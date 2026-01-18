English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vinod Kambli: సచిన్‌ను మించిన టాలెంట్.. లెజెండ్ కావాల్సిన క్రికెటర్.. చివరికి ఇలా..!

Vinod Kambli Records: వినోద్ కాంబ్లీ.. ఇండియన్ క్రికెట్‌లో ఓ సంచలనం.. అయితే ఎంతో టాలెంట్ ఉన్నా.. క్రమ శిక్షణ లేకపోవడంతో చిన్న వయసులోనే కెరీర్‌ను ముగించేశాడు. చెడు వ్యసనాలు కాంబ్లీ కెరీర్‌ను నాశనం చేశాయి. సచిన్‌తోపాటు లెజెండ్‌గా నిలవాల్సిన కాంబ్లీ పుట్టినరోజు నేడు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 18, 2026, 10:27 AM IST

Vinod Kambli Records: ప్రతిభ ఎంత ఉన్నా.. సరైన క్రమ శిక్షణ లేకపోతే ఏ రంగంలో అయినా నిలదొక్కుకోవడం కష్టం. అన్ని వేళలా అదృష్టం తోడుండదు. ముఖ్యంగా క్రీడల్లో ఎంతో టాలెంట్ ఉండి.. చెడు వ్యసనాల బాట పట్టి ఎందరో తమ కెరీర్‌ను నాశనం చేసుకున్నారు. క్రికెటర్లలో ఎక్కువగా వినిపించే పేరు వినోద్ కాంబ్లీ. క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్‌తో కలిసి కెరీర్‌ ఆరంభించిన కాంబ్లీ.. స్కూల్ దశ నుంచే ఎన్నో సంచలన ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోనూ తనదైన ముద్ర వేశాడు. టాలెంట్ విషయానికి వస్తే.. సచిన్ కంటే ఓ మెట్టు ముందే ఉంటాడు. కానీ చెడు అలవాట్లు కాంబ్లీ కెరీర్‌ను నాశనం చేశాయి. సచిన్‌తోపాటు కీర్తిప్రతిష్టలు తెచ్చుకోవాల్సిన ఈ అద్భుతమైన ప్లేయర్.. చివరికి బీసీసీఐ నుంచి వచ్చే పెన్షన్‌పై ఆధారపడుతూ జీవితాన్ని వెళ్లదీస్తున్నాడు. నేడు వినోద్ కాంబ్లీ బర్త్ డే.

వినోద్ కాంబ్లీ స్కూలు డేస్‌లో సచిన్ టెండూల్కర్‌తో కలిసి కోచ్ రమాకాంత్ ఆచ్రేకర్ వద్ద క్రికెట్‌లో మెళకువలు నేర్చుకున్నాడు. ఓ మ్యాచ్‌లో సచిన్‌తో కలిసి 664 పరుగులు జోడించడంతో వీరిద్దరు ఒకేసారి గుర్తింపు పొందారు. ఈ మ్యాచ్‌లో కాంబ్లీ 349 పరుగులు చేయడంతోపాటు బౌలింగ్‌లో ఆరు వికెట్లు కూడా తీశాడు. టీమిండియాలోకి సచిన్ ముందుగా ఎంట్రీ ఇవ్వగా.. ఆ తరువాత మూడేళ్లకు కాంబ్లీకి అవకాశం వచ్చింది. 

అంచనాలకు మించి..

1992లో టీమిండియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన కాంబ్లీ.. కెరీర్‌ ఆరంభంలో టెస్టుల్లో అంచనాలకు మించి రాణించాడు. కేవలం 14 ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే 1000 పరుగుల మైలు రాయిని చేరుకున్నాడు. టెస్టుల్లో అతి తక్కువ ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 1000 పరుగులు చేసిన భారత ఆటగాడిగా ఇప్పటికి ఈ రికార్డు కాంబ్లే పేరు మీదనే ఉంది. తన తొలి 8 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 2 సెంచరీలు, 2 డబుల్ సెంచరీలతో సత్తా నిరూపించుకున్నాడు. 
 
ఆ టైమ్‌లో కన్నీళ్లు..

1996 ప్రపంచ కప్ నుంచి టీమిండియా అవమానకరంగా నిష్క్రమించింది. కోల్‌కతాలో జరిగిన సెమీ ఫైనల్ పోరులో భారత్ ఓటమి అంచున ఉన్నప్పుడు.. ప్రేక్షకులు మైదానంలోకి బాటిళ్లు, ఇతర వస్తువులను విసిరారు. ఆ సమయంలో క్రీజ్‌లో కాంబ్లీ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. శ్రీలంక జట్టు పెవిలియన్‌కు తిరిగి వచ్చింది. అనంతరం శ్రీలంకను విజేతగా ప్రకటించగా.. కాంబ్లీ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ మైదానం వీడాడు. 2000లో శ్రీలంకతో చివరి వన్డే ఆడిన కాంబ్లీ.. ఫామ్ కోల్పోయి మళ్లీ జట్టులోకి రాలేదు. ఓవరాల్‌గా 104 వన్డేల్లో  2 సెంచరీలు, 14 అర్ధ సెంచరీల బాదిన కాంబ్లీ.. 2477 పరుగులు చేశాడు.

వ్యక్తిగత జీవితం..

టీమ్‌లో చోటు కోల్పోయిన తరువాత సినీ నిర్మాణంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. రెండు నిర్మాణ సంస్థలు ప్రారంభించాడు. ఆ తరువాత రాజకీయాల్లోనూ అదృష్టం పరీక్షించుకున్నాడు. 2009 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయాడు. వినోద్ కాంబ్లీ 1998లో తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు నోయెలా లూయిస్‌ను వివాహం చేసుకున్నాడు. అయితే మాజీ మోడల్ ఆండ్రియా హెవిట్‌తో ప్రేమలో పడి.. లూయిస్‌కు విడాకులు ఇచ్చాడు. 2010 ఆండ్రియా హెవిట్‌ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. చెడు వ్యసనాలు మానేసి.. క్రమశిక్షణతో ఉంటే వినోద్ కాంబ్లీ కచ్చితంగా ఓ లెజెండ్ క్రికెటర్ అయ్యేవాడని మాజీ క్రికెటర్లు చెబుతున్నారు. 

