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ICC ODI World Cup Teams: క్రికెట్ ప్రపంచకప్ 2027 రేసు నుంచి ఆ రెండు టీమ్స్ ఔట్?! టీమ్ఇండియా పరిస్థితి ఏంటంటే?

ICC ODI World Cup 2027 Teams: క్రికెట్ ప్రియులు ఎంతగానో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్ 2027 టోర్నీ  కౌంట్‍డౌన్ మొదలైంది. దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా మూడు దేశాల సంయుక్త ఆతిథ్యంతో జరగనున్న మెగా టోర్నీ కోసం జట్ల మధ్య అర్హత పోరు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. అయితే ఈసారి ఐసీసీ జట్ల సంఖ్యను 10 నుంచి 14కి పెంచడం వల్ల క్వాలిఫికేషన్ సమీకరణాలు మారిపోయాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 09, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:15 PM IST
ICC ODI World Cup Teams: క్రికెట్ ప్రపంచకప్ 2027 రేసు నుంచి ఆ రెండు టీమ్స్ ఔట్?! టీమ్ఇండియా పరిస్థితి ఏంటంటే?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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