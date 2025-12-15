English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hardik Pandya: ఫస్ట్ ఇండియన్ క్రికెటర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించిన హార్దిక్ పాండ్యా.. ఈ రికార్డు చూస్తే షాక్ అవుతారు..!

Hardik Pandya Record: టీమిండియా ఆల్ రౌండ‌ర్ హార్దిక్ పాండ్యా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇంటర్నేషనల్ టీ20 క్రికెట్‌లో 100 వికెట్లు తీసిన మూడో భార‌త బౌల‌ర్‌గా రికార్డుల్లోకి ఎక్కాడు. అంతేకాకుండా అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో 1000 ప‌రుగులు చేయ‌డ‌మే కాకుండా.. 100 వికెట్లు తీసిన తొలి భార‌త ఆట‌గాడిగా అరుదైన ఘనతను సాధించాడు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 15, 2025, 09:02 AM IST

Hardik Pandya World Record: టీమిండియా ఆల్ రౌండ‌ర్ హార్దిక్ పాండ్యా చరిత్ర సృష్టించాడు. అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో 100 వికెట్లు తీసిన మూడవ భార‌త బౌల‌ర్‌గా రికార్డుల్లోకి ఎక్కాడు. అత‌డి క‌న్నా ముందు జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌లు ఈ ఘ‌న‌త సాధించారు. ధ‌ర్మ‌శాల వేదిక‌గా ద‌క్షిణాప్రికాతో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్‌లో.. ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ వికెట్‌ను తీయ‌డం ద్వారా హార్దిక్ టీమిండియా త‌రుపున 100 వికెట్ల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. అంతేకాకుండా అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో 1000 ప‌రుగులు చేయ‌డ‌మే కాకుండా.. 100 వికెట్లు తీసిన తొలి భార‌త ఆట‌గాడిగా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు.

అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో 100 వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్లు వీరే..
1. అర్ష్‌దీప్ సింగ్ – 109 వికెట్లు
2. జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా – 101 వికెట్లు
3. హార్దిక్ పాండ్యా – 100 వికెట్లు

ఇక ఈ మ్యాచ్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ద‌క్షిణాఫ్రికా నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 117 ప‌రుగులు చేసింది. దక్షిణాఫ్రికా బ్యాట‌ర్లలో మార్‌క్రమ్‌ (61; 46 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్లు) హాఫ్ సెంచ‌రీ చేశాడు. మిగిలిన వారిలో డోనోవన్ ఫెరీరా (20), అన్రిచ్ నార్ట్జే (12) లు మాత్ర‌మే రెండు అంకెల స్కోరు సాధించారు. టీమిండియా బౌల‌ర్ల‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్, హ‌ర్షిత్ రాణా, వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి, కుల్దీప్ యాద‌వ్‌లు త‌లా రెండు వికెట్లు తీశారు. హార్దిక్ పాండ్యా, శివ‌మ్ దూబె‌లు చెరో వికెట్ సాధించారు.

అనంతరం అభిషేక్‌ శర్మ (35; 18 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు), శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (28; 28 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు), తిలక్‌వర్మ (26 నాటౌట్‌; 34 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు) రాణించ‌డంతో 118 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని భార‌త్ 15.5 ఓవ‌ర్ల‌లో మూడు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఈ విజ‌యంతో భార‌త్ ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో 2-1 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

