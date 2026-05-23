Heinrich Klaasen Creates History: సౌతాఫ్రికా మాజీ బ్యాటర్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ స్టార్ ఆటగాడు హెన్రిచ్ క్లాసెన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో 600 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. శుక్రవారం ఉప్పల్ వేదికగా ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్లో 51 పరుగులు చేయడం ద్వారా ఈ మైలురాయిని అందుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ టీ20 టోర్నమెంట్లో 4వ స్థానం లేదా అంతకంటే దిగువన బ్యాటింగ్ చేస్తూ 600కి పైగా పరుగులు చేసిన తొలి క్రికెటర్గా క్లాసెన్ చరిత్ర సృష్టించాడు.
ఆర్సీబీ మ్యాచ్కు ముందు హెన్రిచ్ క్లాసెన్ 4వ స్థానం లేదా అంతకంటే తక్కువ స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తూ 13 ఇన్నింగ్స్లలో 555 పరుగులు సాధించాడు. ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్లో 4వ స్థానంలో ఆడిన క్లాసెన్ కేవలం 24 బంతుల్లోనే మెరుపు వేగంతో 51 పరుగులు చేసి ఈ టోర్నమెంట్లో 600 పరుగులను పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే రిషబ్ పంత్ను అదిగమించాడు. ఐపీఎల్ 2018లో పంత్ 11 ఇన్నింగ్స్లలో 579 పరుగులు చేశాడు. ఈ పరుగులు నాలుగు లేదా నాలుగు కంటే దిగువన స్థానాల్లో బ్యాటింగ్ చేస్తూ సాధించాడు.
ఓ టీ20 టోర్నమెంట్లో 4వ స్థానం లేదా అంతకంటే తక్కువ స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తూ అత్యధిక పరుగులు చేసిన ప్లేయర్లు వీరే..
1. హెన్రిచ్ క్లాసెన్ – IPL 2026లో 606 పరుగులు
2. రిషబ్ పంత్ – ఐపీఎల్ 2018లో 579 పరుగులు
3. రియాన్ పరాగ్ – IPL 2024లో 573 పరుగులు
4. సామ్ హైన్ – వైటాలిటీ బ్లాస్ట్ 2024లో 569 పరుగులు
5. ఆడమ్ హోస్ – వైటాలిటీ బ్లాస్ట్ 2022లో 557 పరుగులు
