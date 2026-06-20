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FIFA World Cup 2026: నోటికి చేయి అడ్డం పెట్టుకొని మాట్లాడినందుకు రెడ్ కార్డు.. ఫిఫా ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ చ‌రిత్ర‌లో ఇదే తొలిసారి

FIFA World Cup: ఫిఫా ప్రపంచకప్ చరిత్రలో తాజాగా జరిగిన ఒక సంఘటన మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. మ్యాచ్ సందర్భంగా ఎలాంటి వాగ్వాదం చేయకపోయినా, నోటికి చేయి అడ్డం పెట్టుకొని మాట్లాడిన ఆటగాడికి రెడ్ కార్డు చూపించిన ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ చరిత్రలో ఇలాంటి కారణంతో ఆటగాడు మైదానం వీడడం ఇదే తొలిసారి. ఈ ఘటనకు దారితీసిన పరిస్థితులు ఏంటి? అసలు ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 20, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:52 PM IST
FIFA World Cup 2026: నోటికి చేయి అడ్డం పెట్టుకొని మాట్లాడినందుకు రెడ్ కార్డు.. ఫిఫా ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ చ‌రిత్ర‌లో ఇదే తొలిసారి
Image Credit: First Time In Fifa World Cup History Miguel Almiron Shown Red Card Under New Rules (Source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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