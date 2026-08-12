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గుజరాత్ టైటాన్స్‌ టీమ్‌లోకి పాండ్యా.. కానీ ఆఖర్లో ట్విస్ట్..!

Hardik Pandya IPL Trade: రానున్న ఐపీఎల్ సీజన్‌కు ముందు క్రికెట్ సర్కిల్స్‌లో ఒకటే హాట్ టాపిక్.. హార్దిక్ పాండ్యా ముంబై ఇండియన్స్‌ను వీడనున్నారా.? పాండ్యా కోసం చెన్నై, కోల్‌కతా రేసులో ఉన్నాయనే ప్రచారం నడుస్తుండగానే.. గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో ట్రేడింగ్ చర్చలు జరిగాయనే వార్త సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అయితే గుజరాత్‌లోకి తిరిగి రావడానికి హార్దిక్ విధించిన ఒకే ఒక్క షరతు ఇప్పుడు పెద్ద ట్విస్ట్‌గా మారింది. అసలేం జరుగుతోంది..? గిల్, మేనేజ్‌మెంట్ నిర్ణయం ఏంటి..? పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 12, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:14 PM IST
గుజరాత్ టైటాన్స్‌ టీమ్‌లోకి పాండ్యా.. కానీ ఆఖర్లో ట్విస్ట్..!
Image Credit: Hardik Pandya IPL Trade (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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గుజరాత్ టైటాన్స్‌ టీమ్‌లోకి పాండ్యా.. కానీ ఆఖర్లో ట్విస్ట్..!
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