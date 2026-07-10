France Enters into Morocco Match: ఫుట్ బాల్ ప్రపంచకప్ లో ఫ్రాన్స్ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. మొరాకోపై గెలిచి ఫ్రాన్స్ సెమీఫైనల్స్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. హోరాహోరీగా సాగిన క్వార్టర్ ఫైనల్ లో మొరాకోను ఫ్రాన్స్ 2-0 గోల్స్తో ఓడించి విక్టరీ నమోదు చేసింది. ఈ విజయంలో ఫ్రాన్స్ స్టార్ స్ట్రైకర్ కిలియన్ ఎంబాపె ప్లే చేశాడు. కీలక టైంలో గోల్ చేసి ఫ్రాన్స్ ను సెమీస్కు చేర్చడంలో కీ రోల్ పోషించాడు.
మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడిన ఫ్రాన్స్ కు స్టార్ ప్లేయర్ ఎంబాపె అద్భుతమైన ఫీల్డ్ గోల్తో తొలి ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. మొరాకో డిఫెండర్లను ముప్ప తిప్పలు పెడుతూ ఆయన చేసిన గోల్ మ్యాచ్కే హైలైట్గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత మరో స్టార్ ప్లేయర్ ఉస్మానే డెంబెలె కూడా మొరాకో డిఫెన్స్ను ఛేదిస్తూ రెండో గోల్ కొట్టాడు. మొరాకో ప్లేయర్స్ గోల్ కోసం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అవి సక్సెస్ కాలేదు. ఫ్రాన్స్ డిఫెండర్లు వాటిని అడ్డుకున్నారు. దీంతో 2-0 తో ఫ్రాన్స్ తిరుగులేకుండా పోయింది.
మొరాకోపై 2-0 గోల్స్ తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ ..
ఈ విజయం గత ప్రపంచ కప్ జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసింది. ఖతార్ వేదికగా జరిగిన 2022 ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్స్లోనూ ఫ్రాన్స్ 2-0 గోల్స్తో మొరాకోను ఓడించి ఇంటికి పంపింది. ఇప్పుడు క్వార్టర్స్ మ్యాచ్లోనూ అదే సీన్ రిపీట్ చేస్తూ మొరాకోపై తన ఆధిపత్యాన్ని ఫ్రాన్స్ మరోసారి నిరూపించుకుంది. మంగళవారం డాలస్లో జరగబోయే హై-వోల్టేజ్ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో తలపడనుంది.
2022 సెమీఫైనల్ సీన్ రిపీట్ చేసిన ఫ్రాన్స్ ..
ఇక నేడు రెండో క్వార్టర్ ఫైనల్లో స్పెయిన్, బెల్జియంల మధ్య జరుగనుంది. మూడవ క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ నార్వే , ఇంగ్లండ్ ల మధ్య జూలై 12 జరుగుతుంది. ఇక ఆఖరి 4వ క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అర్జెంటీనా స్విట్జర్లాండ్ ల మధ్య అదే రోజు జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్లలో గెలిచిన 4జట్లు జూలై 15, 16వ తేదీల్లో జరగనున్న సెమీఫైనల్స్లో తలపడనున్నాయి.. వాటిలో గెలిచిన టీమ్స్ జూలై 19న జరిగే ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో కొదమ సింహాల్లా పోరాడనున్నాయి. దీంతో ఫుట్ బాల్ విశ్వ విజేత ఎవరనేది తేలిపోనుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.