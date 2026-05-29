Gujarat Titans Vs Rajasthan Royals Preview: ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్లో అడుగుపెట్టేందుకు గుజరాత్ టైటాన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు ఇవాళ ఢీకొట్టనున్నాయి. ఎలిమినేటర్ పోరులో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ను 47 పరుగుల తేడాతో ఓడించి జోరు మీదున్న రాజస్థాన్.. క్వాలిఫైయర్ 2లోనూ అదే జోరు కొనసాగించాలని చూస్తోంది. క్వాలిఫైయర్ 1లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చేతిలో ఓటమిపాలైన గుజరాత్.. రాజస్థాన్ను ఓడించి మూడోసారి ఐపీఎల్ ఫైనల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలని చూస్తోంది. బలబలాలను చూస్తే.. రెండు జట్లు కూడా బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో దాదాపు సమానంగా ఉండడంతో పోరు ఉత్కంఠభరితంగా సాగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. శుక్రవారం సాయంత్రం 7.30 గంటలకు న్యూ చండీగఢ్లోని ముల్లన్పూర్లో ఉన్న మహారాజా యాదవేంద్ర సింగ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా గుజరాత్, రాజస్థాన్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ ఆరంభంకానుంది.
గాయంతోనే పరాగ్ బరిలోకి..
రాజస్థాన్కు ప్రధానం బలం యువ ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ. ఈ సీజన్లో 242కు పైగా స్ట్రైక్-రేట్తో 680 పరుగులు చేసి ప్రస్తుత ఆరెంజ్ క్యాప్ హోల్డర్గా ఉన్నాడు. సన్రైజర్స్పై కేవలం 29 బంతుల్లో 97 పరుగులతో విధ్వంసం సృష్టించి మ్యాచ్ను వన్సైడ్ చేశాడు. జైస్వాల్, ధ్రువ్ జురెల్ కూడా ఫామ్లోనే ఉన్నారు. ఇక కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ గాయం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కండరాల గాయంతో బాధపడుతున్న పరాగ్.. SRHతో జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో ఇబ్బంది పడుతునే ఆడాడు.
బౌలింగ్లో ప్రమాదకరం..
ఈ మ్యాచ్లోనూ పరాగ్ అలానే బరిలోకి దిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా కూడా చిన్నపాటి గాయాలతో బాధపడుతున్నా.. SRHతో జరిగిన మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్ చేసి.. బంతితో రెండు వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు. రాజస్థాన్ తుది జట్టులో పెద్దగా మార్పులు చేసే అవకాశం లేదు. బౌలింగ్లో జోఫ్రా ఆర్చర్, బ్రిజేష్ కుమార్, బర్గర్, యాష్ రాజ్ ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తున్నారు.
ఈ త్రయం చెలరేగితే..
గుజరాత్ టైటాన్స్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కూడా బలంగా ఉంది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్కు చండీగఢ్ సొంత నగరం. తన ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్ అంతా పంజాబ్ తరఫున ఆడాడు. ముల్లన్పూర్లోని తన సొంత వేదికలో సత్తాచాటేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. గిల్, సాయిసుదర్శన్, జోస్ బట్లర్ త్రయం చెలరేగితే ఇక గుజరాత్కు తిరుగుండదు. మిడిల్ ఆర్డర్లో వాషింగ్టన్ సుందర్, జేసన్ హోల్డర్, తైవాటియా భారీ హిట్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
సూర్యవంశీని అడ్డుకునేందుకు..
క్వాలిఫయర్ 1లో RCBతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన పేసర్ కుల్వంత్ ఖేజ్రోలియా.. ఘోరంగా విఫలమవడంతో మానవ్ సుతార్ లేదా ఆర్.సాయి కిషోర్లలో ఒకరిని తిరిగి జట్టులోకి తీసుకురావాలని గుజరాత్ భావిస్తోంది. సూర్యవంశీని అడ్డుకునేందుకు తమ ప్రధాన పేసర్లు కగిసో రబాడ, మహ్మద్ సిరాజ్పైనే భారీగా ఆశలు పెట్టుకుంది. భువనేశ్వర్ కుమార్తో కలిసి రబాడా 26 వికెట్లతో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా ఉన్నాడు.