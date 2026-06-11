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FIFA World Cup: నేటి నుంచే మూడు దేశాల్లో ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌.. ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో షకీరా సహా పలువురు సెలబ్రిటీల హల్‌చల్..

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ సమరానికి అంతా సిద్ధమైంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది అభిమానులు ఈ వేడుక కోసం  ఎదురు చూస్తున్నారు. నాలుగేళ్లకు ఒకసారి జరిగే ఈ ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్ కప్‌కు అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా దేశాలు అతిథ్యమిస్తున్నాయి.   టోర్నమెంటులో ఆరంభ మ్యాచ్ మెక్సికో సిటీ స్టేడియం వేదికగా  మెక్సికో- సౌతాఫ్రికాల మధ్య జరుగబోతోంది. ఈ ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో పలువురు సెలబ్రిటీలు కూడా సందడి చేయనున్నారు. దీంతో ఈ మ్యాచ్ చూసేందుకు కోట్లాది ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తొలిమ్యాచ్ ను ఆతిథ్య జట్టు మెక్సికో తో పాటు  సౌతాఫ్రికా మధ్య జరగబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో అతిథ్య జట్టు మురిపిస్తుందా..! దక్షిణాఫ్రియా బోణి కొడుతుందా అనేది చూడాలి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:03 PM IST
FIFA World Cup: నేటి నుంచే మూడు దేశాల్లో ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌.. ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో షకీరా సహా పలువురు సెలబ్రిటీల హల్‌చల్..
Image Credit: FIFA World CUP Opening Ceremony (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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