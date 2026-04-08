Hardik Pandya Comments: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో తొలి మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన ముంబై ఇండియన్స్ ఆ తరువాత వరుసగా రెండో మ్యాచ్లోనూ ఓడిపోయింది. మంగళవారం గౌహతి వేదికగా రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 27 పరుగుల తేడాతో పరాజయాన్ని చవిచూసింది. బౌలర్ల వైఫల్యం కారణంగా తాము ఈ మ్యాచ్లో ఓడిపోయామని ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా తెలిపాడు.
వర్షం వల్ల 11 ఓవర్లకు మ్యాచ్ను కుదించగా.. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ నిర్ణీత 11 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 150 పరుగులు చేసింది. ఆర్ఆర్ బ్యాటర్లలో యశస్వి జైస్వాల్ (77; 32 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు), వైభవ్ సూర్యవంశీ (39; 14 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 5 సిక్సర్లు) విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్లు ఆడారు. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ (20; 10 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 2 సిక్సర్లు) రాణించాడు. ముంబై బౌలర్లలో ఘజన్ఫర్ రెండు వికెట్లు తీశాడు. శార్దూల్ ఠాకూర్ ఓ వికెట్ పడగొట్టాడు.
ఆ తర్వాత 151 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో ముంబై ఇండియన్స్ నిర్ణీత 11 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 123 పరుగులకే పరిమితమైంది. ముంబై బ్యాటర్లలో నమన్ ధీర్ (25), షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్ (25), తిలక్ వర్మ (14) లు మాత్రమే రెండు అంకెల స్కోరు సాధించారు. మిగిలిన వారంతా సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితం అయ్యారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో నాంద్రే బర్గర్, సందీప్ శర్మ, రవి బిష్ణోయ్లు తలా రెండు వికెట్లు తీశారు. జోఫ్రా ఆర్చర్, తుషార్ దేశ్పాండేలు చెరో వికెట్ సాధించారు.
అయితే మ్యాచ్ అనంతరం తమ జట్టు ఓటమిపై ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా స్పందించాడు. బౌలర్ల వైఫల్యమే తమ కొంప ముంచిందన్నాడు. ప్రణాళికలకు తగ్గట్లుగా బౌలింగ్ చేయలేకపోయారని చెప్పుకొచ్చాడు. బౌలర్లు మరింత బాధ్యత తీసుకోవాల్సి ఉందన్నాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనర్లపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. అదే సమయంలో మ్యాచ్ ఓటమికి తమ బ్యాటింగ్ ఏ మాత్రం కారణం కాదని, ఈ ఓటమికి ఖచ్చితంగా బౌలింగ్ విభాగమే బాధ్యత తీసుకోవాలన్నాడు.
టీ20 క్రికెట్లో రెండు బంతుల్లో ఫలితం మారిపోతుందన్నాడు. 27 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయామంటే.. ఓ ఐదు బంతులు బౌలర్లు చక్కగా వేసి ఉంటే.. ఐదు సిక్సర్లు వచ్చేవి కావన్నాడు. అప్పుడు మ్యాచ్ ఫలితం మరోలా ఉండేదన్నాడు. ఆర్ఆర్ ఓపెనర్లు మ్యాచ్ను తమ నుంచి లాగేసుకున్నారన్నాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్లో చేసిన తప్పుల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటామన్నాడు. రేపు ఉదయం సూర్యుడు ఉదయించినట్లే తాము కూడా పుంజుకుంటామని హార్దిక్ పాండ్యా చెప్పుకొచ్చాడు.
Also Read: Inter Results 2026: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇంటర్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ పోన్.. ఫలితాలు విడుదలయ్యేది ఎప్పుడంటే?
Also Read: Road Accident: వనస్థలిపురంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఇద్దరు యువకులు స్పాట్ డెడ్
