Gambhir vs Shreyas Iyer: క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఒక అగ్రస్థాయి జట్టు పసికూన చేతిలో ఓడిపోవడం అత్యంత అరుదు. కానీ అది నిన్న జరిగింది. ర్యాంకింగ్స్లో నంబర్ వన్గా ఉన్న భారత జట్టు ఊహించని రీతిలో ఐర్లాండ్ చేతిలో పరాభవం పొందింది. సునాయాసంగా గెలిచే మ్యాచ్ను భారత్ కోల్పోయింది. అతిథిగా వెళ్లి అక్కడ తొలి మ్యాచ్ను కోల్పోవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఐర్లాండ్తో మ్యాచ్ ఓడిన తర్వాత డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఆటగాళ్లపై హెడ్ కోచ్ చీవాట్లు వేసినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్కు క్లాస్ తీసుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
టీమిండియాకు ఎదురుదెబ్బ
టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన అనంతరం తొలిసారి ఐర్లాండ్తో రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్ భారత్ ఆడుతోంది. ఈ సిరీస్ను అత్యంత సులువుగా గెలిచి సొంతం చేసుకుంటామనే అతి నమ్మకంతో బరిలో దిగిన భారత జట్టుకు ఐర్లాండ్ చుక్కలు చూపించింది. బ్యాటింగ్లో.. బౌలింగ్లో అన్నింట్లో అదరగొట్టిన ఐర్లాండ్ అద్భుతంగా ఆడి విజయం సాధించి చరిత్ర సృష్టించింది. గెలుస్తామనుకుని బరిలోకి దిగిన ప్రపంచ చాంపియన్ టీమిండియాకు ఐర్లాండ్ కోలుకోలేని ఎదురుదెబ్బ ఇచ్చింది.
ఐర్లాండ్ బౌలర్ల ధాటికి తట్టుకోలేక
ఆథిత్యం ఇచ్చిన ఐర్లాండ్ తొలి టీ20 మ్యాచ్లోనే 34 పరుగుల తేడాతో భారత్ను మట్టికరిపించి అరుదైన ఘనతను సాధించింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండు విభాగాల్లోనూ అద్భుత ప్రదర్శన చేసి భారత్పై ఆధిపత్యం చలాయించింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత ప్రదర్శనపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. అత్యంత పేలవంగా ఆడిన ఆటగాళ్లపై మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో పెద్ద చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన ఐర్లాండ్ నిర్ణీత ఓవర్లలో భారత్ 183 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఛేదనకు దిగిన భారత్ ఐర్లాండ్ బౌలర్ల ధాటికి తట్టుకోలేక 18.5 ఓవర్లలో 148 పరుగులకే కుప్పకూలి భారీ ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. పసికూనే కదా అని ఐర్లాండ్ జట్టును టీమిండియా తక్కువ అంచనా వేయడంతోనే మ్యాచ్ను కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. అతి విశ్వాసం.. ప్రత్యర్థిని తక్కువ అంచనా వేయడాన్ని క్రీడా విశ్లేషకులు తప్పుపడుతున్నారు. ఐర్లాండ్ చేతిలో ఓడిపోయిన టీమిండియాపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్, విమర్శలు గుప్పుమంటున్నాయి.
వీడియో క్లిప్ లీక్
మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో పరిస్థితి వేడి వేడిగా మారినట్లు సమాచారం. హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మధ్య మ్యాచ్ విషయమై తీవ్రమైన చర్చ జరిగినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. వారిద్దరి తీవ్రస్థాయిలో చర్చ జరిగిందని.. శ్రేయస్పై గంభీర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీ వైఫల్యంతోనే జట్టు ఓటమిని చవిచూసిందని.. గ్రౌండ్లో ఎప్పటికప్పుడు వ్యూహాలు రచించడంలో విఫలమయ్యాడని గంభీర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడని సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. శ్రేయస్కు గంభీర్ గట్టిగా క్లాస్ తీసుకున్నట్లు ప్రచారం నడుస్తోంది. ఇక ఈ ఊహాగానాలకు బలం చేకూరేలా డ్రెస్సింగ్ రూమ్కు సంబంధించిన ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ కూడా సోషల్ మీడియాలో లీకయ్యింది. సీనియర్ ఆటగాళ్లు లేకుండా యువ జట్టుతో బరిలోకి దిగిన శ్రేయస్ అయ్యర్ బృందానికి ఈ ఓటమి ఒక గుణపాఠం లాంటిదని విశ్లేషకులతోపాటు క్రికెట్ అభిమానులు చెబుతున్నారు. తొలి ఓటమి నుంచి తేరుకుని తదుపరి మ్యాచ్లో సత్తా చాటాలని కోరుకుంటున్నారు. మరి రెండో మ్యాచ్లో భారత్ ఎలా ఆడుతుందో చూడాలి.