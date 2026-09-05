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CSK Captaincy Change: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు కొత్త కెప్టెన్..? ఐపీఎల్ 2027 సీజన్‌కు ముందు బిగ్ ఛేంజ్..!

Chennai Super Kings New Captain: ఐపీఎల్ 2027 సీజన్‌కు ముందు సీఎస్‌కే కెప్టెన్సీ మార్పు గురించి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తుందా..? కెప్టెన్సీ భారంతోనే రుతురాజ్ బ్యాటింగ్‌లో విఫలం అవుతున్నాడా..? వచ్చే సీజన్‌కు గైక్వాడ్ స్థానంలో సంజు శాంసన్‌కు సారథ్య బాధ్యతలు అప్పగిస్తారా..? మాజీ క్రికెటర్లు ఏమంటున్నారు..?

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 05, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:09 PM IST
CSK Captaincy Change: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు కొత్త కెప్టెన్..? ఐపీఎల్ 2027 సీజన్‌కు ముందు బిగ్ ఛేంజ్..!
Image Credit: Chennai Super Kings (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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CSK Captaincy Change: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు కొత్త కెప్టెన్..? ఐపీఎల్ 2027 సీజన్‌కు ముందు బిగ్ ఛేంజ్..!
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