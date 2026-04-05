  • Sunrisers: నరాలు తెగే ఉత్కంఠలో లక్నో విజయం.. సొంతగడ్డపై పోరాడి ఓడిన సన్‌రైజర్స్‌

Sunrisers: నరాలు తెగే ఉత్కంఠలో లక్నో విజయం.. సొంతగడ్డపై పోరాడి ఓడిన సన్‌రైజర్స్‌

LSG Won By 5 Wickets Against SRH: సొంత గడ్డపై సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ పోరాడి ఓడిపోయింది. తక్కువ స్కోర్‌ అయినా కూడా ఏమాత్రం గివప్‌ ఇవ్వకుండా లక్నోకు గట్టి పోరాటం ఇచ్చిన సన్‌రైజర్స్‌ ఆఖరి రెండో బంతికి మ్యాచ్‌ ముగించింది.జయం సాధించింది. ఉప్పల్‌లో స్టేడియంలో నరాలు తెగే ఉత్కంఠలో ఎట్టకేలకు మరో విజయం లభించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 5, 2026, 07:36 PM IST

Sunrisers: నరాలు తెగే ఉత్కంఠలో లక్నో విజయం.. సొంతగడ్డపై పోరాడి ఓడిన సన్‌రైజర్స్‌

Sunrisers Hyderabad: సొంత గడ్డ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌కు తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది. నరాలు తెగే ఉత్కంఠ పోరులో ప్రత్యర్థి లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ పోరాడి విజయం సాధించింది. బంతి బంతికి ఫలితం తారుమారు అవుతున్న వేళ ఇరు జట్లు హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి.  గట్టి పోటీ ఇచ్చిన లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌కు ఆఖరి రెండో బంతికి గెలిచింది. తక్కువ స్కోర్‌ అయినా కూడా సన్‌రైజర్స్‌ గొప్ప పోరాట పటిమ కనబర్చింది.

సన్‌రైజర్స్‌ విధించిన మోస్తరు లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి లక్నో జట్టుకు చుక్కలు కనిపించాయి. విజయం ఖాయం చేసుకున్నా ఓవర్లు ముగుస్తున్నా కొద్దీ బౌలర్ల విజృంభణతో విజయ అవకాశాలు జఠిలం చేసుకున్న లక్నో ఆఖరి రెండో బంతికి లక్ష్యం పూర్తి చేసి ఉత్కంఠ విజయం సాధించింది. 19.5 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ 160 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్‌ ఐడెన్‌ మార్‌క్రమ్‌ 27 బంతుల్లో 45 పరుగులతో రాణించగా.. మిచెల్‌ మార్ష్‌ 14 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. కెప్టెన్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ 50 బంతుల్లో 68 పరుగులు చేసి గేమ్‌ విన్నర్‌గా నిలిచాడు. వరుస వికెట్లు పడుతున్న వేళ కెప్టెన్‌ గ్రౌండ్‌లో పాతుకుపోయి పోరాడాడు. బౌలర్లు విజృంభిస్తున్నా వారిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ పరుగులు జోడిస్తూ ఆఖరికి జట్టుకు ఈ సీజన్‌లో తొలి విజయాన్ని అందించాడు. ఆయూశ్‌ బదౌనీ 12 పరుగులు చేయగా.. నికోలస్‌ పూరన్‌ ఒక్క పరుగుకే ఔటయి తీవ్ర నిరాశపర్చాడు. అబ్దుల్‌ సమత్‌ (16) పర్వలేదనిపించాడు. 

రైజర్స్‌ బౌలర్లు అదరహో
సొంత గడ్డపై లక్నో బౌలర్లు విజృంభించగా.. వారి తీరులోనే సన్‌రైజర్స్‌ బౌలర్లు చెలరేగారు. ఆరంభం కొంత తడబడినా ఓవర్లు ముగుస్తున్న కొద్దీ బౌలర్లు ప్రత్యర్థిని ఊపిరి పీల్చుకోనివ్వలేదు. తక్కువ స్కోర్‌తో పరాజయం ఖాయమైనా కూడా ఏమాత్రం చేతులెత్తేయకుండా విజయం సాధించాలని బౌలర్లు తీవ్రంగా శ్రమించారు. ఒకరిని మించి ఒకరు గొప్పగా బౌలింగ్‌ చేసి లక్నో బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపించారు. ఒక దశలో విజయం ఖాయం చేసుకోగా.. మరో దశలో సూపర్‌ ఓవర్‌ వెళ్తుందా అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఆ స్థాయిలో హైదరాబాద్‌ బౌలర్లు బౌలింగ్‌ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తారు. సన్‌రైజర్స్‌ బౌలర్లు ఈ స్థాయిలో బౌలింగ్‌ వేయడం చాలా అరుదు. హర్ష్‌ దుబే రెండు వికెట్లు తీయగా.. శివాంగ్‌ కుమార్‌, ఈషాన్‌ మలింగ తలా ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు. ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌ల్లో ఒక విజయం సాధించి రెండింట సన్‌రైజర్స్‌ ఓడిపోగా.. ఆడిన రెండింటిలో లక్నో జట్టు ఒక ఓటమి.. ఒక విజయం సాధించింది.

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో వేదికగా టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 7 వికెట్లు కోల్పోయి 160 పరుగులు చేసింది. సొంత గడ్డపై 300 పరుగులు చేద్దామని భారీ ప్రణాళికతో బరిలోకి దిగగా లక్నో బౌలర్లు ఆ అవకాశం కల్పించలేదు. తొలి ఓవర్‌ నుంచి బౌలర్లు ప్రతాపం చూపించడంతో సన్‌రైజర్స్‌ టాపార్డర్‌ కుప్పకూలింది. అభిషేక్‌ శర్మ, ట్రావిస్‌ హెడ్‌, ఇషాన్‌ కిషన్‌ వరుసగా ఔటయిన వేళ హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌, నితీశ్ కుమార్‌ రెడ్డి గొప్పగా ఆడారు. వందలోపే స్కోర్‌ ముగించాలని లక్నో వేసిన వ్యూహాన్ని తమ బ్యాట్‌తో వీరిద్దరూ ఛేదించారు.

ఓపెనర్లుగా దిగిన ట్రావిస్‌ హెడ్‌ ఏడు పరుగులకు ఔటవగా.. అభిషేక్‌ శర్మ డకౌట్‌తో నిరాశపర్చాడు. షమీ వేసిన బంతికి ఇద్దరూ చిక్కడంతో భారీ షాక్‌ తగిలింది. అనంతరం కెప్టెన్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ భారీ స్కోర్‌ చేస్తాడనుకున్న వేళ ఒక్క పరుగుకే ఔటవడంతో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ కష్టాల్లో పడింది. తొలిసారి సన్‌రైజర్స్‌ తరఫున బరిలోకి దిగిన లియాన్‌ లివింగ్‌స్టోన్‌ 14 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఔటయిన వేళ హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి గ్రౌండ్‌లోకి దిగారు.

వరుస వికెట్లతో జోష్‌ మీదున్న లక్నో బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వరాదని భావించిన ఈ ఇద్దరూ బ్యాటర్లు స్ట్రైక్‌ మారుస్తూ పరుగులు తీశారు. గ్రౌండ్‌లో పాతుకుపోయిన కొన్ని నిమిషాల తర్వాత అసలైన ఆట మొదలుపెట్టారు. పరస్పరం సహకరించుకుంటూ క్లాసెన్‌, నితీశ్‌ స్కోర్‌ను పెంచారు. అనంతరం ఫోర్లు, సిక్సర్లతో చెలరేగుతూ ఆడిన క్లాసెన్‌ 41 బంతుల్లో 62 పరుగులు చేశారు. వాటిలో ఐదు ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అదే స్థాయిలో నితీశ్ కుమార్‌ రెడ్డి దుమ్మరేపి 33 బంతుల్లో 56 పరుగులు చేసి అర్ధ సెంచరీ చేశాడు. తగ్గేదేలా అని ప్రత్యర్థికి బ్యాట్‌తో సవాల్‌ చేయగా.. ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌ ఔట్‌ చేశాడు. కొద్దిసేపు క్లాసెన్‌ గ్రౌండ్‌లో నిలిచి ఉన్నా అవేశ్‌ ఖాన్‌కు దొరికిపోయి మైదానం వీడాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన హర్ష్‌ దుబే (0), శివాంగ్‌ కుమార్‌ (5), హర్షల్‌ పటేల్‌ (4) వరుసగా ఔటవగా.. అనికేత్‌ వర్మ (2) నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. 

బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలంగా ఉండే ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో లక్నో బౌలర్లు చెలరేగడం ఆసక్తికరంగా మారింది. గత సీజన్‌లో అత్యధిక స్కోర్లతో తమ రికార్డులను తామే తిరగరాసుకున్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ సొంత గడ్డలో 300 పరుగులు సాధించాలని లక్ష్యం పెట్టుకోగా.. లక్నో బౌలర్లు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు. వాటిలో సగం కూడా అతికష్టంగా చేయనిచ్చారంటే లక్నో బౌలర్లు ఎ స్థాయిలో ప్రతాపం చూపారో అర్థమవుతోంది. ముఖ్యంగా షమీ బౌలింగ్‌ గురించి చెప్పుకోవాలి. దూకుడు మీద ఉన్న బ్యాటర్లను తొలి ఓవర్‌.. ఆ తర్వాత మూడో ఓవర్‌లో ఔట్‌ చేసి సన్‌రైజర్స్‌ అభిమానులను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేశాడు. అంతేకాకుండా చాలా పొదుపుగా 4 ఓవర్లు వేసిన షమీ 9 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడంటే బ్యాటర్లను ఎలా చెడుగుడు ఆడాడో అర్థమవుతోంది. ఇక ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌, అవేశ్‌ ఖాన్‌ అదే స్థాయిలో బౌలింగ్‌ వేసి తలా రెండేసి వికెట్లు తీశారు. సిద్దార్థ్‌, దిగ్బేశ్‌ రాఠి ఒక్కో వికెట్‌ తీసి స్కోర్‌ బోర్డును నియంత్రించారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

SRH vs LSGIPL 2026Sunrisers Hyderabadsportscricket

