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మెస్సీకి దెబ్బ మీద దెబ్బ.. గోల్డెన్ బూట్ దక్కించుకున్న ఎంబాప్పే..!!

FIFA World Cup Final Match 2026: అర్జెంటీనా  ఫుట్ బాల్ ఆటగాడు మెస్పీకి దెబ్బ దెబ్బ పడింది. ఆదివారం స్పెయిన్‌తో జరిగిన కీలకమైన ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌లో లియోనెల్ మెస్సీ ఒక్క గోల్ కూడా చేయలేకపోయాడు. టోర్నమెంట్‌లో అద్భుతమైన 10 గోల్స్ సాధించిన కైలియన్ ఎంబాప్పే అధికారికంగా 2026 FIFA వరల్డ్ కప్ గోల్డెన్ బూట్‌ను గెలుచుకొని  మెస్సీకి పెద్ద షాక్ ఇచ్చాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:19 AM IST
మెస్సీకి దెబ్బ మీద దెబ్బ.. గోల్డెన్ బూట్ దక్కించుకున్న ఎంబాప్పే..!!
Image Credit: Messi (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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