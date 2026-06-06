Hockey Asia Cup 2026 Winner: భారత హాకీ జట్టు అంతర్జాతీయ వేదికపై మరోసారి సత్తా చాటింది. జపాన్లో జరిగిన పురుషుల అండర్-18 ఆసియా కప్ 2026 ఫైనల్లో భారత జట్టు అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆతిథ్య జపాన్ను 4-1 తేడాతో ఘోరంగా ఓడించింది. ఈ విజయంతో భారత్ రికార్డు స్థాయిలో మూడవసారి ఆసియా కప్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. మరోవైపు అంతకుముందు జరిగిన మహిళల విభాగంలో భారత అండర్-18 మహిళల జట్టు దక్షిణ కొరియాపై 3-0తో ఘనవిజయం సాధించి కాంస్య పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
మ్యాచ్ హైలైట్స్..
మ్యాచ్ ప్రారంభమైన క్షణం నుంచే భారత్ ఆతిథ్య జట్టుపై పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. తొలి క్వార్టర్ (90 సెకన్లు)లో ఆట మొదలైన తొలి నిమిషంలోనే భారత్కు పెనాల్టీ కార్నర్ లభించింది. దీనిని ఆశిష్ తాని పుర్తి అద్భుతమైన గోల్గా మలిచి భారత్కు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించారు.
రెండో క్వార్టర్లో జపాన్ ఎదురుదాడికి దిగినప్పటికీ భారత రక్షణ విభాగం పటిష్టంగా నిలబడింది. 28వ నిమిషంలో తాని పుర్తి మరో గోల్ చేసి ఆధిక్యాన్ని 2-0కి పెంచారు. ఆ వెంటనే 30వ నిమిషంలో కెప్టెన్ కేతన్ కుష్వాహ మెరుపు గోల్ చేయడంతో విరామ సమయానికి భారత్ 3-0తో తిరుగులేని స్థితికి చేరింది.
అలాగే మూడో క్వార్టర్ (34వ నిమిషం)లో వరీందర్ సింగ్ అందించిన పాస్తో లభించిన పెనాల్టీ కార్నర్ను తాని పుర్తి మళ్లీ గోల్గా మార్చి తన హ్యాట్రిక్ పూర్తి చేశాడు. దీంతో భారత్ 4-0తో విజయాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. చివరిగా ఆఖరి క్వార్టర్ (52వ నిమిషం)లో జపాన్ ఆటగాడు నుమడ గాకు ఒక ఓదార్పు గోల్ చేసినప్పటికీ, అది జపాన్ ఓటమిని తప్పించలేకపోయింది. చివరికి భారత్ 4-1తో జయభేరి మోగించింది.
అవార్డుల్లోనూ భారత హవా!
టోర్నమెంట్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన భారత ఆటగాళ్లకు ప్రత్యేక అవార్డులు దక్కాయి. ఫైనల్లో హ్యాట్రిక్ కొట్టిన ఆశిష్ తాని పుర్తికి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' దక్కింది. అంతేకాదు టోర్నమెంట్లో మొత్తం 13 గోల్స్తో ఆయన 'టాప్ స్కోరర్'గా నిలిచారు. మరోవైపు భారత గోల్కీపర్ ఆయుష్ రజాక్ టోర్నమెంట్ 'బెస్ట్ గోల్కీపర్' అవార్డును గెలుచుకున్నారు. మహిళల విభాగంలో భారత మహిళా జట్టు కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకుంది. ఇందులో నౌషీన్ నాజ్ 12 గోల్స్తో మహిళల టోర్నమెంట్లో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచింది.
హాకీ ఇండియా భారీ నజరానాలు!
విజేతలుగా నిలిచిన భారత జట్లకు హాకీ ఇండియా భారీ నగదు బహుమతులను ప్రకటించింది. పురుషుల U-18 జట్టులో ఒక్కో ఆటగాడికి రూ. 3 లక్షలు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించింది. అదే విధంగా పురుషుల జట్టులోని సహాయక సిబ్బందికి రూ.1.5 లక్షలు చొప్పున ఇవ్వనున్నారు. అదే విధంగా ఆసియా క్రీడల్లో కాంస్య పతకం సాధించిన మహిళల అండర్-18 జట్టులో ఒక్కో ప్లేయర్కు రూ.1 లక్ష.. అలాగే మహిళా జట్టు సహాయకులకు రూ.50,000 చొప్పున నజరానా ఇవ్వనున్నట్లు హాకీ ఇండియా ప్రకటించింది.
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