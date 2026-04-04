GT Vs RR Match Preview 2026: శనివారం అనగా నేడు (ఏప్రిల్ 4) ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో డబుల్ హెడర్ మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. గుజరాత్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT), రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.
ఈ పోరు హోరాహోరీగా సాగనుందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఆతిథ్య గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు తాము ఆడిన తొలి లీగ్ మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుపై పరాజయం పొందగా.. ఇప్పుడు రాజస్థాన్తో జరగనున్న రెండో లీగ్ మ్యాచ్లో సత్తా చాటాలని గిల్ సేన ఎదురుచూస్తుంది. మరోవైపు లీగ్లోని తొలి మ్యాచ్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టును మట్టికరిపించిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు మరింత ధీమాగా కనిపిస్తోంది.
గత సీజన్ ఐపీఎల్లో అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన తొలి ఇన్నింగ్స్ సగటు స్కోరు 215గా నమోదైంది. శనివారం జరగనున్న మ్యాచ్లో కూడా పరుగుల వరద పారించే అవకాశం ఉందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. అయితే ఐపీఎల్లో ఇంతకు ముందు జరిగిన మ్యాచ్లతో పోలిస్తే.. టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసే వారికి పిచ్ కలిసొస్తుందని అంటున్నారు. గత సీజన్లో ఈ పిచ్పై జరిగిన 9 మ్యాచ్లలో 7 తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్స్ గెలవడం విశేషం.
గుజరాత్ Vs రాజస్థాన్ H2H రికార్డు..
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో ఈ వేదికపై గుజరాత్ టైటాన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు ఇప్పటి వరకు 8 మ్యాచ్ల్లో తలపడ్డాయి. అయితే ఇందులో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు ఏకంగా 6 సార్లు నెగ్గింది. అలానే రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు మాత్రం కేవలం 2 మ్యాచ్ల్లో గెలిచి సరిపెట్టుకుంది. దీంతో గుజరాత్ టీమ్కు ఇది హోమ్ గ్రౌండ్ కావడంతో గిల్ సేన ఫేవరేట్గా బరిలో దిగనుంది.
GT vs RR తుదిజట్లు అంచనా..
రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR): వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశస్వి జైస్వాల్, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, డోనోవన్ ఫెరీరా, రవీంద్ర జడేజా, జోఫ్రా ఆర్చర్, రవి బిష్ణోయ్, సందీప్ శర్మ, నాంద్రే బర్గర్.
గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT): శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, షారుఖ్ ఖాన్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, కగిసో రబడ, మహమ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ.
ఎవరు గెలుస్తారు?
రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టులో వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశస్వి జైస్వాల్లతో కూడిన డైనమిక్ ఓపెనింగ్ జోడీ ఉండగా, వారికి పటిష్టమైన బౌలింగ్ దళం అండగా ఉంది. అయితే.. గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టుకు చారిత్రాత్మకంగా తిరుగులేని ఆధిక్యం (6-2) ఉంది. అందులోనూ నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో వారిని ఓడించడం అత్యంత కష్టం.
రాయల్స్, టైటాన్స్ విభిన్న ఫలితాలతో ఈ పోరుకు వస్తున్నాయి. రాజస్థాన్ జట్టు చెన్నై సూపర్కింగ్స్పై ఘన విజయం సాధించి మంచి ఊపు మీద ఉండగా, గుజరాత్ జట్టు పంజాబ్ చేతిలో ఓటమితో ఈ సీజన్ను ప్రారంభించింది. కానీ శుభ్మన్ గిల్ నేతృత్వంలోని జట్టుకు విజేతలుగా నిలిచే సత్తా ఉంది. పైగా.. తిరిగి పుంజుకోవాలనే GT జట్టు ఆత్రుత, వారి బలమైన స్క్వాడ్ డెప్త్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఆ జట్టుకే స్వల్ప ఆధిక్యం ఉంది.
Also Read: DC Vs MI Match Preview: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ Vs ముంబై ఇండియన్స్..ఈ మ్యాచ్లో గెలిచేది వీళ్లే! ప్లేయింగ్ 11లో ఎవరున్నారో తెలుసా?
Also Read: Abhishek Sharma Fined: ఐపీఎల్లో అభిషేక్ శర్మకు ఎదురుదెబ్బ..మ్యాచ్ గెలిచినా తప్పని తిప్పలు..జరిమానా కట్టాల్సిందే!
