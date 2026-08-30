DNA Tests For Indian Athletes: జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం, హాకీ మాంత్రికుడు మేజర్ ధ్యాన్చంద్ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశ క్రీడా రంగంలో ఒక విప్లవాత్మక మార్పునకు గుజరాత్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటివరకు క్రీడాకారుల టాలెంట్, కఠిన శ్రమ, అంకితభావం మాత్రమే వారిని ఛాంపియన్లుగా మారుస్తాయని భావించగా.. ఇక నుంచి సైన్స్, జన్యు శాస్త్రం (Genetics) కూడా ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి. దేశంలో తొలిసారిగా క్రీడాకారుల డీఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్ (DNA Genome Sequencing) ద్వారా ఛాంపియన్ అథ్లెట్లను తయారు చేయాలని గుజరాత్ నిర్ణయించింది. దీనిద్వారా దేశాన్ని ప్రపంచ క్రీడా రంగంలో ఒక 'స్పోర్ట్స్ సూపర్పవర్'గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రయోగం ఏంటి..? DNA ఛాంపియన్ అథ్లెట్లను ఎలా తయారు చేస్తుంది..? ప్రపంచ క్రీడా రంగంలో భారత్ ఎదగడానికి ఎలా సహాయపడుతుంది..? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
రూ.26 కోట్లు ఖర్చు..
2030 కామన్వెల్త్ గేమ్స్, భవిష్యత్ ఒలింపిక్స్ కోసం భారత్ను సన్నద్ధం చేసే దిశగా గుజరాత్ ప్రభుత్వం ఈ చారిత్రాత్మక అడుగు వేసింది. 'స్పోర్ట్స్ జీనోమిక్స్ ప్రోగ్రామ్' (Sports Genomics Programme) లేదా 'డీఎన్ఏ టాలెంట్ హంట్'గా పిలుస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ బాధ్యతలను గుజరాత్ ప్రభుత్వ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం, గుజరాత్ బయోటెక్నాలజీ రీసెర్చ్ సెంటర్ (GBRC) సంయుక్తంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రతి ఏటా దాదాపు 2 వేల మంది క్రీడాకారులకు DNA పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో మొత్తం 10 వేల మంది అథ్లెట్లను ఈ పరీక్షల పరిధిలోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం గుజరాత్ ప్రభుత్వం సుమారు రూ.26 కోట్లను ఖర్చు చేయనుంది. ఇప్పటికే గుజరాత్ స్టేట్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ క్రీడాకారుల నుంచి DNA నమూనాలను సేకరించగా.. త్వరలోనే ఆర్చరీ, జూడో, బాక్సింగ్, షూటింగ్ క్రీడాకారుల నమూనాలను కూడా సేకరించనున్నారు.
క్రీడాకారులకు ఎలా ప్రయోజనం..?
సాధారణ అథ్లెట్లను ఛాంపియన్లుగా తీర్చిదిద్దేందుకు.. వారి ఆటతీరును మరింత మెరుగుపరిచేందుకు అథ్లెట్ల DNAను సేకరించనున్నారు. అయితే ఈ డీఎన్ఏ పరీక్షల ద్వారా క్రీడాకారులకు ఏ విధంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది..? ఒక సాధారణ ఆటగాడు దీని ద్వారా ఎలా ఛాంపియన్గా మారుతాడు..? అనే అంశంపై శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టతనిస్తున్నారు. పెన్ డ్రైవ్, హార్డ్ డ్రైవ్, మెమరీ కార్డ్ వంటి స్టోరేజ్ డివైజెస్లాగే.. మానవ శరీరంలో DNA కూడా అత్యంత పవర్ఫుల్ డేటా స్టోరేజ్ సిస్టమ్గా పనిచేస్తుంది. మనిషి డీఎన్ఏలోని సమాచారాన్ని విశ్లేషించడం ద్వారా సదరు క్రీడాకారుడికి ఏ క్రీడ సరిపోతుంది..? ఎలాంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి..? ఎలాంటి ఆహారం అందించాలి..? ఫిట్నెస్ ప్రణాళిక ఎలా ఉండాలనే విషయాలను కచ్చితంగా అంచనా వేయవచ్చు. ఒక ఛాంపియన్ క్రీడాకారుడిగా తీర్చిదిద్దడంలో ఈ విధానం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చెబుతున్నారు.
మానవ శరీరంలో ఉండే 'ACTN 3' అనే జన్యువును 'స్ప్రింటర్ జీన్' అని పిలుస్తారు. ఏ క్రీడాకారులలో అయితే ఈ జీన్ ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉంటుందో.. వారి శరీరంలో 'ఫాస్ట్-ట్విచ్ మజిల్ ఫైబర్స్' అధికంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి అథ్లెట్లు 100 మీటర్ల పరుగు పందెం, వెయిట్లిఫ్టింగ్, లేదా బాక్సింగ్ వంటి వేగంతో కూడిన క్రీడలలో అద్భుతాలు సృష్టించగలరు. అలాగే శరీరంలో ఆక్సిజన్ ప్రసరణను మెరుగుపరిచే 'ACE' అనే మరో జన్యువు 'స్లో-ట్విచ్ మజిల్ ఫైబర్స్'ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మారథాన్, సైక్లింగ్ లేదా ఈత (స్విమ్మింగ్) వంటి ఎక్కువ స్టామినా అవసరమయ్యే క్రీడలకు ఎంతో కీలకం. అంతేకాకుండా డీఎన్ఏ పరీక్షల ద్వారా ఏ క్రీడాకారుడికి గాయాలయ్యే ముప్పు ఎక్కువగా ఉందనే విషయాన్ని కూడా ముందే పసిగట్టవచ్చు. ఈ శాస్త్రీయ సమాచారం ఆధారంగా ప్రతి అథ్లెట్కు ప్రత్యేకంగా 'వన్ ప్లేయర్ - వన్ డైట్', 'వన్ ప్లేయర్ - వన్ ట్రైనింగ్' అనే వినూత్న విధానాన్ని అమలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ రెండు దేశాల్లో సక్సెస్
ఈ సాంకేతికత భారత్లో కొత్త అయినా.. అంతర్జాతీయంగా పలు అగ్రదేశాలు ఇప్పటికే ఈ విధానాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేసి సంచలన ఫలితాలు సాధించాయి. చైనా, ఉజ్బెకిస్తాన్ వంటి దేశాలు చాలాకాలంగా ఈ ప్రయోగాన్ని తమ క్రీడా రంగంలో భాగం చేసుకున్నాయి. చైనా జన్యు, డీఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్ను క్రీడలలో ప్రవేశపెట్టి ఒక శాస్త్రీయ విప్లవాన్ని సృష్టించింది. 2022 బీజింగ్ వింటర్ ఒలింపిక్స్కు ముందు చైనా అధికారికంగా జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ప్రయోగం చేసింది. ఎంపిక చేసిన అత్యుత్తమ అథ్లెట్ల డీఎన్ఏను పూర్తిగా అధ్యయనం చేసింది. 2014 వింటర్ ఒలింపిక్స్లో కేవలం 9 పతకాలు (3 స్వర్ణాలు) సాధించిన చైనా.. 2022 నాటికి ఏకంగా 15 పతకాలు (9 స్వర్ణాలు) సాధించి తన సత్తా చాటుకుంది. అలాగే 2021లో నిర్వహించిన ఒక శాస్త్రీయ అధ్యయనంలో యువ క్రీడాకారుల భవిష్యత్తును అంచనా వేసే మోడల్ 74 శాతం కచ్చితత్వాన్ని చూపగా.. ప్రస్తుత క్రీడాకారుల సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసే మోడల్ ఏకంగా 85 శాతం కచ్చితత్వాన్ని కనబరిచింది. చైనాతో పాటు ఉజ్బెకిస్తాన్ కూడా 2014 నుంచే పాఠశాల స్థాయి విద్యార్థుల డీఎన్ఏ నమూనాలను సేకరించి వారి క్రీడా ప్రతిభను మెరుగుపరుస్తోంది.
మన దేశంలో ఎలా..?
మరీ మన దేశంలో పాఠశాల స్థాయి నుంచి ఇలాంటి వ్యవస్థ అమలు చేయాలా..? వద్దా..? అనే విషయంపై స్పష్టత లేదు. దాదాపు 26 కోట్ల మంది పిల్లలు పాఠశాల విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. వీరిలో సుమారు 64 శాతం మంది ఏదో ఒక క్రీడ ఆడుతున్నారు. అయితే వీరిలో కేవలం ఒక శాతం మంది మాత్రమే ఏదైనా క్రీడను ఉన్నత స్థాయిలో ఆడతారు. ఈ నేపథ్యంలో క్రీడాకారులకు డీఎన్ఏ పరీక్షలు నిర్వహించే ఈ ప్రాజెక్టును దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తే.. భారత్ ప్రపంచ క్రీడా శక్తిగా ఆవిర్భవించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్టు క్రీడా ఆర్థిక రంగంలో విప్లవాత్మకమైన ముందడుగుకానుంది. భారత్లో ప్రస్తుత క్రీడా మార్కెట్ విలువ సుమారుగా రూ.5 లక్షల కోట్లు కాగా.. 2030 నాటికి ఇది రూ.10 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. ప్రస్తుతం దేశంలో క్రీడారంగం సుమారు 47 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుండగా.. 2030 నాటికి ఈ సంఖ్య కోటి మందికి పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
మేజర్ ధ్యాన్చంద్ కాలం నాటి పట్టుదల, అంకితభావానికి నేటి ఆధునిక జన్యు శాస్త్రం తోడైతే భారత్ ప్రపంచ క్రీడా పటంలో తిరుగులేని శక్తిగా అవతరించడం ఖాయమని నిపుణులు అంటున్నారు. గుజరాత్ ప్రభుత్వ ఈ సరికొత్త ముందడుగు భవిష్యత్లో భారతీయ అథ్లెట్లకు ఒలింపిక్స్, కామన్వెల్త్ వేదికలపై బంగారు పతకాలను సాధించిపెట్టడంలో కీలక మైలురాయిగా నిలవనుందని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు ఈ ప్రయోగాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకువెళతాయో చూడాలి మరి.