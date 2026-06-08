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Hyderabad Pickleball: ఐపీఎల్ ధోరణికి భిన్నంగా పికిల్ బాల్ టోర్నీ.. హైదరాబాద్‌లో సరికొత్త క్లబ్ సంస్కృతికి నాంది!

Hyderabad Pickleball League: భారతదేశంలో క్రికెట్ టోర్నీలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్ వేదికగా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌కు భిన్నంగా ఇప్పుడు మరో సరికొత్త టోర్నీ ప్రజాభిమానాలు చూరగొంటోంది. సెంటర్ కోర్ట్ పికిల్ బాల్ క్లబ్ లీగ్ ఇప్పుడో సరికొత్త వికేంద్రీకృత నమూనాగా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 08, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:12 PM IST
Hyderabad Pickleball: ఐపీఎల్ ధోరణికి భిన్నంగా పికిల్ బాల్ టోర్నీ.. హైదరాబాద్‌లో సరికొత్త క్లబ్ సంస్కృతికి నాంది!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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