుంది. వీక్షకుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి తమ డిజిటల్ వినోద వేదిక జీ5ను విస్తరించామని.. ఇందుకోసం అనేక వ్యవస్థలు, బ్యాకప్ యంత్రాంగాలను అమలు చేశామని జీ తెలిపింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 09, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:11 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఫీఫా అభిమానులకు గుడ్‌న్యూస్.. గోల్ మిస్సయ్యే ఛాన్స్ లేదు.. 'జీ' సాంకేతిక వ్యవస్థలో భారీ మార్పులు
Image Credit: FIFA World Cup 2026 ZEE Introduces High Tech Upgrades for Seamless Streaming (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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