Rishabh Pant Birthday: దూసుకొచ్చాడు.. కిందపడ్డాడు..చావును తప్పించుకున్నాడు.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే టీమిండియా సూపర్‌ స్టార్..! హ్యాపీ బర్త్‌ డే మావా..!!

Rishabh Pant Birthday: చిన్న పట్టణం నుంచి గురుద్వారాలో బస చేస్తూ, లంగర్‎లో తింటూ ప్రాక్టీస్ చేసిన కుర్రాడు నేడు టీమ్ ఇండియాలో స్టార్ వికెట్ కీపర్‌గా వెలుగొందుతున్నాడు. 18 ఏళ్లకే అండర్-19 వరల్డ్ కప్‌లో సెంచరీతో పాటు ఐపీఎల్ వేలంలో కోట్ల వర్షం కురిపించిన రిషబ్ పంత్, 2022లో ప్రమాదంలో గాయపడినా కేవలం 15 నెలల్లోనే కోలుకుని టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలిపించాడు. అతని జీవితం కష్టాలు, పోరాటం, విజయాలతో నిండిన అసలైన ప్రేరణ కథ అని చెప్పవచ్చు. నేడు టీమిండియా సూపర్ స్టార్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రిషబ్ పంత్ పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్భంగా జీ తెలుగు స్పోర్ట్స్ విభాగం ఆయనకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు అందిస్తోంది. హ్యాపీ బర్త్ డే రిషబ్ పంత్..

Rishabh Pant Birthday: భారత క్రికెట్ జట్టులో ప్రస్తుతం అత్యంత ధైర్యసాహసాలతో నిలిచిన వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్‌మన్ ఎవరంటే ఆయన రిషబ్ పంత్ అనే చెబుతారు. రిషబ్ పంత్ ఈ రోజు (అక్టోబర్ 4) తన 28వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. చిన్న వయసులోనే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరు సంపాదించిన పంత్, ఒక్కరోజులో రెండు సంచలనాలు సృష్టించడం ద్వారా మొదటిసారి క్రికెట్ ప్రపంచంలో చర్చగా మారాడు. అది 2016 ఫిబ్రవరి 6 వ తేదీ. ఆ రోజు బంగ్లాదేశ్‌లో జరిగిన అండర్-19 వరల్డ్ కప్ క్వార్టర్ ఫైనల్లో నమీబియాపై 111 పరుగుల సునామీ ఇన్నింగ్స్ ఆడి భారత జట్టును సెమీఫైనల్‌కి చేర్చాడు. అదే రోజున బెంగళూరులో జరిగిన ఐపీఎల్ వేలంలో కోట్ల రూపాయల బిడ్ పొందుతూ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో అడుగుపెట్టాడు. అప్పటికి అతని వయసు కేవలం 18 ఏళ్లు మాత్రమే.

ఉత్తరాఖండ్‌లోని రూర్కీ పట్టణంలో 1997 అక్టోబర్ 4న జన్మించిన పంత్‌కి క్రికెట్ పట్ల ఉన్న మక్కువనే అతని కెరీర్‌కి పునాది వేసింది. ఆ సమయంలో అతని స్వస్థలంలో సరైన క్రికెట్ మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడంతో, చిన్న వయసులోనే అతని తల్లిదండ్రులు ఢిల్లీకి పంపించారు. కేవలం 12 ఏళ్ల వయసులోనే ప్రతిరోజూ బస్సులో ఢిల్లీకి వెళ్లి ప్రాక్టీస్ చేయడం అతని రొజువారీ మారింది. తల్లి సరోజ్ పంత్ ఎప్పుడూ తన కుమారుడి కలల కోసం అండగా నిలిచింది. ఢిల్లీలో బంధువులు లేకపోవడంతో, తల్లీ కొడుకులు సౌత్ ఢిల్లీలోని మోతి బాగ్ సాహిబ్ గురుద్వారాలో ఆశ్రయం పొందారు. అక్కడే రాత్రులు గడిపి, లంగర్‌లో భోజనం చేసి, ఉదయాన్నే నెట్ ప్రాక్టీస్ కోసం వెళ్లిన రోజులు పంత్ జీవితంలో మలుపు తిప్పాయి.

పంత్ క్రికెట్ జీవితానికి కీలక మార్గదర్శకుడు సోనెట్ క్రికెట్ క్లబ్ ప్రసిద్ధ కోచ్ తారక్ సిన్హా. ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో శిక్షణ పొంది, తన ప్రతిభతో పంత్ ఒక్కో మెట్టు పైకి ఎక్కాడు. అయితే, పంత్ జీవితంలో అతిపెద్ద షాక్ 2017లో తండ్రి మరణమే. పంత్ కు  19 ఏళ్ల వయసున్నపుడు తండ్రి మరణించాడు.  ఆ బాధను తట్టుకుని, రెండు రోజుల లోపే ఐపీఎల్‌లో ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ తరపున రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుపై అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడటం అతని మానసిక ధైర్యానికి నిదర్శనం.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత పంత్ అనేక మ్యాచ్-విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్‌లతో టీమ్ ఇండియాకు బలంగా నిలిచాడు. ఆస్ట్రేలియాలో గబ్బా టెస్ట్ విజయం, ఇంగ్లాండ్‌లో బర్మింగ్‌హామ్ టెస్ట్ సెంచరీ, దక్షిణాఫ్రికాలో అద్భుత ప్రదర్శన ఇలా  అతని కెరీర్‌లోని అన్ని ముఖ్య క్షణాలే అని చెప్పాలి. 2022లో జరిగిన భయంకరమైన రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడినా, కేవలం 15 నెలల్లోనే అద్భుతంగా తిరిగి వచ్చి 2024 టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

ఇప్పటి వరకు పంత్ 47 టెస్టుల్లో 3427 పరుగులు, 31 వన్డేల్లో 871 పరుగులు, 76 టీ20ల్లో 1209 పరుగులు సాధించాడు. ఐపీఎల్‌లో 125 మ్యాచ్‌లు ఆడి 3553 పరుగులు చేయడంతో పాటు వికెట్ వెనుక కూడా అనేక అద్భుత క్యాచ్‌లు అందుకున్నాడు. చిన్న పట్టణం నుండి పెద్ద వేదిక వరకు ఆయన చేసిన ఈ ప్రయాణం కేవలం క్రికెట్ ప్రతిభ వల్లే కాకుండా, తల్లిదండ్రుల త్యాగం, గురుద్వారా ఇచ్చిన ఆశ్రయం, కోచ్ మార్గదర్శకత్వం అవన్నీ కలిసి అతన్ని టీమిండియా  మ్యాచ్ విన్నర్లలో ఒకరిగా తీర్చిదిద్దాయి.
