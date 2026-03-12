English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
Arshdeep and Mitchell Controversy: మిచెల్‌కు సారీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.. అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌ను వెనకేసుకొచ్చిన గంభీర్..!

Gautam Gambhir: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా స్టార్ పేసర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్, కివీస్ బ్యాట్స్‌మెన్ మిచెల్ మధ్య జరిగిన గొడవపై.. హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మిచెల్‌కు అర్ష్‌దీప్ సారీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదన్నాడు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 12, 2026, 12:45 PM IST

Arshdeep Singh and Daryl Mitchell Controversy: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ మరియు మిచెల్‌ మధ్య జరిగిన వాగ్వాదంపై టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్‌ గంభీర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అర్ష్‌దీప్ సింగ్.. మిచెల్‌కు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదన్నాడు గంభీర్. మార్చి 8వ తేదీ, ఆదివారం రోజున అహ్మ‌దాబాద్‌లోని న‌రేంద్ర‌మోదీ స్టేడియంలో భార‌త్, న్యూజిలాండ్ జ‌ట్ల మ‌ధ్య టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ జ‌రిగిన సంగతి తెలిసిందే. 

ఈ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్ ఇన్నింగ్స్ 11వ ఓవ‌ర్‌ను.. భార‌త పేస‌ర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ వేశాడు. అప్పుడు క్రీజ్‌లో న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ ఉన్నాడు. ఇక అర్ష్‌దీప్ సింగ్ వేసిన రెండు బంతుల‌ను వరుసగా డారిల్ మిచెల్ సిక్స‌ర్లుగా మ‌లిచాడు. దీంతో అర్ష్‌దీప్ తీవ్ర అస‌హ‌నానికి గురయ్యాడు. ఆ త‌రువాత వేసిన మూడవ బంతిని మిచెల్ షాట్ ఆడ‌గా.. బాల్‌ను అర్ష్‌దీప్ ఆపాడు. వెంట‌నే బాల్‌ను వికెట్ల పైకి విస‌ర‌కుండా మిచెల్ పైకి విసిరాడు. దీనిపై మిచెల్ ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశాడు. ఏంటి అన్న‌ట్లుగా అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌ను ప్ర‌శ్నించాడు. అర్ష్‌దీప్ మాత్రం ఏమీ ప‌ట్టించుకోకుండా, క‌నీసం క్షమాపణ చెప్ప‌కుండా తిరిగి త‌రువాత బంతిని వేసేందుకు వెళ్లిపోయాడు. అయితే.. టీమిండియా కెప్టెన్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ మాత్రం డారిల్ మిచెల్ వ‌ద్ద‌కు వెళ్లి అత‌డికి స‌ర్దిచెప్పాడు. అంపైర్ న‌చ్చ‌జెప్ప‌డంతో ఓవ‌ర్ పూర్తి కాగానే మిచెల్‌కు అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌ క్షమాపణ చెప్పాడు. తాను కావాల‌ని బంతిని విస‌ర‌లేద‌ని, బాల్ స్వింగ్ అయి మిచెల్‌ను తాకింద‌ని, ఇందుకు అత‌డికి సారీ చెప్పిన‌ట్లు మ్యాచ్ అనంత‌రం అర్ష్‌దీప్ సింగ్ చెప్పాడు.

అయితే ఈ విషయంపై టీమిండియా హెడ్‌ కోడ్ గౌతమ్‌ గంభీర్ మాట్లాడుతూ.. దేశం కోసం ఆడేటప్పుడు ఆటగాళ్లు దూకుడుగా ఉండటం సహజమని అన్నారు. వరుసగా రెండు సిక్సర్లు కొట్టినప్పుడు బౌలర్ నుంచి ప్రతిస్పందన రావడం సాధారణమని.. క్షమాపణ చెప్పకపోయినా ఎలాంటి సమస్య ఉండదని గంభీర్ అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే గతంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనలు జరిగేవని, అయితే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కారణంగా ప్రతి చిన్న విషయం కూడా పెద్దగా మారుతోందని గంభీర్ వ్యాఖ్యానించారు.

ఇక ఈ ఘటన తర్వాత ఐసీసీ (ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్) అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌పై మ్యాచ్ ఫీజులో 15 శాతం జరిమానా విధించింది. అదేవిధంగా ఒక డీమెరిట్ పాయింట్ కూడా ఇచ్చింది. అయితే గత 24 నెలల్లో ఇది మొదటి తప్పు కావడంతో అతనిపై పెద్ద శిక్ష విధించలేదు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Gautam Gambhir Controversy CommentsArshdeep Singh controversyIcc Mens T20 World Cup FinalGautam Gambhir Comments

