IPL 2026 RR vs GT Highlights: ఐపీఎల్ సీజన్ ఆరంభంలో వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్లిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ క్రమంగా డీలా పడిపోతున్నది. వరుస ఓటములను చవిచూస్తున్న రాజస్థాన్ మరో ఓటమిని ఖాతాలో వేసుకుంది. గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఏమాత్రం ప్రభావం చూపని రాజస్థాన్ పరాజయం పొంది ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి దూరమవుతోంది. మరోవైపు గుజరాత్ టైటాన్స్ అద్భుతంగా పుంజుకుని మరో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకోవడమే కాకుండా మెరుగైన రన్రేట్తో పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. 77 పరుగుల తేడాతో గుజరాత్ నెగ్గిన ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
జైపూర్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 4 వికెట్లు కోల్పోయి 229 పరుగులు చేసింది. టాపార్డర్ శుభమన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్ దంచికొట్టగా.. వాషింగ్టన్ సుందర్ రాణించాడు. జోస్ బట్లర్ (13), జేసన్ హోల్డర్ (7), రాహుల్ తెవాటియా (14 నాటౌట్) కొన్ని పరుగులు చేశారు. కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి 44 బంతుల్లో 84 పరుగులు చేశాడు. వాటిలో 9 బౌండరీలు ఉండగా.. మూడు సిక్సర్లు బాదాడు. ఇక సాయి సుదర్శన్ 36 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేసి.. 6 ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లు నమోదు చేశాడు. వరుస విజయాలతో జోష్లో వీరిద్దరూ చెలరేగి ఆడారు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ బౌలింగ్ కొంత తేలిపోయింది. స్కోర్ బోర్డును నియంత్రించలేకపోవడమే కాకుండా వికెట్లు తీయడంలో తడబడ్డారు. బ్రిజేష్ శర్మ రెండు వికెట్లు తీయగా.. యశ్ పూజ, రవీంద్ర జడేజా తలా ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.
భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేక రాజస్థాన్ రాయల్స్ 16.3 ఓవర్లలోనే 152 పరుగులు చేసి కుప్పకూలింది. యశస్వి జైస్వాల్ (3) మరోసారి నిరాశపర్చగా.. వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈసారి తడబడడంతో 16 బంతుల్లో 36 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ధ్రువ్ జురేల్ 24 పరుగులు చేయగా.. రవీంద్ర జడేజా అద్భుతంగా ఆడి 25 బంతుల్లో 38 స్కోర్ నమోదు చేశాడు. అనంతరం వచ్చిన బ్యాటర్లు ఏమాత్రం ఆడకపోవడంతో జట్టు భారీ ఓటమిని చవిచూసింది. హెట్మెయిర్ (6), డొనవన్ ఫెరెరా (4), శుభమ్ దుబే (15), దసున్ శనక (16), జోఫ్రా ఆర్చర్ (5), తుషార్ దేశ్పాండే (1), బ్రిజేష్ శర్మ (1*) తక్కువ పరుగులు చేశారు. ప్లేఆఫ్స్ రేసులోకి దూసుకెళ్లాలనే కసితో గుజరాత్ బౌలర్లు చెలరేగారు. ఓపెనర్లను కొద్దిసేపు ఆడించిన అనంతరం అందరూ బ్యాటర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. బాల కెరటం వైభవ్ సూర్యవంశీని సిరాజ్ తక్కువ పరుగులకే ఔట్ చేయగా.. యశస్విని బోల్తా కొట్టించారు. ఇక అనంతరం రషీద్ ఖాన్ నిప్పులు చెరిగాడు. 4 ఓవర్లు వేసి 33 పరుగులు ఇచ్చిన రషీద్ ఖాన్ 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. జేసన్ హోల్డర్ మూడు వికెట్లు తీసి నడ్డి విరిచాడు. బ్యాటర్లు, బౌలర్ల విజృంభణతో గుజరాత్ టైటాన్స్ వరుసగా నాలుగో విజయాన్ని సాధించింది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్పై 77 పరుగుల తేడాతో గెలిచిన గుజరాత్ టైటాన్స్ పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. ఐపీఎల్లో 11 మ్యాచ్లు ఆడిన ఏడు విజయాలు, నాలుగు ఓటములు పొంది 14 పాయింట్లతో ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్ను దాదాపు ఖాయం చేసుకుంది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ 11 మ్యాచ్లు ఆడి 6 విజయాలు, ఐదు ఓటములతో ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది.
