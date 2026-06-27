Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /ఐర్లాండ్‌ చేతిలో ఘోర ఓటమి.. డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లో క్లాస్‌ పీకిన గౌతమ్‌ గంభీర్‌?

ఐర్లాండ్‌ చేతిలో ఘోర ఓటమి.. డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లో 'క్లాస్‌' పీకిన గౌతమ్‌ గంభీర్‌?

Gautam Gambhir Takes Class To Indian Team And Shreyas Iyer: క్రికెట్‌ ప్రపంచంలో అగ్ర జట్టుగా ఉన్న భారత్‌ ఊహించని రీతిలో ఐర్లాండ్‌ చేతిలో ఘోరంగా ఓడిపోయింది. పసికూన చేతిలో ఓడి పరువు పోగొట్టుకోవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే మ్యాచ్‌ ముగిసిన అనంతరం డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లో హెడ్‌ కోచ్‌ క్లాస్‌ తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 27, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:02 PM IST
ఐర్లాండ్‌ చేతిలో ఘోర ఓటమి.. డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లో 'క్లాస్‌' పీకిన గౌతమ్‌ గంభీర్‌?
Image Credit: Gautam GambhirSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఐర్లాండ్‌ చేతిలో ఘోర ఓటమి.. డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లో 'క్లాస్‌' పీకిన గౌతమ్‌ గంభీర్‌?
Gautam Gambhir12 min ago
2
Idupu Kayitham Controversy13 min ago
3
Tollywood new trend17 min ago
4
Ketan Agarwal murder55 min ago
5
Delhi terror threat1 hr ago