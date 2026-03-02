English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gautam Gambhir On Sanju Samson: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో వెస్టిండీస్‌పై భారత్ సాధించిన విజయంపై టీమ్ఇండియా కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్'గా నిలిచిన సంజూ శాంసన్ (97* పరుగులు) ఇన్నింగ్స్‌ను మెచ్చుకుంటుంటే.. గంభీర్ మాత్రం ఈ మ్యాచ్ క్రెడిట్ మరోకరికి ఇచ్చాడు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 2, 2026, 04:04 PM IST

Gambhir On Sanju Samson: శాంసన్ ఒక్కడి వల్లే టీమ్ గెలవలేదు..అసలైన హీరో అతనే: కోచ్ గంభీర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Gautam Gambhir On Sanju Samson: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో వెస్టిండీస్‌పై భారత్ సాధించిన విజయంపై టీమ్ఇండియా కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్'గా నిలిచిన సంజూ శాంసన్ (97* పరుగులు) ఇన్నింగ్స్‌ను మెచ్చుకుంటుంటే.. గంభీర్ మాత్రం ఈ మ్యాచ్ క్రెడిట్ మరోకరికి ఇచ్చాడు. 

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో జరిగిన చావో-రేవో లాంటి మ్యాచ్‌లో వెస్టిండీస్‌ను ఓడించిన టీమ్ఇండియా సెమీఫైనల్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. విండీస్ నిర్దేశించిన 196 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేజింగ్‌లో సంజు శాంసన్ (97 నాటౌట్) అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడినప్పటికీ, కోచ్ గంభీర్ దృష్టిలో మాత్రం శివమ్ దూబే పోషించిన పాత్ర వెలకట్టలేనిదని చెప్పుకొచ్చాడు.

టీమ్ఇండియా 195 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో ఆఖరిలో ఉత్కంఠ నెలకొంది. హార్దిక్ పాండ్యా అవుట్ అయిన తర్వాత, భారత్ గెలవడానికి 10 బంతుల్లో 17 పరుగులు కావాల్సి ఉంది. ఆ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన శివమ్ దూబే వరుసగా రెండు ఫోర్లు బాది ఒత్తిడిని తగ్గించాడు.

గౌతమ్ గంభీర్ ఏమన్నాడంటే..
"సాధారణంగా పెద్ద స్కోర్లు చేసిన వారే వార్తల్లో నిలుస్తారు. కానీ నాకు మాత్రం శివమ్ దూబే కొట్టిన ఆ రెండు ఫోర్లు, సంజు చేసిన 97 పరుగులంతే ముఖ్యం. ఆ రెండు బౌండరీలు పడకపోతే ఈరోజు మనం సంజు ఇన్నింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకునేవాళ్లం కాదు. ఇది ఒక జట్టుగా ఆడిన ఆట. చిన్న ఇన్నింగ్స్ అయినా, కీలక సమయంలో ఇచ్చే సహకారమే మ్యాచ్ ఫలితాన్ని మారుస్తుంది" అని టీమ్ఇండియా కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ అన్నాడు.

మ్యాచ్ హైలైట్స్
తొలుత టాస్ గెలిచిన భారత్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ 4 వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత ఛేజింగ్ లో టీమ్ఇండియా కేవలం 19.2 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టపోయి 199 రన్స్ రాబట్టింది. ఈ మ్యాచ్‌లో సంజూ శాంసన్ 50 బంతుల్లో 97 పరుగులతో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఇందులో 12 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అలాగే శివమ్ దూబే కీలక సమయంలో బాదిన ఫోర్లు భారత్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చాయి.

సెమీఫైనల్ బెర్త్ ఖరారు
ఈ విజయంతో టీమ్ ఇండియా టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సెమీఫైనల్లోకి చేరింది. సెమీస్‌లో భారత్ తన పాత ప్రత్యర్థి ఇంగ్లాండ్‌తో తలపడనుంది. సంజు శాంసన్ ఫామ్, దూబే ఫినిషింగ్ టచ్ చూస్తుంటే ఈసారి కప్ కొట్టడం ఖాయమని అభిమానులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గంభీర్ వ్యాఖ్యలు జట్టులో ప్రతి ఒక్కరి ప్రాధాన్యతను గుర్తుచేశాయి. స్టార్ ప్లేయర్ల స్కోర్లతో పాటు, క్లిష్ట సమయంలో వచ్చే చిన్న సహకారాలే టోర్నీలను గెలిపిస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

