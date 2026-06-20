FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఎన్నో అరుదైన ఘటనలు చోటుచేసుకున్నా.. తాజాగా జరిగిన ఒక సంఘటన మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. మ్యాచ్ సందర్భంగా ఎలాంటి వాగ్వాదం చేయకపోయినా, నోటికి చేయి అడ్డం పెట్టుకొని మాట్లాడిన ఆటగాడికి రెడ్ కార్డు చూపించిన ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఫిఫా వరల్డ్కప్ చరిత్రలో ఇలాంటి కారణంతో ఆటగాడు మైదానం వీడడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఈ ఘటనకు దారితీసిన పరిస్థితులు ఏంటి? అసలు ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పరాగ్వే ఫుట్బాల్ ఆటగాడు మిగెల్ అల్మిరోన్ ప్రపంచ ఫుట్బాల్ చరిత్రలో ఓ అరుదైన, అవాంఛిత రికార్డును తన అకౌంట్లో వేసుకున్నాడు. ఇటీవల ఫిఫా అమల్లోకి తెచ్చిన కొత్త నిబంధన ప్రకారం.. మైదానంలో వాగ్వాదం సమయంలో నోటిని చేతితో అడ్డుపెట్టుకుని మాట్లాడినందుకు రెడ్ కార్డు పొందిన తొలి ఆటగాడిగా అల్మిరోన్ నిలిచాడు. ఈ ఘటన కాలిఫోర్నియాలోని సాంటా క్లారా వేదికగా జరిగిన పరాగ్వే–టర్కీ ప్రపంచకప్ గ్రూప్-డి మ్యాచ్లో చోటుచేసుకుంది.
మ్యాచ్ తొలి అర్థ భాగపు అదనపు సమయంలో అల్మిరోన్.. టర్కీ ఆటగాడు మెర్ట్ ముల్దూర్తో వాగ్వాదానికి దిగినట్లు కనిపించింది. ఆ సమయంలో అతను తన నోటికి చేతిని అడ్డుపెట్టుకుని ఏదో అన్నట్లుగా వీడియోల్లో కనిపించింది. దీనిపై వీడియో అసిస్టెంట్ రిఫరీ సమీక్ష అనంతరం.. రిఫరీ అతనికి నేరుగా రెడ్ కార్డు చూపించాడు. అల్మిరోన్ మైదానం వీడే సమయానికి పరాగ్వే జట్టు 1-0 ఆధిక్యంలో ఉంది.
అయితే జాతి వివక్ష, వివక్షపూరిత వ్యాఖ్యలను అరికట్టే లక్ష్యంతో ఫిఫా ఈ కొత్త నిబంధనను ఏప్రిల్లో తీసుకొచ్చింది. ఆటగాళ్లు నోటికి చేతిని అడ్డుపెట్టుకుని ఏదైన మాట్లాడితే వారు ఏమి మాట్లాడారో గుర్తించడం కష్టమవుతుందని.. అందువల్ల ఇలాంటి చర్యలకు కఠిన శిక్షలు విధించాలని ఫిఫా నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయం ఈ ప్రపంచకప్లో అధికారికంగా అమల్లోకి వచ్చింది.
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