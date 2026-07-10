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ఫిఫా ఫుట్‌ బాల్‌ ప్రపంచకప్ సెమీస్‌కు చేరిన ఫ్రాన్స్..

France Vs Morocco Match: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో మరో అంకం పూర్తైయింది. నిన్నటి నుంచి ప్రారంభమైన తొలి క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఫ్రాన్స్, మొరాకో జట్ల మధ్య జరిగింది. మొరాకో ఎన్నో దిగ్గజ దేశాలను మట్టి కరిపించి నాకౌట్ నుంచి క్వార్టర్స్‌లోకి ప్రవేశించింది. ఇక నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఎంతో ఉత్కంఠ మధ్య ఫ్రాన్స్ సెమీస్ బెర్త్‌ను కన్ఫామ్ చేసుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 10, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:01 AM IST
ఫిఫా ఫుట్‌ బాల్‌ ప్రపంచకప్ సెమీస్‌కు చేరిన ఫ్రాన్స్..
Image Credit: France Morocco Match (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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