English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Team India: ద‌క్షిణాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్‌కు ముందు భారత జట్టుకు ఐసీసీ భారీ జ‌రిమానా.. ఎందుకో తెలుసా..?

Team India: ద‌క్షిణాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్‌కు ముందు భారత జట్టుకు ఐసీసీ భారీ జ‌రిమానా.. ఎందుకో తెలుసా..?

India Vs South Africa: భార‌త్‌, ద‌క్షిణాఫ్రికా జ‌ట్ల మ‌ధ్య డిసెంబ‌ర్ 9 నుంచి ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. కాగా.. ఈ సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందు టీమిండియాకు అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) భారీ షాక్ ఇచ్చింది. భారత ఆట‌గాళ్ల మ్యాచ్ ఫీజులో 10 శాతం జ‌రిమానాగా విధించింది. ఎందుకో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 8, 2025, 06:05 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై వారానికి రెండు సెలవులు
6
Bank employees
Bank Holiday: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై వారానికి రెండు సెలవులు
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ప్రయాణాలు వాయిదా..
5
Today horoscope December 8
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ప్రయాణాలు వాయిదా..
Retirement Plan: రిటైర్‌ అయ్యాక అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఇదే..! ఏమిటో తెలుసా?
6
Retired Employees
Retirement Plan: రిటైర్‌ అయ్యాక అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఇదే..! ఏమిటో తెలుసా?
Chaturgrahi Raja Yoga: ఈ రోజే చతుర్గ్రహి, లక్ష్మీ రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధనయోగం!
6
Chaturgrahi Yoga News
Chaturgrahi Raja Yoga: ఈ రోజే చతుర్గ్రహి, లక్ష్మీ రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధనయోగం!
Team India: ద‌క్షిణాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్‌కు ముందు భారత జట్టుకు ఐసీసీ భారీ జ‌రిమానా.. ఎందుకో తెలుసా..?

ICC Fined To Team India: భార‌త్‌, ద‌క్షిణాఫ్రికా జ‌ట్ల మ‌ధ్య డిసెంబ‌ర్ 9 నుంచి ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. కాగా.. ఈ సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందు టీమిండియాకు అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) భారీ షాక్ ఇచ్చింది. భారత ఆట‌గాళ్ల మ్యాచ్ ఫీజులో 10 శాతం జ‌రిమానాగా విధించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

భార‌త్‌, ద‌క్షిణాఫ్రికా జ‌ట్ల మ‌ధ్య మూడు మ్యాచ్‌ల వ‌న్డే సిరీస్ జ‌రిగింది. ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా రాయ్‌పూర్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన రెండో వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో భారత జ‌ట్టు నిర్ణీత స‌మ‌యంలో త‌న ఓవ‌ర్ల కోటాను పూర్తి చేయ‌లేక‌పోయింది. స్లో ఓవ‌ర్ రేటును న‌మోదు చేసినందుకు గాను ఐసీసీ చ‌ర్య‌లు తీసుకుంది.

నిర్ణీత స‌మ‌యానికి భార‌త్ రెండు ఓవ‌ర్ల‌ను త‌క్కువ‌గా వేసిన‌ట్లు ఐసీసీ తెలిపింది. నిబంధ‌న‌ల ప్ర‌కారం ఒక్కొ ఓవ‌ర్‌కు 5 శాతం చొప్పున మొత్తం రెండు ఓవ‌ర్ల‌కు గానూ 10 శాతం ఫైన్ ప‌డింది. ఐసీసీ ఎలైట్ ప్యానెల్ మ్యాచ్ రిఫరీ రిచీ రిచర్డ్సన్ ఈ శిక్షను ఖరారు చేశారు. అయితే చేసిన త‌ప్పును, విధించిన శిక్ష‌ను టీమిండియా కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ అంగీక‌రించాడ‌ని.. ఇక‌ దీనిపై ఎలాంటి త‌దుప‌రి విచార‌ణ ఉండ‌ద‌ని ఐసీసీ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది.

కాగ వ‌న్డే సిరీస్‌ను భార‌త్ 2-1తో కైవ‌సం చేసుకుంది. ఇక మంగ‌ళ‌వారం అనగా రేపటి నుంచి ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్‌కు క‌ట‌క్ ఆతిథ్యం ఇవ్వ‌నుంది.

Also Read: IND vs SA: రేపటి నుంచే భారత్, దక్షిణాఫ్రికా టీ20 సిరీస్‌.. ఫ్రీగా ఎక్క‌డ చూడొచ్చంటే..?

Also Read: Popular Smartphone: 2025లో టాప్-10 బెస్ట్ సెల్లింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్.. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన మొబైల్ ఏదో తెలుసా..?  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ICC Fined To Team IndiaInd vs SASlow Over Rateteam IndiaInd vs SA T20 Series

Trending News