Hardik Pandya World Record: టీమిండియా ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా చరిత్ర సృష్టించాడు. అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో 100 వికెట్లు తీసిన మూడవ భారత బౌలర్గా రికార్డుల్లోకి ఎక్కాడు. అతడి కన్నా ముందు జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్లు ఈ ఘనత సాధించారు. ధర్మశాల వేదికగా దక్షిణాప్రికాతో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో.. ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ వికెట్ను తీయడం ద్వారా హార్దిక్ టీమిండియా తరుపున 100 వికెట్ల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో 1000 పరుగులు చేయడమే కాకుండా.. 100 వికెట్లు తీసిన తొలి భారత ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు.
అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో 100 వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్లు వీరే..
1. అర్ష్దీప్ సింగ్ – 109 వికెట్లు
2. జస్ప్రీత్ బుమ్రా – 101 వికెట్లు
3. హార్దిక్ పాండ్యా – 100 వికెట్లు
💯 and COUNTING 👌
Congratulations to Hardik Pandya on completing 1⃣0⃣0⃣ T20I wickets 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/AJZYgMAHc0#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/i1c0GdYUiy
— BCCI (@BCCI) December 14, 2025
ఇక ఈ మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 117 పరుగులు చేసింది. దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటర్లలో మార్క్రమ్ (61; 46 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. మిగిలిన వారిలో డోనోవన్ ఫెరీరా (20), అన్రిచ్ నార్ట్జే (12) లు మాత్రమే రెండు అంకెల స్కోరు సాధించారు. టీమిండియా బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్లు తలా రెండు వికెట్లు తీశారు. హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబెలు చెరో వికెట్ సాధించారు.
అనంతరం అభిషేక్ శర్మ (35; 18 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు), శుభ్మన్ గిల్ (28; 28 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు), తిలక్వర్మ (26 నాటౌట్; 34 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు) రాణించడంతో 118 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ 15.5 ఓవర్లలో మూడు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఈ విజయంతో భారత్ ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో 2-1 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది.
Also Read: Railway Offer: ఇండియన్ రైల్వే మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్.. అతి తక్కువ ఖర్చుతో దేశమంతా చుట్టేయండిలా..!
Also Read: Dhurandhar Movie: తెలుగులోకి లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ బ్లాక్ బస్టర్ ‘దురంధర్’ సినిమా.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి