FIFA World Cup Trophy By Gold: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ మొత్తం బరువు 6.175 కిలోలు. దీని తయారీకి 18 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. అందులో 4.93 కిలోల స్వచ్ఛమైన బంగారం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ట్రోఫీలోని బంగారం విలువే సుమారు ప్రస్తుత మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం.. $7,13,000 అమెరికన్ డాలర్లు. అంటే మన భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 6 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తత రాజకీయ పరిస్థితులు..వ్యాపార అనిశ్చితి కారణంగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. దీంతో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ వాల్యూ కూడా పెరిగింది.
2022లో అర్జెంటీనా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ కప్పును గెలుచుకున్నప్పుడు అందులోని గోల్డ్ విలువ సుమారు 2,77,000 డాలర్లు (దాదాపు రూ. 2.31 కోట్లు) మాత్రమే ఉండేది. ఇక 1974లో సరికొత్త డిజైన్ను ఫస్ట్ టైమ్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దీని విలువ కేవలం 25,000 డాలర్లు (రూ.21 లక్షలు) మాత్రమే ఉండేది.
అత్యంత ఖరీదైన కప్పుగా ఫిఫా రికార్డు..
ప్రపంచ క్రీడారంగంలో మరే క్రీడలకు ఈ రేంజ్ ట్రోఫీ లేదనే చెప్పాలి. ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో (మెల్ట్ వాల్యూ) ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీకి ఏది సాటిలేదు. ఫిఫా కప్ క్రీడా ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన కప్పుగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
మిగతా ట్రోపీలను పరిశీలిస్తే..యూరోపియన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ UAE నిర్వహించే ఛాంపియన్స్ లీగ్ ట్రోఫీ విలువ 16,950 డాలర్లు (సుమారు రూ.14.15 లక్షలు), అలాగే యూరప్ ఫుట్బాల్ లీగ్ ట్రోఫీ విలువ 22,600 డాలర్లు అంటే సుమారు రూ.18.87 లక్షలు మాత్రమే ఉంది.
ఎందుకంటే ఈ రెండు కప్పులను స్టెర్లింగ్ వెండి(92.5% స్వచ్ఛత)తో తయారు చేస్తారు. అమెరికాలో ఇచ్చే క్రీడా ట్రోఫీల్లో 'ఇండియానా పోలిస్ 500(కార్ రేసింగ్)' విజేతకు ఇచ్చే 'బోర్గ్-వార్నర్ ట్రోఫీ' అత్యంత బరువైనదిగా రికార్డులకు ఎక్కింది. 1.62 మీటర్ల ఎత్తున్న ఈ ట్రోఫీలో ఏకంగా 69 కిలోల స్టెర్లింగ్ వెండి ఉంటుంది. దీని మెల్ట్ వాల్యూ దాదాపు 1,56,000 డాలర్లు (సుమారు రూ.1.30 కోట్లు) ఉంటుంది. అలాగే.. అమెరికన్ సూపర్బౌల్(రగ్బీ లాంటి ఆట) విజేతలకు ఇచ్చే 'విన్స్ లంబార్డి ట్రోఫీ'లో 3.2 కిలోల వెండి ఉంటుంది.
వుడ్లాన్ వేస్ ట్రోఫీ..
దీని విలువ సుమారు 7,230 డాలర్లు అంటే దాదాపు రూ.6.03 లక్షలు. గుర్రపు పందాల విజేతకు ఇచ్చే 'వుడ్లాన్ వేస్' ట్రోఫీ విలువ దాదాపు 24,860 డాలర్లు (మన దేశ కరెన్సీలో రూ.20.75 లక్షలు) ఉంటుంది. ప్రపంచంలోని మిగిలిన ట్రోఫీలన్నీ వెండితో తయారైతే, ఫిఫా కప్పు మాత్రం బంగారంతో తయారు చేయడం విశేషం. ప్రస్తుతం అమెరికా, మెక్సికో, కెనడాల వేదికగా 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టోర్నమెంట్ ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతోంది.
ఈసారి టోర్నమెంట్లో జట్ల సంఖ్యను గతంలో ఉన్న 32 నుంచి ఏకంగా 48 జట్లకు పెంచారు. దీంతో ఈ సారి పోటీ మరింత రసవత్తరంగా మారింది. ఈ ట్రోఫీని గెలవడం ఏ ఆటగాడికైనా చిరకాల స్వప్నం. కానీ అందులోని బంగారం విలువ పెరిగిన తీరు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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