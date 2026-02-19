Harmanpreet Kaur Record: టీమిండియా ఉమెన్స్ టీమ్ కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన ప్లేయర్గా చరిత్ర సృష్టించింది. గురువారం కాన్బెర్రా వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్ ద్వారా.. హర్మన్ ప్రీత్ ఈ ఘనత అందుకుంది. ఈ క్రమంలో ఆమె న్యూజిలాండ్ స్టార్ ప్లేయర్ సుజీ బేట్స్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. బేట్స్ ఇప్పటి వరకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో న్యూజిలాండ్ తరుపున 355 మ్యాచ్లు ఆడింది. ఇక హర్మన్ విషయానికి వస్తే.. ఆస్ట్రేలియాతో రెండో టీ20 మ్యాచ్ భారత మహిళా కెప్టెన్కు 356వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్.
2009 మార్చి 7న పాకిస్తాతో జరిగిన మ్యాచ్ ద్వారా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగ్రేటం చేసింది హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్. ఆమె ఇప్పటి వరకు భారత్ తరుపున 6 టెస్టులు, 161 వన్డేలు, 189 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడింది. టెస్టుల్లో 200 పరుగులు, వన్డేల్లో 4409 పరుగులు, టీ20ల్లో 3784 పరుగులు చేసింది. అంతేకాకుండా టెస్టుల్లో 12 వికెట్లు, వన్డేల్లో 31 వికెట్లు, టీ20ల్లో 32 వికెట్లు తీసింది.
3⃣5⃣6⃣* matches of utmost commitment and determination 🫡
Congratulations to #TeamIndia captain Harmanpreet Kaur on becoming the most-capped international player in women’s cricket 👏👏 #AUSvIND | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/wMfgOE6AFU
— BCCI Women (@BCCIWomen) February 19, 2026
మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన ప్లేయర్లు వీళ్లే..
1. హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ (భారత్) – 356 మ్యాచ్లు
2. సుజీ బేట్స్ (న్యూజిలాండ్) – 355 మ్యాచ్లు
3. ఎల్లీస్ పెర్రీ (ఆస్ట్రేలియా) – 349 మ్యాచ్లు
4. మిథాలీ రాజ్ (భారత్) – 333 మ్యాచ్లు
5. సోఫీ డివైన్ (న్యూజిలాండ్) – 305 మ్యాచ్లు
6. హీథర్ నైట్ (ఇంగ్లాండ్) – 303 మ్యాచ్లు
Also Read: Shubman Gill Dance Video: సచిన్ కొడుకు పెళ్లి వేడుకల్లో టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ డ్యాన్సులు.."అంతా బామ్మర్ది కోసమేనా?"
Also Read: T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్ నుండి ఆస్ట్రేలియా ఔట్.. సూపర్-8కు జింబాబ్వే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి