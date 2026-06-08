Hyderabad Pickleball League: భారతదేశంలో పికిల్బాల్ క్రీడ కేవలం కోర్టుల సంఖ్య, ప్రముఖుల పెట్టుబడులు, గ్లామరస్ లీగ్లకే పరిమితం కాకుండా.. క్షేత్రస్థాయిలో ఒక శక్తివంతమైన సామాజిక ఉద్యమంగా మారుతోంది. గత రెండేళ్లలో ఒక చిన్న వినోద క్రీడగా ప్రారంభమై, ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 500కు పైగా కోర్టులతో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. అయితే, మెజారిటీ లీగ్లు ఐపీఎల్ తరహాలో సెలబ్రిటీల హంగులు, కేంద్రీకృత టోర్నమెంట్లపై దృష్టి పెడితే.. హైదరాబాద్ వేదికగా సెంటర్ కోర్ట్ పికిల్బాల్ క్లబ్ లీగ్ (CCPL) ఒక సరికొత్త వికేంద్రీకృత నమూనాకు శ్రీకారం చుట్టింది.
ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ లేదా 'లా లిగా' వంటి అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ లీగ్ల మాదిరిగానే, సీసీపీఎల్ కూడా స్థానిక ప్రాంతీయ గుర్తింపు ఆధారంగా జట్లను వ్యూహాత్మకంగా తీర్చిదిద్దింది. నగరంలోని ఒకే ఒక ప్రధాన స్టేడియానికే పరిమితం కాకుండా.. అబిడ్స్, హబ్సిగూడ, జూబ్లీ హిల్స్, కొండాపూర్, కూకట్పల్లి, తెల్లాపూర్ వంటి 19 విభిన్న వేదికలలో మ్యాచ్లను నిర్వహించింది. గత 9 వారాలుగా 2 కాన్ఫరెన్స్లుగా విడిపోయిన 20 జట్లు హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. క్లబ్లు తమ సొంత మైదానాల్లో (హోమ్ గ్రౌండ్స్) మ్యాచ్లు నిర్వహించడం వల్ల స్థానిక ప్రేక్షకులతో బలమైన బంధం ఏర్పడింది.
"ఇది ఒక వారాంతంలో వచ్చి వెళ్ళిపోయే సాధారణ టోర్నమెంట్ కాదు. నగరంలో దీర్ఘకాలిక క్లబ్ సంస్కృతిని, కమ్యూనిటీల చుట్టూ క్రీడా పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించడమే మా లక్ష్యం" అని సెంటర్ కోర్ట్ స్పోర్ట్స్ & ఎంటర్టైన్మెంట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు యశ్వంత్ బియ్యాల వెల్లడించారు.
గణాంకాలలో సీసీపీఎల్ విజయం
ఈ సరికొత్త ప్రయోగం కేవలం భావోద్వేగ పరంగానే కాకుండా, గణాంకాల పరంగానూ అద్భుతమైన విజయాలను నమోదు చేసింది. ఈ లీగ్లో మొత్తం 350 మందికి పైగా ఆటగాళ్లు నమోదవ్వగా.. 220 మందికి పైగా క్రీడాకారులు పోటీపడ్డారు. ఈ గేమ్స్ను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా 20,000+ వ్యూస్.. ప్రత్యక్షంగా వీక్షించిన ప్రేక్షకులు 8,000+ మంది ఉన్నారు. అలాగే మహిళా భాగస్వామ్యం 92 మంది రిజిస్టర్ కాగా.. 40+ మంది మైదానంలోకి దిగారు. యువ క్రీడాకారులు (U-21) 20+ మంది పాల్గొన్న ఈ టోర్నీలో 100 మందికి పైగా స్పాన్సర్లు వాణిజ్య భాగస్వాములుగా ఉన్నారు.
మైదానం దాటిన భావోద్వేగం..
ఈ వికేంద్రీకృత నమూనా కేవలం ఆటగాళ్లకే కాక, స్థానిక వ్యాపారాలకు, స్పాన్సర్లకు ఒక అద్భుతమైన వేదికగా నిలిచింది. 100 మందికి పైగా స్పాన్సర్లు లీగ్తో చేతులు కలపడం ద్వారా పికిల్బాల్ ఒక క్రీడగానే కాకుండా ఒక జీవనశైలిగా మారుతోందని స్పష్టమవుతోంది. సెంటర్ కోర్ట్ స్పోర్ట్స్ సహ వ్యవస్థాపకుడు విక్రాంత్ రావు మాట్లాడుతూ.. "ఈ హోమ్-అండ్-అవే ఫార్మాట్ తీసుకొచ్చిన అతిపెద్ద మార్పు భావోద్వేగ బంధం. ఆటగాళ్లు తమ సొంత కోర్టులను కాపాడుకోవడానికి శ్రమిస్తుంటే, పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు తమ స్థానిక జట్లకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. ఇది ప్రేక్షకుల అనుభవాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది" అని పేర్కొన్నారు.
వైకింగ్స్ పీసీకి చెందిన యువ క్రీడాకారిణి అభయ వేమూరి తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ.. "ఈ లీగ్ మాకు క్రమం తప్పకుండా ఆడే అవకాశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, మా నైపుణ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి, గుర్తింపు సాధించడానికి ఒక గొప్ప ద్వారాలను తెరిచింది" అని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
సుస్థిర భవిష్యత్తు వైపు అడుగులు
తొలి సీసీపీఎల్ క్లబ్ లీగ్ సీజన్ ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న వేళ.. ఇది కేవలం విజేతలను ప్రకటించడమే కాకుండా, భారతీయ నగరాల్లో కొత్త క్రీడలు ఎలా మనుగడ సాగించాలో ఒక దిశా నిర్దేశం చేసింది. కేవలం ట్రెండ్స్ వెనుక పరిగెత్తకుండా.. నిలకడైన పోటీ, ప్రతి వారం క్రీడతో కమ్యూనిటీలను అనుసంధానించడం ద్వారానే పికిల్బాల్ ఒక శాశ్వత క్రీడా సంస్కృతిగా అవతరిస్తుందని హైదరాబాద్ నిరూపించింది.
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