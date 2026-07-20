FIFA World Cup Prize Money 2026: న్యూజెర్సీ వేదికగా ఆదివారం అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా జరిగిన 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో అర్జెంటీనాను 1-0 తేడాతో ఓడించి స్పెయిన్ (లా రోజా) విజేతగా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. రెండవ అర్ధభాగం స్టాపేజ్ టైమ్లో స్పెయిన్ ఆటగాడు ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ కొట్టిన ఏకైక గోల్, లూయిస్ డి లా ఫ్యూంటె శిష్యులకు రెండవ ప్రపంచ కప్ టైటిల్ను అందించింది.
ఈసారి ఫిఫా ప్రపంచ కప్ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యధిక ప్రైజ్ మనీని ప్రకటించారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థ స్పోర్ట్స్ స్టార్ నివేదించిన వివరాల ప్రకారం.. విజేత స్పెయిన్, రన్నరప్ అర్జెంటీనాతో పాటు ఇతర జట్లు దక్కించుకున్న బహుమతి మొత్తం వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
టాప్ జట్లకు అందిన ప్రైజ్ మనీ వివరాలు..
విజేత (ఛాంపియన్) ప్రైజ్మనీ - (స్పెయిన్)
ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీతో పాటు ఏకంగా 50 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.4,814 కోట్లు) గెలుచుకుంది. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ విజేతకు అందించిన అత్యధిక ప్రైజ్ మనీ మొత్తం ఇదే కావడం విశేషం.
రన్నరప్ ప్రైజ్మనీ - (అర్జెంటీనా)
ఫైనల్లో ఓడి రన్నరప్గా నిలిచిన అర్జెంటీనా జట్టుకు 33 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.3,177 కోట్లు) లభించాయి.
మూడో స్థానం - (ఇంగ్లాండ్)
మూడో స్థానం కోసం జరిగిన మ్యాచ్లో గెలిచిన ఇంగ్లాండ్ జట్టు 29 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.2,792 కోట్లు) అందుకోనుంది.
నాలుగో స్థానం - (ఫ్రాన్స్)
ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఓడి నాలుగో స్థానంతో సరిపెట్టుకున్న ఫ్రాన్స్ 27 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.2,599 కోట్లు పొందనుంది.
ఇతర జట్లకు అందించే ప్రైజ్ మనీ..
అయితే ఫిఫా వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్ నుండి క్వార్టర్ ఫైనల్లో నిష్క్రమించిన ప్రతి జట్టుకు 19 మిలియన్ డాలర్లు అందజేస్తారు. భారత కరెన్సీ విలువ ప్రకారం రూ.182.94 కోట్లు ఆయా జట్లకు రానున్నాయి.
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