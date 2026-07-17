Spain vs Argentina Match: గత నెల 11న ప్రారంభమైన ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో దాదాపు 48 జట్లు పాల్గొని తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నాయి. మొత్తంగా ఫిఫా టోర్నిలో చివరి అంకానికి వచ్చేసింది. ఈ నెల 19న జరిగే ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో డిఫెడింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా, స్పెయిన్ తలపడనున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని మ్యాచ్లో ఈ రెండు జట్లు ప్రత్యర్థి జట్లను మట్టి కరిపించాయి. కీలకమైన సెమి ఫైనల్స్ దాటి ఫైనల్స్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఈ సారి ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్కు ఆతిథ్యమిస్తున్న అమెరికా, మెక్సికో, కెనాడాలకు లీడ్ దశలో నిష్క్రమించాయి. ఇపుడు అందరి కళ్లు ఈ ఆదివారం జరిగే ఫైనల్ మ్యాచ్ పైనే కేంద్రీకృతమయ్యాయి.
వరుసగా 37 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో ఓటమి ఎరుగని స్పెయిన్ ..
ఈ టోర్నీలో స్పెయిన్ ఆటకు తిరుగులేదు. ప్రత్యర్థులకు చుక్కలు చూపిస్తూ.. వరుసగా 37 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో ఓటమి ఎరుగని టీమ్ లా దూసుకొస్తోంది. ఇటలీ నెలకొల్పిన ఆల్టైమ్ వరల్డ్ రికార్డును సమం చేసిన స్పెయిన్.. ఇప్పుడు కప్ కొట్టి ఫుట్బాల్ సామ్రాజ్యంలో తిరుగులేని రారాజుగా నిలవాలని చూస్తోంది. ముఖ్యంగా మిడ్ఫీల్డ్ మాస్ట్రో రోడ్రీ వ్యూహాలు, యువ కెరటం లామిన్ యమల్ మెరుపు వేగం స్పెయిన్కు ప్రధాన బలంగా మారాయి.
నాకౌట్ మ్యాచ్లలో ఒత్తిడిని తట్టుకోవటంలో మెస్సీ సేన నెంబర్ వన్..
మరోవైపు అర్జెంటినా ఫుట్బాల్ లెజెండ్ లియోనెల్ మెస్సీ కెరీర్లో అత్యంత కీలక ఘట్టం. 2022 కతార్ వరల్డ్ కప్ గెలిచి.. ఆపై వరుసగా కోపా అమెరికా టైటిల్స్ కొట్టి తిరుగులేని ఫామ్లో ఉంది అర్జెంటీనా. నాకౌట్ మ్యాచ్లలో ఒత్తిడిని ఎలా జయించాలో మెస్సీ సేనకు తెలిసినంతగా ఎవరికీ తెలియదు. లూటారో మార్టినెజ్ గోల్స్ వేట, గోల్ పోస్ట్ ముందు కొండలా నిలబడే కీపర్ డిబు మార్టినెజ్ అర్జెంటీనాను ఫేవరెట్స్గా నిలబెడుతున్నారు. మరోసారి కప్ నెగ్గి మెస్సీకి ఘనమైన వీడ్కోలు పలకాలని అర్జెంటీనా ఉవ్విళ్లూరుతోంది.
ఇప్పటి వరకు రెండు టీమ్స్ మధ్య 14 మ్యాచులు జరగ్గా...అర్జెంటీనా 6 విజయాలతో స్వల్ప ఆధిక్యంలో ఉంది. కానీ, ప్రస్తుత స్పెయిన్ ఫామ్ చూస్తే ఏ జట్టునైనా మట్టికరిపించగలదు. అటు ల్యాటిన్ అమెరికా ఫుట్బాల్ మ్యాజిక్.. ఇటు యూరోపియన్ ఫుట్బాల్ పవర్..రెండూ టీమ్స్ మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ కావటంతో...ప్రపంచ అభిమానుల్లో హైటెన్షన్ నెలకొంది.
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