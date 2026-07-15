FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా సెమీ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ తో తలపడనుంది. ఈ కీలక మ్యాచ్ కు ముందే అర్జెంటీనా జట్టుపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం అవుతోంది. రిఫరీలు అర్జెంటీనాకు అనుకూలంగా వ్యవహారిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఫుట్ బాల్ అభిమానుల్లో తీవ్ర ఆగ్రహానికి కారణమయ్యాయి. ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా కథనం ప్రకారం అర్జెంటీనాను ప్రపంచకప్ నుంచి తప్పించాలని కోరుతూ దాదాపు 75 లక్షల మంది ఫుట్ బాల్ ఫ్యాన్స్ సంతకం చేసిన ఆన్ లైన్ పిటిషన్ ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.
క్వార్టర్ ఫైనల్లో ఈజిప్టుతో జరిగిన మ్యాచులో రిఫరీ అర్జెంటీనాకు అనూకూలంగా వ్యవహరించాడని సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో పిటిషన్ కు భారీగా మద్దతు లభిస్తున్నట్లు సమాచారం. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారిన పోస్టులో లియోనెల్ మెస్సీ నేత్రుత్వంలోని అర్జెంటీనాకు ఫిఫా, రిఫరీలు పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. విజేతను ముందుగానే నిర్ణయిస్తే.. మిగతా జట్లు ఎందుకు పోటీ పడాలి.. అందుకే అర్జెంటీనాను టోర్నీనుంచి తప్పించి.. అన్ని జట్లకు సమాన అవకాశాలు కల్పించాలని పేర్కొన్నారు.
నేడు అర్ధరాత్రి ఇంగ్లండ్, అర్జెంటీనా మధ్య సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మ్యాచులో విజయం సాధించిన జట్టు ఫైనల్లో ఇప్పటికే ఫైనల్లో చేరిన స్పెయిన్ను ఢీకొడుతుంది. టోర్నీ ఫేవరెట్ జట్లలో ఒకటైన ఇంగ్లండ్ బలమైన ప్రత్యర్థులను ఓడిస్తూ సెమీ ఫైనల్ కు చేరుకుంది. కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్, జూడ్ బెల్లింగ్ హామ్ సహా పలువురు ఆటగాళ్లు జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పాలి. ఇప్పుడు అర్జెంటీనాను ఓడించి ఫైనల్ కు చేరుకోవాలంటే లియోనెల్ మెస్సీని కంట్రోల్ చేయడం అత్యంత కీలకమని ఇంగ్లండ్ మేనేజర్ థామస్ టుచెల్ అభిప్రాయపడ్డారు.
మ్యాచ్ కు ముందు లియెనెల్ మెస్సీని ఎలా అడ్డుకోవాలన్న దానిపై పలు వ్యూహాలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. పాత పద్దతులను కూడా పరిశీలిస్తున్నామని.. మైదానంలో మెస్సీ చాలా వేగంగా దూకుడు ప్రదర్శిస్తారు. అతను బంతిని ఎక్కడికి పంపిస్తాడో మేము అంచనా వేయగలము. కానీ ఇతరుల కంటే ముందుగానే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని నిర్ణయం తీసుకేనే సామర్థ్యం మెస్సీలో ఉంది. అందుకే అతన్ని నిలువరించడం అంత సులభం కాదన్నారు టుచెల్.
అర్జెంటీనా, ఇంగ్లాండ్ జట్లు ఇప్పుడు సెమీ-ఫైనల్స్లో తలపడనున్నాయి. దీంతో ఈ రెండు దేశాల మధ్య చారిత్రాత్మకమైన పోటీ మళ్లీ చిగురిస్తోంది. 2002 తర్వాత ఈ రెండు జట్ల మధ్య ప్రపంచ కప్లో ఇదే తొలి పోరు. మ్యాచ్కు ముందు, ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్ మాట్లాడుతూ, అర్జెంటీనా చాలా తెలివైన, వ్యూహాత్మకమైన జట్టు అని, ఆట వేగాన్ని తగ్గించి ఫౌల్స్ రాబట్టడంలో వారికి మంచి పట్టు ఉందని అన్నారు.
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