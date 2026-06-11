FIFA World Cup Tournament: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ కు అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా దేశాలు ముస్తాబయ్యాయి.
గతంలో, యునైటెడ్ స్టేట్స్ 1994 ప్రపంచ కప్కు ఆతిథ్యం వహించింది. మెక్సికో 1970 మరియు 1986 ప్రపంచ కప్లకు నిర్వహించింది. కెనడా తొలిసారిగా ఫీఫా ప్రపంచ కప్కు ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. 9 రోజుపాటు సాగే ఫుట్ బాల్ సమరంలో 48 దేశాల జట్లు పాల్గొని తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నాయి. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రత్యక్ష ప్రసార హక్కులను మీడియా దిగ్గజం జీ నెట్వర్క్ సొంతం చేసుకుంది. వరల్డ్ వైడ్గా ప్రధాన మీడియా సంస్థలు ప్రసార హక్కుల కోసం పోటీపడినప్పటికీ.. జీ నెట్వర్క్ ప్రసార హక్కులను సొంతం చేసుకొని సంచలనం క్రియేట్ చేసింది. 2026 నుంచి 2034 సీజన్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ పోటీలను ఎనిమిదేళ్ల ప్రసార హక్కులను జీ స్పోర్ట్స్ సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాదు జీ5 ఓటీటీ వేదికగా కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను వీక్షించవచ్చు.
39 రోజులపాటు అభిమానులకు కనువిందు చేయనున్న ఫిఫా 2026..
ఫిఫా 2026 టోర్నమెంట్ ఈ రోజు భారత కాల మానం ప్రకారం.. ఈ రోజు రాత్రి (జూన్ 11) 11 గంటల నుంచి జులై 19వ తేదీ దాకా జరగనున్నాయి. 90 నిమిషాలపాటు సాగే ఆట ప్రేక్షకులను కనువిందు చేయనుంది. టోర్నమెంటులో ప్రతిమ్యాచ్ లో అనుక్షణం ఆటగాళ్ల ప్రతిభా విన్యాసాలను జీ నెట్ వర్క్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించే అవకాశం కల్పిస్తోంది.
2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ప్రారంభోత్సవం కోసం మూడు దేశాలు వేదికలను సిద్ధం చేశాయి. మెక్సికో, కెనడా , అమెరికాలు జరిగే ఈ వేడుకలు ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించబడి ఉంటాయి. ఈ సందర్భంగా, మూడు దేశాలు తమ జాతీయ సంస్కృతి, గుర్తింపు, ప్రత్యేక ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి వంతులవారీగా ఈ ప్రారంభ వేడుకల్లో ముందుకు రానున్నాయి.
ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ప్రారంభోత్సవం మెక్సికో కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 11:30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. భారత కాల మానం ప్రకారం రాత్రి 11:00 గంటలకు ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుంది. కెనడా (టొరంటో)లో ప్రారంభోత్సవం మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు జరగనుంది, ఇది భారతదేశ కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 11:00 గంటలకు సమానం. అమెరికాలో ప్రారంభోత్సవం జూన్ 12, శుక్రవారం సాయంత్రం 4:30 గంటలకు జరగనుంది. ఇది భారతదేశంలో జూన్ 13, శనివారం ఉదయం 5:00 గంటలకు ప్రసారం అవుతుంది.
2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ప్రారంభోత్సవంలో ప్రఖ్యాత తారల ప్రత్యేక ప్రదర్శన..
అధికారిక ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ఆల్బమ్ ప్రకారం, షకీరా, బర్నా బాయ్, అలెజాండ్రో ఫెర్నాండెజ్, బెలిండా, డ్యానీ ఓషన్, జె. బల్విన్, లిలా డౌన్స్, లాస్ ఏంజిల్స్ అజుల్స్, మానా మరియు టైలా వంటి ప్రఖ్యాత కళాకారులు ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో ప్రదర్శన ఇవ్వనున్నారు.
ఆరంభ మ్యాచ్ లో తలపడనున్న మెక్సికో - దక్షిణాఫ్రికా...
టోర్నమెంటులో తొలి మ్యాచ్ లో తలపడుతన్న మెక్సికో - సౌతాఫ్రికా జట్లు సత్తా చాటేందుకు సమాయాత్తమయ్యాయి. ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో ఆతిథ్య మెక్సికో బలమైన డిఫెన్స్తో ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగుతుండగా.. సౌతాఫ్రికా సమష్టి కృషితో విజయం పై నమ్మకం పెట్టుకుంది. సొంతగడ్డ అడ్వాంటేజ్తో మెక్సికోకు ఆధిపత్యం ఉంటుందని క్రీడా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. గత సీజన్లో గ్రూప్ దశలోనే వెనుకడుగు వేసిన మెక్సికో.. ఈ సీజన్లో మెరుగైన ప్రదర్శనతో భీకర జట్టుగానిలవాలని సన్నాహాలు పూర్తిచేసింది. వరల్డ్ ర్యాంకింగ్స్లో 15వ స్థానంలో ఉన్న మెక్సికో, కచ్చితంగా నాకౌట్ చేరాలని ఉవ్వీళ్లూరుతోంది. ఆటలో పట్టుసాధించి...అడుగడుగునా ఎదురయ్యే సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోడానికి రెడీ అయింది. గోల్ కీపర్లు, డిఫెండర్లు, మిడిల్ ఫీల్డర్లు ఎవరికి వారు సాధనలో సత్తాచాటారు. మెజారిటీ గోల్ కొట్టి ప్రత్యర్థి జట్టుపై పట్టుసాధించి జయకేతనం ఎగురువేయాలని ఎదురు చూస్తున్నారు.
ప్రపంచ టోర్నమెంటులో దక్షిణాఫ్రికా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతోంది. శక్తియుక్తులను ఒడ్డి గోల్ కొడుతుందా? మెక్సికో ఆటగాళ్లకు గోల్ కొట్టేందుకు అవకాశం ఇస్తుందా? అనే ప్రశ్నలపై అభిమానులను తొలిచి వేస్తున్నాయి. బఫానా బఫానా జట్టును సన్నద్ధం చేసిన హ్యూగో బ్రూస్ రూపంలో మంచి కోచ్ ఉండడం దక్షిణాఫ్రికాకు సానుకూలాంశమని అభిమానులు అభిప్రాయ వ్యక్తంచేశారు. మెక్సికో ఊపును తట్టుకోవడం దక్షిణాఫ్రికాకు సవాలేనని క్రీడా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
దక్షిణాఫ్రికా ఫుట్ బాల్ జట్టు తరఫున తెబోహో మొకోయ్నా, రోన్వెన్ విలియమ్స్, శామ్యుకేల్ కబిని, కోసినాథి సిబిసి, బ్రాడ్లీక్రాస్ సత్తా చాటేందుకు సమాయాత్తమయ్యారు. ఆసక్తిరేకెత్తిస్తున్న ఫుట్ బాల్ టోర్నమెంటులో మెక్సికో మెరుస్తుందా? సౌత్ ఆఫ్రికా సత్తా చాటుతుందా? అని ఫుట్ బాల్ క్రీడాభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
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