/మెస్సీకి దెబ్బ మీద దెబ్బ.. గోల్డెన్ బూట్ దక్కించుకున్న ఎంబాప్పే..!!

MAbappe Win Golden Boot Winner:ఫ్రాన్స్, రియల్ మాడ్రిడ్ స్టార్ ఆటగాడైన ఎంబాప్పే, శుక్రవారం ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన హై-స్కోరింగ్ 'మూడవ స్థానం కోసం జరిగిన మ్యాచ్' (ప్లేఆఫ్)లో రెండు గోల్స్ చేసి తన ఆధిక్యాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నాడు. ఆ మ్యాచ్లో ఫ్రాన్స్ 6-4తో ఓటమి పాలైంది. ఈ విజయంతో, రెండు వేర్వేరు ప్రపంచ కప్లలో ప్రతిష్టాత్మకమైన గోల్డెన్ బూట్ను గెలుచుకున్న మొదటి ఆటగాడిగా ఎంబాప్పే నిలిచారు. అంతేకాదు ఫ్రెంచ్ కెప్టెన్గా ఫుట్బాల్ చరిత్రలో తన పేరును నమోదు చేసుకున్నాడు. గతంలో 2022లో కూడా ఈ గౌరవాన్ని సాధించాడు.
అంతకు ముందు గోల్డెన్ బూట్ రేసులో మెస్సీ మళ్లీ దూసుకొచ్చినట్టు కనబడ్డాడు. 8 గోల్స్, 4 అసిస్ట్లతో గోల్డెన్ బూట్ అవార్డు రేసులో అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. అయితే ఫ్రాన్స్ ప్లేయర్ ఎంబాపే ఖాతాలోనూ 8 గోల్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఫైనల్లో మెస్సీ సరైన ఆటతీరు ప్రదర్శించకపోవడంతో గోల్డెన్ బూట్ ఎంబాప్పే వశమైంది.
మొత్తంగా గోల్డెన్ బూట్ కోసం ఎంత మంది ఎగబడిన ఈ మ్యాచ్లో పోటీదారులను పక్కననెట్టి ఎంబాప్పే 10 గోల్స్తో ఈ అవార్డును దక్కించుకోవడం మాములు విషయం కాదంటున్నారు. అర్జెంటీనాకు చెందిన లియోనెల్ మెస్సీ ఎనిమిది గోల్స్తో రన్నరప్గా నిలవగా, నార్వేకు చెందిన ఎర్లింగ్ హాలాండ్, ఇంగ్లాండ్కు చెందిన జూడ్ బెల్లింగ్హామ్ చెరో ఏడు గోల్స్తో తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచారు. ఇంగ్లాండ్కు చెందిన హ్యారీ కేన్, ఫ్రాన్స్కు చెందిన ఉస్మాన్ డెమ్బెలే చెరో ఆరు గోల్స్తో అత్యధిక స్కోరర్ల జాబితాలో ముందు వరుసలో ఉన్నారు.
ఎంబాప్పే సాధించిన 10 గోల్స్ ప్రస్థానం - సమగ్ర వివరాలు.
గోల్డెన్ బూట్ వైపు ఎంబాప్పే సాగించిన ప్రయాణం టోర్నమెంట్ అంతటా సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
గ్రూప్ దశ: సెనెగల్పై 3-1 విజయంతో రెండు గోల్స్తో (brace) ఆరంభించాడు. ఆ తర్వాత ఇరాక్పై 3-0 విజయంతో మరో రెండు గోల్స్ చేశారు.
నార్వేపై 4-1 విజయంతో ముగిసిన మ్యాచ్లో ఆయన గోల్స్ చేయలేకపోయాడు.
రౌండ్ ఆఫ్ 32: స్వీడన్పై 3-0 విజయంతో సాగిన మ్యాచ్లో రెండు గోల్స్ చేసి మళ్లీ స్కోరింగ్ జాబితాలో చేరాడు.
రౌండ్ ఆఫ్ 16: పరాగ్వేపై 1-0 విజయాన్ని ఖాయం చేసే నిర్ణయాత్మక పెనాల్టీని గోల్గా మలిచి చరిత్ర సృష్టించాడు.
క్వార్టర్ ఫైనల్స్: మొరాకోపై 2-0 విజయంతో సాగిన మ్యాచ్లో ఒక గోల్ చేశారు.
సెమీ ఫైనల్స్: చివరికి ఛాంపియన్లుగా నిలిచిన స్పెయిన్ చేతిలో 2-0 ఓటమిలో ఆయన గోల్స్ చేయలేకపోయారు. మూడవ స్థానం కోసం ప్లేఆఫ్: ఫ్రాన్స్ జట్టు హాఫ్ టైంకు 4-0తో వెనుకబడిన తర్వాత, ఇంగ్లాండ్పై రెండవ అర్ధభాగంలో మళ్లీ ఆట ప్రారంభించాడు. ఎంబాపే 48వ, 66వ నిమిషాల్లో గోల్స్ చేసి, టోర్నమెంట్లో తన మొత్తం గోల్స్ సంఖ్యను పూర్తి చేశాడు.
ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన, నాలుగేళ్ల క్రితం ఖతార్లో అతను సాధించిన ఘనతను గుర్తుచేస్తుంది. అక్కడ అర్జెంటీనాతో జరిగిన ఫైనల్లో అతను సాధించిన చారిత్రాత్మక హ్యాట్రిక్, టాప్-స్కోరర్ టైటిల్ కోసం మెస్సీని స్వల్ప తేడాతో అధిగమించడానికి అతనికి సహాయపడింది.
ప్రపంచ కప్ చరిత్ర..
ఇంగ్లాండ్పై ఎంబాపే చేసిన రెండు గోల్స్ అతని అంతర్జాతీయ ఫుట్ బాల్ క్రికెట్లో మరో అద్భుతమైన అధ్యాయానికి ప్రతీకగా నిలబెట్టాయి. ఈ 27 ఏళ్ల సూపర్ స్టార్ ఇప్పుడు ప్రపంచ కప్లోని గ్రూప్ దశ, రౌండ్ ఆఫ్ 32, రౌండ్ ఆఫ్ 16, క్వార్టర్ ఫైనల్స్, మూడవ స్థానం కోసం ప్లేఆఫ్, ఫైనల్తో సహా దాదాపు ప్రతి దశలోనూ గోల్స్ చేసిన అరుదైన ఘనతను సాధించాడు. విశేషమేమిటంటే, అతని టోర్నమెంట్ రికార్డులో లేని ఏకైక రౌండ్ సెమీఫైనల్ గోల్. తన కెరీర్లో ఆడిన మూడు సెమీఫైనల్స్లోనూ అతను గోల్ చేయలేకపోయాడు.
మిరోస్లావ్ క్లోస్, రొనాల్డో నజారియో, లియోనెల్ మెస్సీ వంటి దిగ్గజాలు నెలకొల్పిన రికార్డులను ఎంబాప్పే అత్యంత వేగ వంతంగా అధిగమించడం, తన శక్తి సామర్థ్యాలేమిటో తెలిపింది. అంతేకాదు అతడిలోని అద్భుత ఆటగాడిని మరోసారి గుర్తు చేసింది. శుక్రవారం తన చివరి గోల్తో, ఎంబాపే ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు,
వ్యక్తిగత ప్రశంసలు అందుకున్నప్పటికీ, అంతిమంగా కప్ గెలువలేదన్న బాధ అతడిని ఆ దేశాన్ని వెంటాడుతూనే ఉంది. ఓ కెప్టెన్గా అతన్ని తీవ్రంగా కుంగదీసింది. "నిజం చెప్పాలంటే, నేను టాప్-స్కోరర్గా నిలవకుండా, ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో ఉండటానికే ఇష్టపడి ఉండేవాడిని.
2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ గోల్డెన్ బూట్ తుది పట్టిక
ర్యాంక్ ఆటగాడు గోల్స్ అసిస్ట్లు
1 కైలియన్ ఎంబాపే (ఫ్రాన్స్) 10-4
2 లియోనెల్ మెస్సీ (అర్జెంటీనా) 8-4
3 ఎర్లింగ్ హాలండ్ (నార్వే) 7-0
4 జూడ్ బెల్లింగ్హామ్ (ఇంగ్లాండ్) 7-1
5 హ్యారీ కేన్ (ఇంగ్లాండ్) 6-1
6 ఉస్మాన్ డెంబెలె (ఫ్రాన్స్) 6-2
వ్యక్తిగత పురస్కారాలను కైవసం చేసుకున్న లా రోజా
ఎంబాపే స్కోరింగ్ చార్టులలో ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పటికీ, అర్జెంటీనాపై అదనపు సమయంలో సాధించిన విజయంతో టోర్నమెంట్ ఛాంపియన్ స్పెయిన్, ఫీఫాలో కొన్ని వ్యక్తిగత పురస్కారాలను దక్కించుకుంది.
మిడ్ఫీల్డ్ మాస్ట్రో రోడ్రి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్'గా ఎంపిక అయ్యాడు. యువ సంచలనం పావ్ క్యూబార్సీ 'యంగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డును గెలుచుకున్నాడు. ఏడు మ్యాచ్లలో కేవలం ఒకే గోల్ మాత్రమే ఇచ్చి చారిత్రాత్మక డిఫెన్స్ ప్రదర్శనన చేసిన ఉనై సిమోన్కు 'గోల్డెన్ గ్లోవ్' గౌరవం దక్కింది.
ఫైనల్ మ్యాచ్ 106వ నిమిషంలో ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ గోల్తో స్పెయిన్ గెలుపు ఖాయమైంది. కీలక ఆటగాళ్లైన ఎమిలియానో మార్టినెజ్, క్రిస్టియన్ రొమెరో గాయాలతో పోరాడుతున్న అర్జెంటీనా జట్టును, అదనపు సమయంలో టోర్రెస్ కొట్టిన గోల్ ఓడించి స్పెయిన్ను గెలిపించింది.
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