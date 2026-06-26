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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ విలువ రెట్టింపు.. ఫుట్‌బాల్ హిస్టరీలోనే మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కప్‌గా రికార్డు..!

FIFA World Cup Trophy Value: వరల్డ్‌లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కప్‌ ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్  ట్రోఫీ విలువ గత నాలుగేండ్లలో ఊహించని విధంగా పెరిగింది. దానికి కారణం బంగారు రేటు పెరుగుదల. లండన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ గ్రూప్ (LSEG) నివేదిక ప్రకారం.. 2022 ఖతార్ వరల్డ్ కప్ సమయంతో పోలిస్తే ట్రోఫీలోని బంగారం విలువ ఇప్పుడు రెండు రెట్లకు పైగా పెరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:00 PM IST
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ విలువ రెట్టింపు.. ఫుట్‌బాల్ హిస్టరీలోనే మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కప్‌గా రికార్డు..!
Image Credit: FIFA World Cup (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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