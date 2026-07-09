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ఫిఫా క్వార్టర్ ఫైనల్స్ కు అంతా రెడీ .. టైటిల్ పోరుకు సర్వం సిద్ధం..!

FIFA World Cup Qurter Final: ఫుట్‌బాల్‌  ప్రపంచ‌క‌ప్ 2026 క్వార్టర్ ఫైన‌ల్  మ్యాచెస్ భారత కాలమానం ప్రకారం నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రారంభం కానుంది.  ఇక క్వార్టర్ ఫైన‌ల్లో అర్జెంటీనా, ఫ్రాన్స్‌, స్పెయిన్‌, నార్వే, బెల్జియం, ఇంగ్లండ్‌, మొరాకో, స్విట్జర్లాండ్‌ అలా 8 జ‌ట్లు బిగ్‌ ఫైట్‌ కు రెడీ అవుతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 09, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:53 PM IST
ఫిఫా క్వార్టర్ ఫైనల్స్ కు అంతా రెడీ .. టైటిల్ పోరుకు సర్వం సిద్ధం..!
Image Credit: FIFA Quarter Final (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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