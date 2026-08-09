/ICC ODI World Cup Teams: క్రికెట్ ప్రపంచకప్ 2027 రేసు నుంచి ఆ రెండు టీమ్స్ ఔట్?! టీమ్ఇండియా పరిస్థితి ఏంటంటే?

ICC ODI World Cup 2027 Teams: క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్ 2027 మెగా టోర్నీకి సమయం ఆసన్నమవుతోంది. దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా సంయుక్త ఆతిథ్యంలో జరగనున్న ఈ టోర్నీ కోసం కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. ఈసారి టోర్నీలో జట్ల సంఖ్యను 10 నుంచి 14 జట్లకు పెంచడంతో అర్హత పోరు మరింత రసవత్తరంగా మారింది.
టోర్నీ అర్హత నిబంధనలు ఇవే..
ఆతిథ్య హోదా కింద ఆతిథ్య దేశాలుగా దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే జట్లు నేరుగా ప్రపంచకప్కు అర్హత సాధించాయి. అయితే మరో కో-హోస్ట్ అయిన నమీబియా మాత్రం ఈ ఆతిథ్య కోటాను దక్కించుకోలేకపోయింది. ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం కటాఫ్ తేదీ నాటికి టాప్-8లో నిలిచే జట్లే ఎలాంటి క్వాలిఫైయర్ మ్యాచ్లు ఆడకుండా నేరుగా ప్రపంచకప్ టోర్నీ ఆడేందుకు అర్హత సాధిస్తాయి.
క్రికెట్ వన్డే ప్రపంచకప్ టోర్నీ కోసం ఆతిథ్య దేశాలు రెండింటితో పాటు ర్యాంకింగ్స్ ద్వారా అర్హత సాధించిన 8 జట్లు పోను.. మిగిలిన 4 స్థానాల కోసం ప్రత్యేకంగా గ్లోబల్ క్వాలిఫైయర్ టోర్నీ నిర్వహిస్తారు.
టీమిండియా పరిస్థితి ఏంటంటే?
ఐసీసీ వన్డే జట్టు ర్యాంకింగ్స్లో టీమిండియా ప్రస్తుతం 116 రేటింగ్ పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో దూసుకుపోతోంది. భారత జట్టు పాయింట్ల పరంగా ఎంతో పటిష్టంగా ఉండటంతో పాటు భారీ ఆధిక్యంలో ఉంది. దీంతో టీమిండియా ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా నేరుగా 2027 వన్డే ప్రపంచకప్కు అర్హత సాధించడం లాంఛనమే కానుంది. భారత్తో పాటు ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ జట్లు కూడా సురక్షితమైన స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
ఇతర ప్రధాన జట్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే?
ర్యాంకింగ్స్ రేసులో పాకిస్తాన్ (100 పాయింట్లు) 5వ స్థానంలో, శ్రీలంక (96 పాయింట్లు) 6వ స్థానంలో, ఇంగ్లాండ్ (93 పాయింట్లు) 7వ స్థానంలో ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్లో ఇంగ్లాండ్ - శ్రీలంక మధ్య జరిగే వన్డే సిరీస్ ఈ రెండు జట్ల ర్యాంకింగ్స్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. ఇక అఫ్గానిస్తాన్ 90 పాయింట్లతో 8వ స్థానంలో ఉంటూ క్వాలిఫికేషన్ అంచున నిలిచింది. రాబోయే సిరీస్లలో ప్రతీ మ్యాచ్ ప్రతీ జట్టుకూ అత్యంత కీలకం కానుంది.
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