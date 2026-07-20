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FIFA World Cup Prize Money: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ విజేత స్పెయిన్‌‌కు రూ.4,814 కోట్లు..చరిత్రలో ఇదే అత్యధిక ప్రైజ్‌మనీ!

FIFA World Cup Prize Money 2026: ప్రపంచంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచకప్ అట్టహాసంగా ముగిసింది. ఆదివారం రాత్రి న్యూయార్క్ వేదికగా జరిగిన ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అర్జెంటీనాపై 1-0 తేడాతో స్పెయిన్ గెలుపొందింది. అయితే ఈ టోర్నీలో విజేతతో పాటు నాకౌట్‌ దశకు చేరుకున్న టీమ్స్‌కు వచ్చే ప్రైజ్‌మనీ ఎంతో తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Jul 20, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:08 AM IST
FIFA World Cup Prize Money: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ విజేత స్పెయిన్‌‌కు రూ.4,814 కోట్లు..చరిత్రలో ఇదే అత్యధిక ప్రైజ్‌మనీ!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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