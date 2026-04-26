  • Home
KKR vs LSG Highlights: బంతి బంతికి మలుపు.. సూపర్‌ ఓవర్‌లో గట్టెక్కిన కలకత్తా నైట్‌రైడర్స్‌

ఐపీఎల్‌ 2026లో ఆదివారం రెండు స్వల్ప స్కోర్‌ మ్యాచ్‌లు జరిగినా సాయంత్రం జరిగిన కలకత్తా నైట్‌రైడర్స్‌, లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌ మాత్రం ప్రేక్షకులను నేల మీద ఉండేలా చేయలేదు. నరాలు తెగే ఉత్కంఠ మ్యాచ్‌లో.. బంతి బంతికి ఫలితం తారుమారుతున్న వేళ కలకత్తా నైట్‌రైడర్స్‌ అద్భుతం చేసింది. ఈ సీజన్‌లో సూపర్‌ ఓవర్‌కు మరలిన ఈ మ్యాచ్‌లో  కలకత్తా అద్భుత విజయం సొంతం చేసుకుంది. తక్కువ స్కోర్‌ను బాదినా కాపాడుకునేందుకు కలకత్తా.. గెలిచేందుకు లక్నో తీవ్రంగా పోరాడాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 26, 2026, 11:56 PM IST

సూపర్ ఓవర్ కొనసాగింది ఇలా..

లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ 
తొలి బంతి: నికోలస్ పూరన్‌ ఔట్‌
రెండో బంతి: ఒక పరుగు
మూడో బంతి: మర్‌క్రమ్‌ ఔట్‌
బౌలింగ్‌: సునీల్‌ నరైన్‌

లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ 
తొలి బంతికే రింకూసింగ్‌ నాలుగు పరుగులు చేసి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు
బౌలింగ్‌: ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌

వరుస వైఫల్యాలతో బాధపడుతున్న లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగి నిర్ణీత 20 ఓవర్‌లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు.. మిడిలార్డర్‌ విఫలమై జట్టు పరువు పోతున్న సమయంలో రింకూ సింగ్‌ వచ్చాడు. అందరూ ఔటయిన వేళ మైదానంలో నిలబడి జట్టు పరువు కాపాడాడు. 51 బంతుల్లో 83 పరుగులు చేసిన రింకూ సింగ్‌.. 7 ఫోర్లు, ఐదు సిక్సర్లు నమోదు చేశాడు. కెప్టెన్‌ అజింక్యా రహనే 10 ఓవర్లకు ఔటవగా.. టిమ్‌ సెఫర్ట్‌ డకౌట్‌ అయ్యాడు. అంగ్‌క్రిష్‌ రఘువంశీ 9 పరుగులు చేయగా.. కామెరూన్‌ గ్రీన్‌ అద్భుతంగా ఆడి 34 పరుగులు చేశాడు. రమణ్‌దీప్‌, సునీల్‌ నరైన్‌ వరుసగా 6,4 పరుగులు చేశారు. కలకత్తాకు లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ బౌలర్లు అద్భుతంగా బంతులు వేసి స్కోర్‌ బోర్డును భారీగా కట్టడి చేశారు. మొహిసిన్‌ ఖాన్‌ నిప్పులు చెరిగేలా బంతులు వేసి ఈ సీజన్‌లో అత్యధికంగా ఐదు వికెట్లు తీశాడు. నాలుగు ఓవర్లు వేసిన మొహిసిన్‌ 23 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి బ్యాటర్లపై ప్రతాపం చూపించాడు. జార్జ్‌ లిండె ఒక వికెట్‌ పడగొట్టాడు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

