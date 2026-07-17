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అర్జెంటీనా Vs స్పెయిన్.. ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్ కప్ ఎవరిది..?

Spain vs Argentina: ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ లో అసలైన కిక్ కు అంతా రెడీ అయ్యింది. మెట్‌లైఫ్ స్టేడియం వేదికగా ఈ నెల 20న స్పెయిన్ తో అర్జెంటీనా ఫైనల్ ఫైట్ లో తలపడనుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా.. సరికొత్త రికార్డుల వేటలో ఉన్న స్పెయిన్ ఢీకొట్టేందుకు సర్వం సిద్ధమైంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 17, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:13 AM IST
అర్జెంటీనా Vs స్పెయిన్.. ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్ కప్ ఎవరిది..?
Image Credit: FIFA World Cup (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అర్జెంటీనా Vs స్పెయిన్.. ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్ కప్ ఎవరిది..?
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