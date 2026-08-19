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India vs Pakistan: రెండో రౌండ్‌కు అర్హత.. భారత్‌ దెబ్బకు ప్రపంచకప్‌ నుంచి పాకిస్థాన్‌ నిష్క్రమణ

Hockey India Win By 5 3 Against Pakistan: హాకీ ప్రపంచకప్‌లో భారత పురుషుల జట్టు అదరగొడుతోంది. టోర్నీలో ముందడుగు పడాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో భారత హాకీ ఆటగాళ్లు అద్భుతం చేశారు. చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌ను భారీ తేడాతో చిత్తుచేశారు. ఈ దెబ్బకు పాకిస్థాన్‌ టోర్నీ నుంచి వైదొలిగింది. ఈ మ్యాచ్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 19, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:12 PM IST
India vs Pakistan: రెండో రౌండ్‌కు అర్హత.. భారత్‌ దెబ్బకు ప్రపంచకప్‌ నుంచి పాకిస్థాన్‌ నిష్క్రమణ
Image Credit: Hockey India In FIH World Cup 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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India vs Pakistan: రెండో రౌండ్‌కు అర్హత.. భారత్‌ దెబ్బకు ప్రపంచకప్‌ నుంచి పాకిస్థాన్‌ నిష్క్రమణ
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