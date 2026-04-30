GT vs RCB Match Preview: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ వేదికగా నేడు మరో రసవత్తపోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్లో ఆతిథ్య గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టుతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకోవాలని ఆర్సీబీ చూస్తుండగా.. మరో విజయాన్ని తమ ఖాతాలో వేసుకోని ప్లేఆఫ్స్కు మార్గం సుగమం చేసుకోవాలని గుజరాత్ జట్టు ప్లాన్ చేస్తోంది.
ఐపీఎల్ పాయింట్ల పట్టిక ప్రకారం.. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు ఇప్పటివరకు ఆడిన 8 మ్యాచ్లలో 6 గెలిచింది. +1.919 నెట్ రన్ రేట్తో టేబుల్లో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఒకవేళ గుజరాత్ టైటాన్స్ మ్యాచ్లో గెలిస్తే.. ఆర్సీబీ అగ్రస్థానానికి చేరుతుంది. ఆర్సీబీ ఆడిన గత 5 మ్యాచ్లను పరిశీలిస్తే 4 విజయాలు ఉండడం విశేషం. అలాగే శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్సీలోని గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు ఆడిన 8 మ్యాచ్ల్లో 4 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించి.. పాయింట్ల పట్టికలో -0.475 నెట్ రన్ రేట్తో 5వ స్థానంలో నిలిచింది.
ఈ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో గురువారం అనగా ఏప్రిల్ 30న, భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:30 గంటలకు జరుగుతుంది. టాస్ రాత్రి 7 గంటలకు ఉంటుంది. ఈ మ్యాచ్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ లేదా జియో హాట్స్టార్ వేదికలా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూడవచ్చు.
ఐపీఎల్లో గుజరాత్ టైటాన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు 7 సార్లు తలపడ్డారు. అందులో ఆర్సీబీ 4 మ్యాచ్ల్లో గెలుపొందగా.. గుజరాత్ టైటాన్స్ 3 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. దీన్ని బట్టి పరిశీలిస్తే గుజరాత్పై ఆర్సీబీ పైచేయిగా ఉంది. అయితే నేడు జరిగే మ్యాచ్లో ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. ఈ రెండు టీమ్స్ కలిసి ఏప్రిల్ 24న బెంగళూరులోని ఎం.చిన్నస్వామి స్టేడియంలో తలపడ్డారు. ఆ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ 5 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. జీటీ 205/3 స్కోరు చేసింది. ఇప్పుడు లీగ్ దశలో మరోసారి ఇరు జట్లు తలపడనున్నాయి.
ఆ మ్యాచ్లో సాయి సుదర్శన్ సెంచరీ సాధించగా, శుభ్మన్ గిల్ 32 పరుగులు చేశాడు. ఆర్సీబీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి, 206/5 స్కోరుతో ముగించింది. విరాట్ కోహ్లీ 81 పరుగులు చేయగా, దేవదత్ పడిక్కల్ 55 పరుగులు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్లో టోర్నీలో అత్యధిక పరుగులు రాబట్టి విరాట్ కోహ్లీ ఆరెంజ్ క్యాప్ దక్కించుకున్నాడు. అలాగే గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టుపై అతని సగటు 60కి పైగా ఉంది. అలాగే అత్యధిక పరుగులు సాధించిన వారిలో గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున పోటీలో ఉన్నాడు.య
ఈ మ్యాచ్లోకి ముందు గాయం కారణంగా ఆర్సీబీ నుంచి ఓ ఆటగాడు వైదొలగాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరగనున్న మ్యాచ్లో గాయం కారణంగా ఫిల్ సాల్ట్ దూరమయ్యాడు. ప్లేయింగ్ 11లో అతని స్థానంలో జకోబ్ బెథెల్ను జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. జోష్ హేజిల్వుడ్, భువనేశ్వర్ కుమార్ ఇద్దరూ అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో రసిఖ్ సలామ్ ధార్ అందుబాటులో ఉంటాడా లేదా అనే విషయంపై ఇప్పుడు సందిగ్ధత నెలకొంది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో ఎలాంటి గాయల బెడద లేదు. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఫిట్నెస్తో అందుబాటులో ఉన్నాడు. రషీద్ ఖాన్, మహ్మద్ సిరాజ్ అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు.
గుజరాత్ టైటాన్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, జాసన్ హోల్డర్, M షారుఖ్ ఖాన్, అర్షద్ ఖాన్, రషీద్ ఖాన్, కాగిసో రబాడా, మహ్మద్ సిరాజ్, మానవ్ సుథార్, ప్రసిద్ కృష్ణ (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్).
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తుదిజట్టు అంచనా..
విరాట్ కోహ్లీ, జాకబ్ బెథెల్, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, కృనాల్ పాండ్యా, భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హేజిల్వుడ్, రసిఖ్ సలామ్ దార్, సుయాష్ శర్మ (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్).
Also Read: Career Options After 10th: 10వ తరగతి తర్వాత ఏం చేయాలి? ఏ కోర్సు తీసుకుంటే కెరీర్ బాగుంటుంది?
Also Read: MI Vs SRH Match: రికెల్డన్ సెంచరీ వృథా..ముంబైని దంచికొట్టిన సన్రైజర్స్ బ్యాటర్లు..వరుసగా ఐదో విజయం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook