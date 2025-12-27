English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Harmanpreet Kaur: హ‌ర్మ‌న్ ప్రీత్ కౌర్‌ అరుదైన ఘనత.. టీ20ల్లో ఏకైక కెప్టెన్‌‌గా రికార్డు..!

Harmanpreet Kaur: హ‌ర్మ‌న్ ప్రీత్ కౌర్‌ అరుదైన ఘనత.. టీ20ల్లో ఏకైక కెప్టెన్‌‌గా రికార్డు..!

Harmanpreet Kaur: అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో టీమిండియా మ‌హిళా జ‌ట్టు కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్ ప్రీత్ కౌర్ చరిత్ర సృష్టించింది. మ‌హిళ‌ల టీ20 క్రికెట్‌లో అత్య‌ధిక మ్యాచుల్లో విజ‌యాన్ని అందించిన కెప్టెన్‌గా రికార్డుల‌కు ఎక్కింది. తిరువనంతపురం వేదిక‌గా శ్రీలంకతో జ‌రిగిన మూడవ టీ20 మ్యాచ్‌లో.. భార‌త్ విజ‌యం సాధించ‌డం ద్వారా హ‌ర్మ‌న్ ఈ అరుదైన ఘ‌న‌త అందుకుంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 27, 2025, 04:31 PM IST

Trending Photos

DSSD MTS Recruitment 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఏకంగా రూ.56 వేల జీతం.. ఎగబడి అప్లై చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు!
5
Drdo Exam Date 2025
DSSD MTS Recruitment 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఏకంగా రూ.56 వేల జీతం.. ఎగబడి అప్లై చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు!
RRB Job Vacancy 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.44 వేల జీతంతో RRB ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఇప్పుడే ఇలా అప్లై చేసుకోండి..
6
Rrb Job Vacancy 2026
RRB Job Vacancy 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.44 వేల జీతంతో RRB ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఇప్పుడే ఇలా అప్లై చేసుకోండి..
Top Bowling Heroes: 2025లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్ ఎవరో తెలుసా..? బుమ్రా, జడేజా మాత్రం కాదు..!
5
Top Indian Bowlers
Top Bowling Heroes: 2025లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్ ఎవరో తెలుసా..? బుమ్రా, జడేజా మాత్రం కాదు..!
Dwi Dasha Rajayoga: 248 యేళ్ల తర్వాత ప్రబల రాజ యోగం.. ఈ 3 రాశుల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..
6
Dwi Dwadash Rajyog 2025
Dwi Dasha Rajayoga: 248 యేళ్ల తర్వాత ప్రబల రాజ యోగం.. ఈ 3 రాశుల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..
Harmanpreet Kaur: హ‌ర్మ‌న్ ప్రీత్ కౌర్‌ అరుదైన ఘనత.. టీ20ల్లో ఏకైక కెప్టెన్‌‌గా రికార్డు..!

Harmanpreet Kaur New Record: అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో టీమిండియా మ‌హిళా జ‌ట్టు కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్ ప్రీత్ కౌర్ చరిత్ర సృష్టించింది. మ‌హిళ‌ల టీ20 క్రికెట్‌లో అత్య‌ధిక మ్యాచుల్లో విజ‌యాన్ని అందించిన కెప్టెన్‌గా రికార్డుల‌కు ఎక్కింది. తిరువనంతపురం వేదిక‌గా శ్రీలంకతో జ‌రిగిన మూడవ టీ20 మ్యాచ్‌లో.. భార‌త్ విజ‌యం సాధించ‌డం ద్వారా హ‌ర్మ‌న్ ఈ అరుదైన ఘ‌న‌త అందుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

టీ20ల్లో కెప్టెన్‌గా హ‌ర్మ‌న్‌కు ఇది 77వ విజ‌యం. ఈ క్ర‌మంలో ఆస్ట్రేలియా దిగ్గ‌జ ప్లేయ‌ర్ మెగ్ లాన్నింగ్‌ను అధిగ‌మించింది. మెగ్ లాన్నింగ్ 100 మ్యాచ్‌ల్లో ఆసీస్‌కు కెప్టెన్‌గా వ్య‌వ‌హరించ‌గా 76 మ్యాచ్‌ల్లో విజ‌యాన్ని అందించింది. ఇక హ‌ర్మ‌న్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. 130 మ్యాచ్‌ల్లో సార‌థ్యం వ‌హించ‌గా 77 మ్యాచ్‌ల్లో గెలిపించింది.

అంత‌ర్జాతీయ మ‌హిళ‌ల టీ20 క్రికెట్‌లో అత్య‌ధిక విజ‌యాల‌ను అందించిన కెప్టెన్లు వీరే..
1.హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (భార‌త్‌) – 130 మ్యాచ్‌ల్లో 77 విజ‌యాలు
2. మెగ్ లానింగ్ (ఆస్ట్రేలియా) – 100 మ్యాచ్‌ల్లో 76 విజ‌యాలు
3. హీథర్ నైట్ (ఇంగ్లాండ్) – 96 మ్యాచ్‌ల్లో 72 విజ‌యాలు
4. షార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్ (ఇంగ్లాండ్) – 93 మ్యాచ్‌ల్లో 68 విజ‌యాలు

ఒకే జట్టుపై అత్య‌ధిక విజ‌యాలు..
అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో ఒకే ప్ర‌త్య‌ర్థిపై అత్య‌ధిక విజ‌యాల‌ను అందించిన కెప్టెన్‌గా హ‌ర్మ‌న్ ప్రీత్ కౌర్ చ‌రిత్ర సృష్టించింది. శ్రీలంకపై కెప్టెన్‌గా హ‌ర్మ‌న్‌కు ఇది 16వ విజ‌యం.

అంత‌ర్జాతీయ మ‌హిళ‌ల టీ20క్రికెట్‌లో ఒకే జట్టుపై అత్య‌ధిక విజ‌యాల‌ను అందించిన కెప్టెన్లు వీరే..
1. హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ – శ్రీలంక పై 20 మ్యాచ్‌ల్లో 16 విజ‌యాలు
2. షార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్ – ఆస్ట్రేలియా పై 24 మ్యాచ్‌ల్లో 14 విజ‌యాలు
3. హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ – బంగ్లాదేశ్ పై 17 మ్యాచ్‌ల్లో 14 విజ‌యాలు
4. హీథర్ నైట్ – న్యూజిలాండ్ పై 15 మ్యాచ్‌ల్లో 14 విజ‌యాలు

ఇక మ్యాచ్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. ఈ మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 112 ప‌రుగులు చేసింది. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో పేస‌ర్ రేణుకా సింగ్ నాలుగు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టింది. స్పిన్న‌ర్ దీప్తి శ‌ర్మ మూడు వికెట్లు తీసింది. ఆ త‌రువాత షెఫాలి వర్మ (79 నాటౌట్ ; 42 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు) దంచికొట్ట‌డంతో 113 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని భార‌త్ 13.2 ఓవ‌ర్ల‌లో రెండు వికెట్లు కోల్పోయి అందుకుంది. ఈ విజ‌యంతో భార‌త జ‌ట్టు ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను మ‌రో రెండు మ్యాచ్‌లు మిగిలి ఉండ‌గానే సొంతం చేసుకుంది.

Also Read: Top Bowling Heroes: 2025లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్ ఎవరో తెలుసా..? బుమ్రా, జడేజా మాత్రం కాదు..!

Also Read: Yash Dayal: ఐపీఎల్‌ ముందు ఆర్సీబీకి ఊహించని ఎదురుదెబ్బ.. స్టార్ ప్లేయర్‌పై పోక్సో కేసు నమోదు..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Harmanpreet Kaur RecordHarmanpreet KaurHarmanpreet Kaur Creates Historyteam India

Trending News