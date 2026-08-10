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Hardik Pandya Trade: ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్‌గా హార్దిక్ పాండ్యా కొనసాగింపు! ఐపీఎల్ ట్రేడింగ్‌లో షాకింగ్ నిర్ణయం!

Hardik Pandya Trade 2027: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా ట్రేడింగ్‌పై రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇతని కోసం కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో పాటు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు తెగ పోటీపడుతున్నాయి. అలాగే లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్‌ కూడా లైన్‌లో ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇప్పుడు ఓ షాకింగ్ న్యూస్ మరోసారి క్రికెట్ అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 10, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:47 PM IST
Hardik Pandya Trade: ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్‌గా హార్దిక్ పాండ్యా కొనసాగింపు! ఐపీఎల్ ట్రేడింగ్‌లో షాకింగ్ నిర్ణయం!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Hardik Pandya Trade: ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్‌గా హార్దిక్ పాండ్యా కొనసాగింపు! ఐపీఎల్ ట్రేడింగ్‌లో షాకింగ్ నిర్ణయం!
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