IPL 2025: తప్పంతా నాదే... మ్యాచ్‌ ఓడిపోయక వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన కెప్టెన్!

IPL 2025 MI vs PBKS Qualifier-2: ఐపీఎల్ 2025 రెండవ క్వాలిఫయర్ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ ముంబై ఇండియన్స్‌ను 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. ఈ ఓటమితో ప్రస్తుత సీజన్‌లో ముంబై ప్రయాణం ముగిసింది. ఇప్పుడు ఫైనల్ జూన్ 03న అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. ఇక్కడ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు పంజాబ్ కింగ్స్‌తో తలపడుతుంది. ఇదిలా ఉండగా. పంజాబ్ కింగ్స్ చేతిలో ఓడిపోయిన తర్వాత ముంబై కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు. ఉబికి వస్తున్న దుఃఖాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు. భారీ సిక్సర్లతో శ్రేయస్ మ్యాచ్ ముగించిన వెంటనే మైదానంలో కుప్పకూలిన హార్ధిక్ భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. తన కన్నీళ్లను చేతుల్లో దాచుకున్నాడు. టైటిల్ గెలిచే అవకాశానికి రెండు అడుగుల దూరంలోనే చేజారడంతో తీవ్ర ఆవేదనకు గురయ్యాడు. హార్ధిక్ ను స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా, పంజాబ్ ప్లేయర్ మార్కస్ స్టోయినీస్ ఓదార్చారు.

ఈ ఓటమితో ముంబై జట్టు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యింది. ముంబై టీమ్ ఓనర్స్ నుంచి సపోర్ట్ స్టాఫ్, ఆటగాళ్ల వరకు అంతా నిరాశలోనే కూరుకుపోయారు. ధారాళంగా పరుగులిచ్చిన యువ పేసర్ అశ్వని కుమార్ ను బుమ్రా ఓదార్చాడు. మరోవైపు పంజాబ్ఆటగాళ్లు సపోర్ట్ స్టాఫ్, ఓనర్స్ ఆనందంతో ఎగిరిగంతులేసారు. ప్రస్తుతం ఇరు జట్ల రియాక్షన్స్ కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట్లో వైరల్ గా మారాయి.

You gotta feel for Hardik Pandya Apparently no one supports him in the den so called One family has gone into pieces, I hope he joins RCB in future he deserves better teammates and fans. pic.twitter.com/JFCHGZsFpn

— Kevin (@imkevin149) June 1, 2025