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DNA Sequencing of Athletes: DNA పరీక్షలతో ఛాంపియన్ అథ్లెట్ల తయారీ.. ఒలింపిక్స్‌లో పతకాల వేటకు భారత్‌లో సరికొత్త ప్రయోగం..!

DNA Tests For Indian Athletes: ఒలింపిక్స్, కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్‌ను గ్లోబల్ సూపర్‌పవర్‌గా నిలబెట్టేందుకు గుజరాత్‌లో సరికొత్త సైంటిఫిక్ విప్లవం మొదలైంది. అథ్లెట్ల డీఎన్‌ఏను పరీక్షించి వారి జన్యు సామర్థ్యానికి తగినట్లుగా ఛాంపియన్లుగా తీర్చిదిద్దే 'స్పోర్ట్స్ జీనోమిక్స్ ప్రోగ్రామ్'ను ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 30, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:38 AM IST
DNA Sequencing of Athletes: DNA పరీక్షలతో ఛాంపియన్ అథ్లెట్ల తయారీ.. ఒలింపిక్స్‌లో పతకాల వేటకు భారత్‌లో సరికొత్త ప్రయోగం..!
Image Credit: DNA Sequencing of Athletes

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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