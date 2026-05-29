Shubman Gill Century: రసవత్తరంగా సాగుతున్న ఐపీఎల్ 2026 టోర్నీ తుది అంకానికి చేరుకుంది. క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్తో తలపడిన గుజరాత్ టైటాన్స్ అద్భుత విజయం సాధించి ఫైనల్ పోరుకు దూసుకెళ్లింది. అద్భుతంగా సాగిన మ్యాచ్లో శుభమన్ గిల్ భారీ శతకంతో గుజరాత్ జట్టు మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో ట్రోఫీ కోసం తలపడనుంది. 7 వికెట్ల తేడాతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓటమిపాలైంది.
రెండోసారి ట్రోఫీపై కన్నేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ ప్రత్యర్థి రాజస్థాన్ రాయల్స్ విధించిన 215 లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా ఛేదించింది. శుభమన్ గిల్ తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్తో భారీ శతకాన్ని నమోదు చేయగా.. బౌలర్ల వైఫల్యంతో రాజస్థాన్ మ్యాచ్ను కోల్పోవడమే కాకుండా ట్రోఫీని రెండడుగుల దూరంలో చేజార్చుకుంది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ 6 వికెట్ల నష్టానికి 214 పరుగులు చేయగా.. 18.4 ఓవర్లు ఆడిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 219 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాకుండా ట్రోఫీ కోసం ఫైనల్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో తాడోపేడో తేల్చుకోనుంది.
టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్కు దిగిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లు పూర్తి చేసుకుని 214 పరుగులు చేసింది. యశస్వి జైస్వాల్ ఒక్క పరుగుకే ఔటయి తీవ్ర నిరాశపర్చగా.. అతడి జోడీ వైభవ్ సూర్యవంశీ తనదైన బ్యాటింగ్తో విధ్వంసం సృష్టించాడు. 47 బంతుల్లో 96 పరుగులు బాది తృటిలో సెంచరీని కోల్పోయాడు. 8 ఫోర్లు, ఏడు సిక్సర్లు నమోదు చేసి మైదానంలో మరోసారి సందడి చేశాడు. ధ్రువ్ జురేల్ (7) తక్కువ స్కోర్ చేయగా.. రవీంద్ర జడేజా చాలా రోజుల తర్వాత తనదైన బ్యాటింగ్ చేసి 45 పరుగులు జోడించాడు. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ (11), డసూన్ శనక (3), జోఫ్రా ఆర్చర్ (7) తక్కువ పరుగులు చేయగా.. బ్యాటింగ్లో ఆఖరకు దిగిన డొనొవన్ ఫెరెర్రా అద్భుతంగా ఆడి 38 స్కోర్తో విలువైన పరుగులు జోడించాడు. ప్రత్యర్థికి చెప్పుకోదగ్గ లక్ష్యం విధించేలా ఫెరెర్రా పోరాడాడు. గుజరాత్ బౌలర్లు అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి రాజస్థాన్ పరుగులకు చెక్ పెట్టారు. ఫైనల్ కోసం వెళ్లాలనే కసితో బౌలర్లు విజృంభించి తక్కువ పరుగులు వచ్చేలా బౌలింగ్ చేశారు. కగిసో రబాడా, జేసన్ హోల్డర్ తలా రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. ప్రసిధ్ కృష్ణ, మహ్మద్ సిరాజ్ తలా ఒక వికెట్ తీశారు.
రాజస్థాన్ విధించిన లక్ష్యాన్ని గుజరాత్ 8 బంతులు మిగిలి ఉండగానే పూర్తి చేసింది. సాయి సుదర్శన్, శుభమన్ గిల్ చక్కగా భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి జట్టును విజయతీర్చాలకు చేర్చారు. 32 బంతుల్లో సాయి సుదర్శన్ 58 పరుగులు చేసి అర్థ సెంచరీ పూర్తి చేయగా.. కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్ 53 బంతుల్లో 104 పరుగులు చేశాడు. 15 ఫోర్లతో చెలరేగి ఆడగా.. సిక్సర్లు మూడు నమోదు చేశాడు. జోస్ బట్లర్ 9 పరుగులు చేయగా.. వాషింగ్టన్ సుందర్ (16), రాహుల్ తెవాటియా విలువైన ఇన్నింగ్స్ ఆడి జట్టును గెలిపించారు. బ్యాటర్లు చేసిన లక్ష్యాన్ని రాజస్థాన్ బౌలర్లు కాపాడలేకపోయారు. జోఫ్రా ఆర్చర్, నంద్రె బర్గర్, బ్రిజేశ్ శర్మ తలా ఒక్కో వికెట్ తీయగా.. మిగతా బౌలర్లు ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. ఫలితంగా రాజస్థాన్ మ్యాచ్ను చేజార్చుకున్నారు.