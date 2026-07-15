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అర్జెంటీనాను వరల్డ్ కప్ నుంచి గెంటేయండి.. మెస్సీ టీమ్‌కు వ్యతిరేకంగా 75 లక్షల మంది సంతకాలు.. అసలు గొడవేంటి?

FIFA World Cup 2026: లియోనెల్ మెస్సీ నేత్రుత్వంలోని అర్జెంటీనాకు ఫిఫా, రిఫరీలు పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. విజేతను ముందుగానే నిర్ణయిస్తే.. మిగతా జట్లు ఎందుకు పోటీ పడాలి.. అందుకే అర్జెంటీనాను టోర్నీనుంచి తప్పించి.. అన్ని జట్లకు సమాన అవకాశాలు కల్పించాలని పేర్కొన్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:35 PM IST
అర్జెంటీనాను వరల్డ్ కప్ నుంచి గెంటేయండి.. మెస్సీ టీమ్‌కు వ్యతిరేకంగా 75 లక్షల మంది సంతకాలు.. అసలు గొడవేంటి?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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