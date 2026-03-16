IPL 2026 Tickets: ఐపీఎల్‌ టికెట్స్ ఇలా బుక్ చేసుకోండి.. సింపుల్ ట్రిక్స్ మీ కోసం..!

IPL 2026 Tickets Book Online: టీ20 వరల్డ్ కప్ ముగిసిపోవడంతో ఐపీఎల్ 2026 కోసం క్రికెట్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మార్చి 28వ తేదీ నుంచి ఐపీఎల్ ఆరంభం కానుండగా.. టికెట్ల కోసం ఫ్యాన్స్‌ ఆన్‌లైన్‌లో వెతుకుతున్నారు. ఐపీఎల్ టికెట్స్‌ ఎక్కడ బుక్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 16, 2026, 12:21 PM IST

IPL 2026 Tickets Book Online: దేశంలో అతిపెద్ద క్రికెట్ పండుగగా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL 2026) సీజన్ త్వరలోనే ఆరంభంకానుంది. ఎప్పటిలాగే అభిమానులను అలరించేందుకు ఆటగాళ్లు సిద్ధమయ్యారు. ఈసారి టీమిండియా టీ20 వరల్డ్ కప్ విజేతగా కూడా నిలవడంతో ఐపీఎల్‌ మరింత గ్రాండ్ సక్సెస్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక షెడ్యూల్‌ రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఫ్యాన్స్ అందరూ టికెట్ల కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టేశారు. ఏ మ్యాచ్‌కు ఎప్పుడు టికెట్స్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలని ఆన్‌లైన్‌లో సర్చ్ చేస్తున్నారు. IPL 2026 ఫస్ట్ ఫేజ్‌కు సంబంధించి టికెట్ అమ్మకాలు, అడ్వాన్స్ రిజిస్ట్రేషన్స్ చాలా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ప్రారంభమయ్యాయి.

ఐపీఎల్ 2026 మార్చి 28న డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ బెంగళూరు రాయల్ ఛాలెంజర్స్, మాజీ ఛాంపియన్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్ల మధ్య పోరుతో ఆరంభంకానుంది. మొదటి దశలో వివిధ నగరాల్లో మ్యాచ్‌లు నిర్వహించనున్నారు. మొత్తం పది వేదికల్లో 20 మ్యాచ్‌లకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ ప్రకటించారు. బెంగళూరు, ముంబై, గౌహతి, చండీగఢ్, లక్నో, కోల్‌కతా, చెన్నై, ఢిల్లీ, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్ నగరాల్లో మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి.  

ఆన్‌లైన్‌లో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోండి ఇలా..

IPL 2026 టిక్కెట్లకు సంబంధించి అధికారిక టికెటింగ్ భాగస్వాములు వారి వెబ్‌సైట్‌లలో బుకింగ్ విండోలను ఓపెన్ చేశారు. BookMyShow, Paytm Insider, District యాప్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఫ్రాంచైజ్ వెబ్‌సైట్‌ల నుంచి కూడా టికెట్స్ కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
==> ముందుగా టికెటింగ్ యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి 'IPL 2026' కోసం సర్చ్ చేయండి.
==> మీరు చూడాలనుకుంటున్న మ్యాచ్, స్టేడియంను ఎంచుకోండి.
==> సీటింగ్ కేటగిరీ, సీట్ల సంఖ్యను ఎంచుకోండి.
==> ఆన్‌లైన్ చెల్లింపు పూర్తి చేయండి.
==> పేమెంట్ చెల్లించిన తరువాత డిజిటల్ టికెట్ (M-టికెట్) అందుతుంది.

ఆఫ్‌లైన్‌లో టిక్కెట్లు బుక్ ఇలా..

ఆన్‌లైన్‌లో టికెట్లు లభించకపోతే.. ఆఫ్‌లైన్‌లో కూడా ప్రయత్నించవచ్చు. మ్యాచ్‌కు కొన్ని రోజుల ముందు స్టేడియం వెలుపల టికెట్ కౌంటర్లు ఓపెన్ చేస్తారు. మ్యాచ్ జరుగుతున్న నగరంలోని స్టేడియం వద్ద అమ్మకాలు జరుగుతాయి. ఫ్రాంచైజీలు ఆఫ్‌లైన్ టికెటింగ్ కోసం ఇతర టికెటింగ్ వేదికలు, మాల్స్ వద్ద కూడా టికెట్లను విక్రయిస్తాయి. ఇక టికెట్ ధరలు నగరం, స్టేడియం, సీటు రకాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. ఎకానమీ-గ్రేడ్ సీట్లు సాధారణంగా తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. హై-ఎండ్ స్టాండ్ల ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రీమియం లేదా కార్పొరేట్ బాక్స్‌ల ధర ఇంకా కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. 
 
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి..

ఇక ఐపీఎల్ టికెట్ల పేరుతో మోసం చేసేందుకు కేటుగాళ్లు రెడీగా ఉన్నారు. నకిలీ వెబ్‌సైట్లు సృష్టించి.. టికెట్ల కోసం వచ్చే వారికి గాలం వేసే అవకాశం ఉంది. అధికారిక వెబ్‌సైట్స్‌లో మాత్రమే టికెట్లను బుక్ చేసుకోండి. కౌంటర్‌లోనే తీసుకోండి. బయట బ్లాక్‌లో కొనుగోలు చేసినా మోసపోయే అవకాశం ఉంది. అధికారిక కౌంటర్ల నుంచి మాత్రమే టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేయండి. 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

