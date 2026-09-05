Chennai Super Kings New Captain: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీమ్ మార్పులకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన సీఎస్కే.. గత మూడు సీజన్లుగా ప్లే ఆఫ్స్కు చేరుకులేకపోయింది. దీంతో వచ్చే సీజన్కు కొత్త కెప్టెన్ను ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యాను ట్రేడ్ చేసుకునే దిశగా చర్చించినా.. ఇంకా సస్పెన్స్ వీడలేదు. ఈ విషయం పక్కనపెడితే.. ప్రస్తుత కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ను సారథ్య బాధ్యతల నుంచి తప్పించి.. సంజు శాంసన్కు పగ్గాలు అప్పగించాలనే డిమాండ్ క్రికెట్ వర్గాల్లో ఊపందుకుంటోంది. 2026 సీజన్లో కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ బ్యాటింగ్లో తీవ్రంగా విఫలమవ్వడంతో నాయకత్వ మార్పుపై చర్చ జరుగుతోంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ యాజమాన్యం ఎప్పుడు కూడా తొందరపడి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోదు. అయితే రుతురాజ్ను సారథ్య బాధ్యతల నుంచి తప్పించాలని భావిస్తే.. సంజు శాంసన్కు కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అప్పగించాలని భారత మాజీ బ్యాటర్ సదాగోపన్ రమేష్ సూచించారు. 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్'గా నిలిచిన సంజు శాంసన్.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ను కెప్టెన్గా ముందుండి నడిపించాడు. 2026 ఐపీఎల్కు ముందు సీఎస్కేలోకి వచ్చిన సంజు.. ఈ సీజన్లో చెన్నై జట్టు తరఫున అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు.
సదాగోపన్ రమేష్ మాట్లాడుతూ.. "సీఎస్కే కెప్టెన్సీ మార్పును యాజమాన్యం తీవ్రంగా పరిగణించాలి. సంజు శాంసన్ అద్భుతమైన టీమ్ ప్లేయర్. మైదానంలో స్వార్థం లేకుండా జట్టు కోసమే నిర్ణయాలు తీసుకునే అతని నైజం చెన్నై జట్టుకు ఎంతో అవసరం. ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ను ఫైనల్ వరకు నడిపించిన ఘనత సంజుకు ఉంది. 50 శాతం సక్సెస్ రేట్తో 66 మ్యాచ్లలో నాయకత్వం వహించిన సుదీర్ఘ అనుభవం అతని సొంతం. కేవలం కెప్టెన్ను మార్చినంత మాత్రాన ట్రోఫీ రాకపోవచ్చు.. కానీ నాయకత్వాన్ని మార్చాలని భావిస్తే మాత్రం సంజు శాంసన్ను తప్పక ఎంపిక చేయాలి.." అని సీఎస్కే మేనేజ్మెంట్కు సూచించారు.
మరోవైపు మాజీ ఆటగాడు సుబ్రహ్మణ్యం బద్రీనాథ్ సైతం ఇదే తరహా విశ్లేషణ చేశారు. రుతురాజ్ కెప్టెన్సీ భారంతో తన సహజసిద్ధమైన బ్యాటింగ్ను కోల్పోతున్నాడని.. పవర్ప్లేలో అతని స్ట్రైక్ రేట్ తీవ్రంగా పడిపోవడమే ఇందుకు నిదర్శనమన్నారు. గతంలో సచిన్ టెండూల్కర్ వంటి దిగ్గజాలు కూడా కెప్టెన్సీ ఒత్తిడి కారణంగా బ్యాటింగ్లో ఇబ్బంది పడ్డారని.. గైక్వాడ్ను ఆ బాధ్యత నుంచి విముక్తి చేస్తే అతను మళ్లీ ఓపెనర్గా చెలరేగి జట్టుకు భారీ పరుగులు అందిస్తాడని ఆయన వివరించారు. స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ కోచ్ పదవి నుంచి తప్పుకోవడం.. జట్టు పునర్నిర్మాణ దశలో ఉండటంతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కొత్త ప్రణాళికలతో బరిలోకి దిగాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో జట్టులో ఇప్పటికే అత్యంత కీలక బ్యాటర్గా మారిన సంజు శాంసన్కు నాయకత్వం అప్పగిస్తారా..? లేక రుతురాజ్పైనే మేనేజ్మెంట్ మరింత కాలం భరోసా ఉంచుతుందా..? అనేది వేచి చూడాలి.