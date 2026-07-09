/ఫిఫా క్వార్టర్ ఫైనల్స్ కు అంతా రెడీ .. టైటిల్ పోరుకు సర్వం సిద్ధం..!

FIFA Quarter Final: అవును ప్రపంచ ఫుట్ బాల్ చరిత్రలో క్వార్టర్ ఫైనల్కు అంతా సిద్ధమైంది. ఇక టోర్నీ లీగ్ దశలో 48 జట్లు పోటీపడ్డాయి. వాటిలో 32 టీమ్స్ రౌండ్ ఆఫ్ 32కు చేరాయి. అక్కడి నుంచి నాకౌట్ మ్యాచ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ మ్యాచ్ల నుంచి 16 టీమ్స్ ప్రిక్వార్టర్స్కు చేరుకున్నాయి. అక్కడ నుంచి 8 జట్లు క్వార్టర్స్కు చేరుకున్నాయి. అందులోంచి 4 టీమ్లు సెమీస్కు అర్హత సాధించనున్నాయి. ఫైనల్లో రెండు టీమ్లు పోటీ పడతాయి. అందులో ఎవరు విజేతలుగా నిలుస్తారనేది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
ఇవాళ అర్థరాత్రి తొలి క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఫ్రాన్స్, మొరాకోల మధ్య జరుగుతుంది. ఇక రేపు రెండో క్వార్టర్ ఫైనల్లో స్పెయిన్, బెల్జియంల మధ్య జరుగనుంది. 3వ క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ నార్వే , ఇంగ్లండ్ ల మధ్య జూలై 12 జరుగుతుంది. ఇక ఆఖరి 4వ క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అర్జెంటీనా స్విట్జర్లాండ్ ల మధ్య అదే రోజు జరుగుతుంది.
వరుస విజయాలతో అర్జెంటీనా దూకుడు..
భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్న పెద్ద జట్లలో చాలా వరకు ఇప్పటికే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి. జర్మనీ, పోర్చుగల్, నెదర్లాండ్స్, క్రొయేషియా లాంటి టీమ్లు ప్రిక్వార్టర్స్లో నుంచే వెనుతిరిగాయి. డిఫెండింగ్ చాంపియన్ హోదాలో బరిలోకి దిగిన అర్జెంటీనా తమ స్థాయికి తగ్గట్లే వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతోంది.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో ఫ్రాన్స్ దూకుడు..
అర్జెంటీనా స్టార్ ప్లేయర్ లియోనల్ మెస్సీ 5 మ్యాచ్ల్లో 8 గోల్స్, ఒక అసిస్ట్తో గోల్డెన్ బూట్ రేసులో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. 2022 ఫిఫా రన్నరప్ ఫ్రాన్స్ కూడా తమ స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఆడుతోంది. ఆ జట్టు యువ సంచలనం ఎంబాపె 5 మ్యాచ్ల్లో 7 గోల్స్ చేసి మెస్సీని రికార్డులను అధిగమించే పనిలో పడ్డాడు.
ప్రీ క్వార్టర్స్లో ఊహించని జట్లు..
మరోవైపు మాజీ చాంపియన్లు స్పెయిన్, ఇంగ్లండ్తో పాటు బెల్జియం తమ స్థాయి ఆటతీరుతో క్వార్టర్స్లో ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఇక ఎవరూ ఊహించని రీతిలో మొరాకో నార్వే, స్విట్జర్లాండ్ కూడా ప్రిక్వార్టర్స్లో అదరగొట్టి క్వార్టర్స్లో ప్రవేశించాయి. మొత్తానికి క్వార్టర్ ఫైనల్ రసవత్తరంగా సాగటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్లలో గెలిచిన 4జట్లు జూలై 15, 16వ తేదీల్లో జరగనున్న సెమీఫైనల్స్లో డీ కొంటాయి. వాటిలో గెలిచిన టీమ్స్ ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ ఫైనల్ జూలై 19 తలపడుతాయి. దీంతో ఫుట్ బాల్ విశ్వ విజేత ఎవరనేది తేలిపోనుంది.
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