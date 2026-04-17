GT Vs KKR Match Preview 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో భాగంగా నేడు నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్తో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ తలపడనుంది. ఇప్పటికే టేబుల్ చివరి స్థానంలో ఉన్న కేకేఆర్ జట్టు ఈ మ్యాచ్తో అయినా గెలుపు ఖాయం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. లీగ్ ఇప్పటికే సగం చేరుకునే ముందు కేకేఆర్కు ఈ మ్యాచ్లో గెలుపు కీలకంగా మారింది. ఒకవేళ ఈ రోజు జరిగే మ్యాచ్లో ఓడితే.. కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టు ప్లేఆఫ్స్ నుంచి దాదాపుగా తప్పుకున్నట్లే అని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ఐపీఎల్ లీగ్లో ఇప్పటివరకు ఆడిన 4 మ్యాచ్ల్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు రెండింటిలో గెలిచి రెండింటిలో ఓడింది. అలాగే కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టు ఆడిన 5 మ్యాచ్ల్లో ఒక్కటి కూడా విజయం (ఒక మ్యాచ్ డ్రా) సాధించకపోవడం గమనార్హం. అయితే ఈ మ్యాచ్లో గెలుపు కోల్కతాకు అత్యవసరం. అజింక్య రహానే కెప్టెన్సీలోని KKR ఈ సీజన్లో పేలవమైన ఫామ్తో సతమతమవుతోంది. ఐదు మ్యాచ్ల నుండి కేవలం ఒక పాయింట్ మాత్రమే సాధించిన ఈ జట్టు ఇంకా సరైన సమతుల్యతను సాధించలేదు. ముఖ్యంగా, ఫిన్ అలెన్, కామెరాన్ గ్రీన్ వంటి ఖరీదైన ఆటగాళ్లు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించడం లేదు.
అదే విధంగా మిడిల్ ఆర్డర్ స్టార్ బ్యాటర్లు రింకూ సింగ్, రమన్దీప్ సింగ్ల బ్యాట్లు విఫలమవడం కూడా జట్టు యాజమాన్యానికి తలనొప్పిగా మారింది. సునీల్ నరైన్ను ఓపెనర్గా పంపిన ప్రయోగం బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో గందరగోళాన్ని సృష్టించగా, జట్టు పరాజయానికి రహానే కూడా మరో కారణంగా నిలిచాడని కేకేఆర్ ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.
బ్యాటింగ్లో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ.. కేకేఆర్ బౌలింగ్ విభాగం మెరుగుపడుతోంది. సునీల్ నరైన్ తన పాత ఫామ్లోకి తిరిగి రాగా, యువ బౌలర్లు వైభవ్ అరోరా, కార్తిక్ త్యాగి తమ ప్రతిభను కనబరుస్తున్నారు. అయితే, జట్టు ప్రధాన స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి నేటి మ్యాచ్లో మ్యాజిక్ చేస్తాడని ఆశిస్తున్నారు.
మరోవైపు గుజరాత్ టైటాన్స్ కూడా గత మ్యాచ్లతో విజయాలను అందుకొని..తిరిగి ఫామ్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు వరుసలో మూడో గెలుపును ఖాతాలో వేసుకోవాలని గిల్ సేన సిద్ధమవుతోంది. శుభ్మన్ గిల్ సారథ్యంలోని గుజరాత్ టైటాన్స్ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉంది. కెప్టెన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్ బ్యాటింగ్లో నిలకడను కొనసాగిస్తుండగా.. స్టార్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్ ఫామ్లోకి తిరిగి రావడం జట్టు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది. బౌలింగ్ లైనప్లో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ పేస్, రషీద్ ఖాన్ స్పిన్ ప్రత్యర్థులను కట్టడి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు.
గుజరాత్ టైటాన్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, రాహుల్ తెవాటియా, షారూఖ్ ఖాన్, రషీద్ ఖాన్, కగిసో రబడ, అశోక్ శర్మ, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: మహ్మద్ సిరాజ్)
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
అజింక్య రహానే (కెప్టెన్), ఫిన్ అలన్/టిమ్ సీఫెర్ట్, సునీల్ నరైన్, అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ, కామెరాన్ గ్రీన్, రింకూ సింగ్, రమణదీప్ సింగ్, రోవ్మన్ పావెల్, అనుదు రాయ్, కార్తీక్ త్యాగి, వరుణ్ చక్రవర్తి. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: వైభవ్ అరోరా).
