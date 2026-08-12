Hardik Pandya IPL Trade: ఐపీఎల్ 2027 సీజన్కు ముందు క్రికెట్ వర్గాల్లో ఎక్కడా చూసినా ఒకటే చర్చ జరుగుతోంది. ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా ఏ జట్టులోకి వెళతాడు..? ఏ టీమ్తో ట్రేడింగ్ చర్చలు జరుగుతున్నాయి..? ఈ వార్తలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ముందుగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో డీల్ పూర్తయిందని ప్రచారం జరగ్గా.. అజింక్యా రహానే రిటైర్మెంట్తో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ రేసులోకి వచ్చింది. అయితే తాజాగా సరికొత్త ట్విస్ట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. పాండ్యా తన పాత ఫ్రాంచైజీ అయిన గుజరాత్ టైటాన్స్ వైపు వెళ్లేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
పాండ్యాను మళ్లీ జట్టులోకి తీసుకునేందుకు గుజరాత్ టైటాన్స్ యాజమాన్యం ప్రాథమికంగా సానుకూలంగానే స్పందించింది. ప్రస్తుత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్తో కూడా యాజమాన్యం దీనిపై చర్చించగా.. హార్దిక్ను ట్రేడ్ చేసుకోవడానికి గిల్ కూడా ఒకే చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే జట్టులోకి రావాలంటే తనకు తిరిగి కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించాలని హార్దిక్ పాండ్యా షరతు విధించగా.. గుజరాత్ మేనేజ్మెంట్ అభ్యంతరం తెలిపినట్లు సమాచారం. కెప్టెన్సీ వదులుకునేందుకు గిల్ కూడా సిద్ధంగా లేనట్లు తెలిసింది. టెస్టులు, వన్డేల్లో భారత జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తున్న శుభ్మన్ గిల్ను తప్పించి హార్దిక్కు కెప్టెన్సీ ఇవ్వడం కుదరదని గుజరాత్ మేనేజ్మెంట్ స్పష్టం చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
2022 సీజకు గుజరాత్ టీమ్లో చేరిన పాండ్యా.. తొలి సీజన్లో జట్టును ఛాంపియన్గా నిలిపాడు. పాండ్యా కెప్టెన్సీలోనే 2023లో రన్నరప్గా నిలిచింది. ఆ తరువాత ముంబై ఇండియన్స్ 2024లో తిరిగి ట్రేడ్ చేసి.. రోహిత్ శర్మ స్థానంలో పాండ్యాకు కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించింది. రోహిత్ శర్మను కెప్టెన్సీ నుంచి తొలగించడం ఫ్యాన్స్కు అస్సలు నచ్చలేదు. అప్పటి నుంచి పాండ్యాపై కోపంతోనే ఉన్నారు. దీనికి తోడు 2024లో ముండై పాయింట్ల పట్టికలో పదవ స్థానంలో అట్టడుగున నిలిచింది. 2025లో ముంబై మెరుగైన ప్రదర్శన చేసినా.. 2026లో మరోసారి ప్లే ఆఫ్స్కు చేరకుండానే ఇంటి ముఖం పట్టింది. దీంతో మేనేజ్మెంట్కు పాండ్యాకు మధ్య విభేధాలు ఉన్నాయని ఐపీఎల్ మధ్యలో నుంచే రూమర్లు మొదలయ్యాయి.
మరోవైపు ఈ వార్తలపై హార్దిక్ పాండ్యా పీఆర్ టీమ్ స్పందించింది. ట్రేడింగ్ లేదా బదిలీలకు సంబంధించి హార్దిక్ ఏ ఫ్రాంచైజీతో నేరుగా చర్చలు జరపలేదని. ఎలాంటి ప్రతిపాదనలు వచ్చినా అవి ముంబై ఇండియన్స్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారానే జరుగుతాయని పేర్కొంది. 2026 ఐపీఎల్ సీజన్ ముంబై ఇండియన్స్కు ఏమాత్రం కలసి రాలేదు. 14 మ్యాచ్ల్లో 10 ఓటములతో పాయింట్ల పట్టికలో 9వ స్థానంలో నిలిచింది. దీంతో కెప్టెన్గా హార్దిక్ పాండ్యా భవిష్యత్తుపై ముంబై మేనేజ్మెంట్ కూడా పునరాలోచనలో పడినట్లు సమాచారం. సీనియర్ ఆటగాళ్లు కోచింగ్ స్టాఫ్ సూచనలను, డేటా ఆధారిత వ్యూహాలను పాటించడం లేదని కోచింగ్ బృందం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. అందుకే కొన్ని మ్యాచ్లకు పాండ్యా కావాలనే దూరంగా ఉన్నాడని కూడా రూమర్లు వచ్చాయి.