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FIFA World Cup: ప్రపంచకప్‌లో విజయఢంకా మోగించిన జర్మనీ..కురాకో జట్టుపై 7 గోల్స్‌లో భారీ గెలుపు!

FIFA World Cup Germany Vs Curacao: ఫిఫా ప్రపంచకప్ వేదికగా నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో కురాకో జట్టుపై జర్మనీ విజయఢంకా మోగించింది. 7-1 పాయింట్ల తేడాతో ఘనవిజయంతో టోర్నీని ప్రారంభించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 15, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:16 PM IST
FIFA World Cup: ప్రపంచకప్‌లో విజయఢంకా మోగించిన జర్మనీ..కురాకో జట్టుపై 7 గోల్స్‌లో భారీ గెలుపు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ప్రపంచకప్‌లో విజయఢంకా మోగించిన జర్మనీ..కురాకో జట్టుపై 7 గోల్స్‌లో భారీ గెలుపు!
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