  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Hardik Pandya: శ‌త‌క్కొట్టిన టీమిండియా స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా.. లిస్ట్-ఏ క్రికెట్‌లో తొలి సెంచ‌రీ..!

Hardik Pandya: శ‌త‌క్కొట్టిన టీమిండియా స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా.. లిస్ట్-ఏ క్రికెట్‌లో తొలి సెంచ‌రీ..!

Hardik Pandya: టీమిండియా స్టార్ ఆల్‌ రౌండ‌ర్ హార్దిక్ పాండ్యా విజ‌య్ హ‌జారే ట్రోఫీలో దుమ్ములేపుతున్నాడు. బ‌రోడా త‌రుపున బ‌రిలోకి దిగిన పాండ్యా విదర్భతో మ్యాచ్‌లో సెంచరీతో చెల‌రేగాడు. కేవ‌లం 68 బంతుల్లో అత‌డు సెంచ‌రీ మార్క్‌ను చేరుకున్నాడు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 3, 2026, 06:50 PM IST

Hardik Pandya: శ‌త‌క్కొట్టిన టీమిండియా స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా.. లిస్ట్-ఏ క్రికెట్‌లో తొలి సెంచ‌రీ..!

Hardik Pandya Century: విజ‌య్ హ‌జారే ట్రోఫీలో టీమిండియా స్టార్ ఆల్‌ రౌండ‌ర్ హార్దిక్ పాండ్యా దుమ్ములేపుతున్నాడు. బ‌రోడా త‌రుపున బ‌రిలోకి దిగిన పాండ్యా విదర్భతో మ్యాచ్‌లో శత‌కంతో చెల‌రేగాడు. కేవ‌లం 68 బంతుల్లో అత‌డు సెంచ‌రీ మార్క్‌ను చేరుకున్నాడు.

రాజ్‌కోట్ వేదిక‌గా బ‌రోడా, విద‌ర్భ జ‌ట్లు శ‌నివారం త‌ల‌ప‌డ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ ఓడిన బ‌రోడా జ‌ట్టు.. మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. విదర్భ బౌల‌ర్ల ధాటికి 71 ప‌రుగుల‌కే 5 వికెట్లు కోల్పోయి పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. అమిత్‌ పాసీ (0), నిత్యా పాండే (15), ప్రియాన్షు మొలియా (16), అతిత్‌ షేత్‌ (21), జితేశ్‌ శర్మ (9)లు విఫ‌లం అయ్యారు.

ఈ ద‌శ‌లో ఏడో స్థానంలో హార్దిక్ పాండ్య (133; 92 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 11 సిక్స‌ర్లు) బ్యాటింగ్‌కు వ‌చ్చాడు. త‌న సోద‌రుడు, కెప్టెన్‌ కృనాల్‌ పాండ్యా (23) పాండ్యాతో క‌లిసి ఇన్నింగ్స్‌ను చ‌క్క‌దిద్దే బాధ్య‌త‌ను భుజాన వేసుకున్నాడు. ప్ర‌త్య‌ర్థి బౌల‌ర్ల‌పై ఎదురుదాడికి దిగాడు.

ఈ క్ర‌మంలో 44 బంతుల్లో అర్ధ‌శ‌త‌కాన్ని అందుకున్నాడు. ఆ త‌రువాత వేగం పెంచిన పాండ్యా మ‌రో 24 బంతుల్లోనే మూడు అంకెల స్కోరు చేరుకోవ‌డం గ‌మ‌నార్హం. కాగా.. లిస్ట్ ఏ క్రికెట్‌లో హార్దిక్‌కు ఇదే తొలి సెంచ‌రీ కావ‌డం విశేషం.

భార‌త్ త‌రుపున‌ 94 వన్డేలు ఆడిన పాండ్యా వీటితో కలిపి 119 లిస్ట్‌-ఏ మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. 2020లో కాన్‌బెర్రాలో ఆస్ట్రేలియాతో మ్యాచ్‌లో 92 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు అదే అత‌డికి అత్య‌ధిక స్కోరు కాగా.. తాజా మ్యాచ్‌లో శ‌త‌కంతో చెల‌రేగాడు.           

Also Read: Indonesia New Law: ఇకపై పెళ్లికి ముందు దగ్గరైనా, సహజీవనం చేసినా జైల్లో ఊచలు లెక్కబెట్టాల్సిందే..!  

Also Read: Mustafizur Rahman: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు బీసీసీఐ ఊహించని షాక్.. ఐపీఎల్ నుండి బంగ్లాదేశ్ ప్లేయ‌ర్‌ ముస్తాఫిజుర్ ఔట్..!

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

hardik pandyaHardik Pandya Centuryvijay hazare trophyteam Indiacricket

