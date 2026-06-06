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Hockey Asia Cup 2026: ఆసియా క్రీడల్లో టీమ్ఇండియా జయకేతనం..జపాన్‌ను మట్టికరిపించి మూడోసారి టైటిల్ కైవసం!

Hockey Asia Cup 2026 Winner: ఆసియా క్రీడల్లో భారత హాకీ జట్టు విజయకేతనం ఎగురవేసింది. జపాన్ వేదికగా జరిగిన పురుషుల అండర్-18 టోర్నీ ఫైనల్‌లో ఆతిథ్య జట్టుపై భారత్ ఘనవిజయం సాధించింది. మరోవైపు మహిళా విభాగంలో భారత మహిళల జట్టు కూడా కాంస్య పతకాన్ని సాధించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 06, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:24 PM IST
Hockey Asia Cup 2026: ఆసియా క్రీడల్లో టీమ్ఇండియా జయకేతనం..జపాన్‌ను మట్టికరిపించి మూడోసారి టైటిల్ కైవసం!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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