/GT vs CSK Highlights: టాప్‌ 2లోకి గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌.. ఘోర పరాభవంతో చెన్నై ఇంటికి

GT Beat CSK By 89 Runs: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)-2026లో ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు సజీవంగా ఉన్న పరిస్థితిలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చివరి మ్యాచ్లో పోరాడలేక చేతులెత్తేసింది. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో ఘోరంగా వైఫల్యమవండంతో మ్యాచ్ను చేజార్చుకోవడమే కాకుండా ఘోర పరాభవం ఎదుర్కొంది. ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్లోకి వెళ్లిన గుజరాత్ టైటాన్స్ సంచలన ప్రదర్శన చేసి ప్రత్యర్థి చెన్నై జట్టుకు ఘోర పరాభవం మిగిల్చింది. సీజన్లో చివరి మ్యాచ్ ఆడిన చెన్నై ఓటమితో ఇంటి బాట పట్టగా.. లీగ్ దశలో ఆఖరి మ్యాచ్ను గుజరాత్ టైటాన్స్ 89 పరుగుల భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 229 పరగులు చేసింది. సాయి సుదర్శన్ ఆఖరి లీగ్ మ్యాచ్లో విధ్వంసం చేశాడు. 53 బంతుల్లో 84 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో ఏడు ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. సాయితో కలిసి కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్ చక్కటి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి 37 బంతుల్లో 64 పరుగులు చేశాడు. ఏడు ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్లు బాదాడు. వీరి బ్యాటింగ్ దూకుడును తర్వాత వచ్చిన జోస్ బట్లర్ కూడా కొనసాగించాడు. 27 బంతులు ఆడి 57 పరుగులు చేసి.. ఐదు ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లతో సత్తా చాటాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ ఏడు పరుగులకే ఔటయ్యాడు. రేసులో ఉండాలంటే గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో చెన్నై బౌలర్లు తేలిపోయారు. భారీ తేడాతో గుజరాత్ను ఓడించాల్సి ఉండగా.. ఎక్కడా కూడా బంతికి పదును పెట్టలేదు. ముకేశ్ చౌదరి, స్పెన్సర్ జాన్సన్, అన్షుల్ కంబోజ్ తలా ఒక్కో తీశారు.
భారీ స్కోర్ ఛేదనకు దిగిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఏమాత్రం పోరాడకుండా 13.4 ఓవర్లలోనే చాపచుట్టేసింది. శివమ్ దూబే మినహా ఏ ఒక్క బ్యాటర్ కూడా చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన చేయలేకపోయారు. సంజూ శామ్సన్ను గోల్డెన్ డకౌట్తోనే గుజరాత్ మ్యాచ్పై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. సంజూ ఔట్తో చెన్నై పతనం ప్రారంభమైంది. ఊర్విల్ పటేల్ డకౌట్ కాగా.. నూర్ అహ్మద్ ఒక్క పరుగే చేశాడు. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (16) కూడా పోరాడలేకపోగా.. కార్తీక్ శర్మ (19), డెవాల్డ్ బ్రేవిస్ (8) అతి తక్కువ పరుగులు చేసి దారుణ ఓటమిలో భాగమయ్యారు. ఈ సమయంలో శివమ్ దూబే గొప్ప ప్రదర్శన చేసి విలువైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 17 బంతుల్లో 47 పరుగులు చేసి జట్టు పరువును నిలబెట్టాడు. నాలుగేసి ఫోర్లు, సిక్సర్లు బాది గొప్ప ప్రదర్శన చేసి తన వంతు న్యాయం చేశాడు. అన్షుల్ కంబోజ్ కొంత దూకుడుగా ఆడిన 19 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. ప్లేఆఫ్స్ రేసు బెర్త్ను దక్కించుకున్నా కూడా గుజరాత్ టైటాన్స్ బౌలర్లు చెలరేగిపోయారు. బంతితో చెన్నైను చెడుగుడు ఆడేసుకున్నారు. ముగ్గురు బౌలర్లు మూడేసి వికెట్లు తీసి చెన్నైని పతనం చేశారు. ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ మహ్మద్ సిరాజ్ అద్భుతంగా మూడు ఓవర్లు వేసి మూడు వికెట్లు తీశాడు. ఇక కగిసో రబాడ.. రషీద్ ఖాన్ మూడు చొప్పున వికెట్లు పడగొట్టి భారీ విజయాన్ని కట్టబెట్టాడు.
ఘోర ఓటమిని చవిచూసిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మొత్తం 14 మ్యాచ్లు ఆడి.. 6 విజయాలు, 8 ఓటములు, 12 పాయింట్లతో ఐపీఎల్ 2026కు వీడ్కోలు పలికింది. ఆఖరి మ్యాచ్లో కూడా ఓడి పరువు పోగొట్టుకున్న సూపర్ కింగ్స్.. చెన్నైకి తిరుగుబాట పట్టింది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ సహకారంతో ప్లేఆఫ్స్లో స్థానం దక్కించుకున్న గుజరాత్ టైటాన్స్ 14 మ్యాచ్లు ఆడి 9 విజయాలు, 5 ఓటములను పొందింది. 18 పాయింట్లు పొందిన గుజరాత్ రెండో ఐపీఎల్ టైటిల్పై కన్నేసింది.