GT vs RR Qualifier 2 Rain Rules: ఐపీఎల్ 2026 క్వాలిఫైయర్ 2 మ్యాచ్లో తలపడేందుకు గుజరాత్ టైటాన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు సిద్ధమయ్యాయి. క్వాలిఫైయర్-1లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చేతిలో ఓటమిపాలైన గుజరాత్.. ఈ మ్యాచ్లో ఎలాగైనా గెలిచి ఫైనల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలని చూస్తోంది. ఎలిమినేటర్ పోరులో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్పై అద్భుత విజయాన్ని అందుకున్న రాజస్థాన్.. గుజరాత్ను ఓడించి తుది పోరుకు అర్హత సాధించాలని భావిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు మే 31వ తేదీన జరిగే ఫైనల్ పోరులో ఆర్సీబీని ఢీకొంటుంది. ఎలిమినేటర్ పోరు జరిగిన న్యూ చండీగఢ్లోని మహారాజా యదవీంద్ర సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలోనే ఈ మ్యాచ్ కూడా జరగనుంది. గురువారం రాత్రి 7.30 గంటలకు మ్యాచ్ ఆరంభంకానుంది. రెండో ఫైనలిస్ట్గా ఎవరు నిలుస్తారని అభిమానులు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తునారు. కానీ క్వాలిఫయర్ 2లో వర్షం పడితే.. ఫైనల్కు ఎవరు చేరుకుంటారని అందరిలోనూ ఓ ప్రశ్న ఉంది.
వర్షం కురిస్తే..
గుజరాత్ టైటాన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ మధ్య జరిగే రెండో క్వాలిఫయర్ మ్యాచ్కు వర్షం అంతరాయం కలిగిస్తే.. 120 నిమిషాల అదనపు సమయం జోడిస్తారు. మ్యాచ్ను అదే రోజు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కనీసం రెండు జట్లు ఐదు ఓవర్ల ఆట జరిగేలా చూస్తారు. అది సాధ్యం కాకపోతే మ్యాచ్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటిస్తారు. ఇదే జరిగితే గుజరాత్ టైటాన్స్ నేరుగా ఫైనల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది. లీగ్ స్టేజ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ రెండోస్థానంలో నిలవగా.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్ ఒక్క బంతి కూడా ఆడకుండానే రద్దయితే.. పాయింట్ల పట్టికలో మెరుగైన స్థానంలో నిలిచిన గుజరాత్ రెండో ఫైనలిస్ట్ అవుతుంది.
వర్ష సూచన ఉందా..?
వాతావరణ అంచనాల ప్రకారం.. శుక్రవారం సాయంత్రం చండీగఢ్లో వర్షం కారణంగా ఆటకు అంతరాయం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అయితే తేలికపాటి వర్షం కురిసే ఛాన్స్ ఉందని.. మ్యాచ్ రద్దు అయ్యే అంత వర్షం కురవదని అధికారులు అంటున్నారు. ఒకవేళ వర్షం అంతరాయం కలిగిస్తే.. ఓవర్లు కుదించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మ్యాచ్ మధ్యలో వర్షం కురిస్తే.. లక్ష్యాన్ని నిర్ధారించడానికి డక్వర్త్-లూయిస్-స్టెర్న్ (DLS) పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు. మ్యాచ్ ఫలితం తేల్చేందుకు చివరి అవకాశంగా సూపర్ ఓవర్ కూడా నిర్వహించవచ్చు.
పరుగుల వరద ఖాయమా..!
న్యూ చండీగఢ్ పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉండడంతో మరోసారి భారీగా పరుగుల వరద పారే అవకాశం ఉంది. సన్రైజర్స్పై వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 29 బంతుల్లోనే 97 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఏకంగా 12 సిక్సర్లు బాదాడు. దీంతో రాజస్థాన్ 20 ఓవర్లలో 243 పరుగులు చేసింది. SRH కూడా దూకుడుగానే ఆడినా.. క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు చేజార్చుకోవడంతో ఓటమిపాలైంది. గుజరాత్, రాజస్థాన్ రెండు జట్లలోనూ హిట్టర్లు ఉండడంతో చండీగఢ్లో మరోసారి సిక్సర్ల వర్షం కురిసే ఛాన్స్ ఉంది.