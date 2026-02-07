T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్కప్ 2026 ఈరోజు ప్రారంభంకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో జట్టులో పలు మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. యువ పేసర్ హర్షిత్ రాణా టీం నుంచి తప్పుకున్నాడు. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన వార్మ్ అప్ మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన పోరులో మోకాలికి గాయం అయినట్లు బీసీసీఐ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. నవీ ముంబైలో జరిగిన ఆ మ్యాచ్లో హర్షిత్ కేవలం ఒక ఓవర్ మాత్రమే బౌలింగ్ చేశాడు. గాయానికి సంబంధించిన స్కాన్లు, స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల సలహా తర్వాత హర్షిత్ టోర్నీలో పాల్గొనటం లేదని బీసీసీఐ వైద్య బృందం తేల్చి చెప్పింది. అతని స్థానంలో మహమ్మద్ సిరాజ్ని తుది భారత జట్టులోకి ఎంపిక చేసినట్లు ప్రకటించింది.
ఇక ఆల్ రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ గాయంపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదని బీసీసీఐ తెలిపింది. సైడ్ స్ట్రెయిన్ కారణంగా అతడు ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో చికిత్స పొందుతున్నాడు. టీ20 వరల్డ్కప్ ముందు జరిగిన ఐసీసీ అధికారిక ఫోటోషూట్కు కూడా సుందర్ హాజరుకాలేదు. ఈ సందర్భంగా కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. వాషింగ్టన్ సుందర్ పూర్తిగా ఫిట్ అయిన తర్వాతే తుది జట్టులో చేరతాడని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అతడు నెట్స్లో బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించినప్పటికీ, బీసీసీఐ నుంచి ఇంకా అధికారిక అప్డేట్ రావాల్సి ఉందన్నాడు.
టీ20 వరల్డ్కప్లో భారత జట్టు ఓపెనింగ్ జోడీగా అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ బరిలోకి దిగుతారని కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన సిరీస్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిన సంజు శాంసన్ బెంచ్కే పరిమితం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అమెరికాతో జరిగే తొలి మ్యాచ్కు ముందు సంజు శాంసన్ నెట్స్లో కూడా బ్యాటింగ్ చేయలేదని తెలుస్తుంది.
అయితే, ఈ మ్యాచ్కు ముందు గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ సెలబ్రేషన్స్ జరగనున్నాయి. భారత్ వర్సెస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మధ్య మ్యాచ్ ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరగ్గా.. అక్కడే టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ప్రారంభోత్సవ వేడుకలు కొనసాగనున్నాయి. కాగా, ఈ వేడుకలు సాయంత్రం 6:00 గంటలకు స్టార్ట్ కానున్నాయి. ఆ తరువాత ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని ఆవిష్కరించనుంది. రిషబ్ శర్మ, శివమణిల మ్యూజిక్ తో ఈ కార్యక్రమం ఆరంభం కానుంది. అనంతరం ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీ 2026ని స్టేడియంలోకి తీసుకొస్తారు. ఈ ట్రోఫీ వేడుకలో ఓ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా రోహిత్ శర్మ నిలవనున్నారు.
అయితే, టోర్నీ ట్రోఫీని ఐసీసీ చైర్మన్ జై షా, భారత మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తీసుకొస్తారు. రోహిత్ కెప్టెన్సీలో భారత్ 2024 ఎడిషన్లో టైటిల్ను సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిని కాపాడుకునే బాధ్యత సూర్య కుమార్ యాదవ్పై ప్రస్తుతం ఉంది. రోహిత్ తో పాటు ఆయా దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 20 మంది పిల్లలతో కలిసి 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్ ప్రారంభోత్సవాన్ని అధికారికంగా స్టార్ట్ చేయనున్నారు. ట్రోఫీ ఆవిష్కరణ తర్వాత ఫ్యాన్స్ జోష్ మరింత రెట్టింపు చేసేందుకు ఐసీసీ, బీసీసీఐ భారీగానే ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తుంది. అద్భుతమైన పాటలతో పాటు డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాం కూడా చేపట్టారు. ఇందులో స్టార్ బాద్షా ప్రదర్శన, నోరా ఫతేహితో పాటు అనేక మంది డ్యాన్సర్లు ప్రదర్శన చేయనున్నారు. చివర్లో బాణసంచా పేల్చిన తర్వాత.. ఆపై సాయంత్రం 7 గంటలకు టీమిండియా వర్సెస్ యూఎస్ఏ మ్యాచ్ స్టార్ట్ కానుంది.
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026కు నవీకరించిన భారత జట్టు ఇదే..
సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్కీపర్), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్కీపర్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్ (వైస్ కెప్టెన్), రింకు సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, వాషింగ్టన్ సుందర్, మహమ్మద్ సిరాజ్.
